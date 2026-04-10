Automatización eléctrica refuerza la seguridad en sectores críticos

La verificación permanente y automatizada reduce riesgos y mejora la eficiencia en minería, industria y data centers.

Redacción T21 / 10.04.2026 / 9:11 pm

Sistemas permanentes de verificación eléctrica reducen riesgos y tiempos de mantenimiento en minería, industria y data centers.

La seguridad industrial evoluciona hacia soluciones automatizadas que fortalecen la protección del personal y la continuidad operativa.

La seguridad eléctrica se ha convertido en uno de los ejes prioritarios en sectores de alta exigencia como minería, industria pesada y centros de datos. En estos entornos, donde las tareas de mantenimiento implican interacción directa con sistemas energizados, la verificación de ausencia de tensión es un procedimiento crítico para proteger al personal y evitar incidentes.

De acuerdo con especialistas del sector, la electrocución y los arcos eléctricos se encuentran entre las principales causas de accidentes en trabajos eléctricos, representando entre el 1% y el 5% de los incidentes laborales. En América Latina, estos eventos siguen siendo más frecuentes de lo esperado, a pesar de que en muchos casos pueden prevenirse con procedimientos y tecnologías adecuadas.

Tradicionalmente, esta verificación se realizaba de manera manual, lo que podía demandar tiempos adicionales y exponer a los técnicos a riesgos innecesarios. Sin embargo, la tendencia global apunta hacia la incorporación de sistemas permanentes de verificación eléctrica, que permiten comprobar de forma automatizada y visible si un equipo se encuentra efectivamente desenergizado antes de intervenirlo.

“Hoy las organizaciones no solo buscan cumplir con protocolos de seguridad, sino elevar sus estándares. La automatización en la verificación de ausencia de tensión representa un cambio importante porque reduce la exposición al riesgo y mejora la eficiencia en las tareas de mantenimiento”, señala Rafael Aguilar, Business Development Manager para Latinoamérica de Panduit.

En línea con esta evolución, Panduit viene impulsando soluciones orientadas a fortalecer la seguridad eléctrica y la protección del personal en entornos críticos. Entre ellas destacan los sistemas de verificación permanente como VeriSafe™, diseñados para confirmar la ausencia de tensión de forma automática mediante una validación visible y confiable antes de realizar cualquier intervención.

Este tipo de soluciones permite realizar pruebas con solo presionar un botón, integrándose a tableros eléctricos y equipos industriales, y reforzando los procedimientos de bloqueo y etiquetado (LOTO). Con ello, se reduce significativamente la posibilidad de error humano y la exposición directa a riesgos eléctricos. “Contar con mecanismos que permitan validar de forma segura que un circuito está desenergizado antes de intervenirlo marca una diferencia clave en la protección del personal”, añade Aguilar.

En minería, donde los equipos operan en condiciones extremas y con alta demanda energética, estas tecnologías aportan mayor confiabilidad en las intervenciones programadas. En el sector industrial, contribuyen a reducir tiempos de parada y a estandarizar procesos. En data centers, donde la continuidad operativa es crítica, permiten reforzar la seguridad sin comprometer la disponibilidad de los sistemas.

Además del impacto en la seguridad, la adopción de estas soluciones también tiene implicancias directas en el negocio. Al reducir la probabilidad de accidentes, las organizaciones pueden evitar interrupciones operativas, disminuir costos asociados a incidentes, primas de seguros e indemnizaciones, y proteger su reputación. En ese sentido, la inversión en este tipo de tecnologías no solo responde a una necesidad de seguridad, sino también a una decisión estratégica y financiera.

La evolución de la seguridad eléctrica refleja un cambio más amplio en la cultura organizacional: pasar de una reacción ante incidentes a una gestión preventiva basada en tecnología. En ese contexto, Panduit continúa impulsando soluciones que permiten a las organizaciones fortalecer la protección del personal y asegurar la continuidad de sus operaciones en entornos cada vez más exigentes.