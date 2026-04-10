Yape lanza el yapeo en cuotas en su marketplace

Ahora podrás pagar tus compras en Yape Tienda hasta en 6 cuotas, sin salir de la app.

Redacción T21 / 10.04.2026 / 9:04 pm

Con el objetivo de seguir facilitando el día a día de millones de peruanos, Yape habilitó el yapeo en cuotas para las compras en su marketplace Yape Tienda, que hoy ofrece más de 100 mil productos en categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, belleza, bienestar, entre otros.

Esta nueva opción de pago permite a los usuarios pagar sus compras a través de un crédito de Yape y hacerlo hasta en seis cuotas, con montos que van desde S/50 hasta S/3,000, dependiendo del perfil crediticio de cada yapero.

“En Yape buscamos innovar constantemente para simplificar el día a día de nuestros yaperos. Con el yapeo en cuotas, miles de usuarios podrán acceder a productos mediante un crédito, sin salir del aplicativo ni de la sección de compra de Yape Tienda, lo que hace su experiencia mucho más simple y rápida”, señaló Giancarlo Casareto, Gerente de Estrategia Comercial Retail de Yape.

Cabe resaltar que, al tratarse de un crédito, esta opción está disponible para los yaperos que cuentan con una oferta crediticia habilitada en Yape.

Conoce los pasos para usar el yapeo en cuotas dentro de Yape Tienda:

Entra a la opción Tienda dentro de Yape. Selecciona el producto que te interesa y dale clic a comprar ahora. También puedes hacerlo ingresando desde tu carrito de compras. Selecciona la opción Yapea en cuotas como método de pago. Dale clic a “Ver opción de crédito”. Elige las condiciones del préstamo: Fechas y cantidad de cuotas (si es que tienes habilitado la opción de multicuota). Dale clic a “Yapear con Crédito” y ¡listo!

El pago de cada cuota se descuenta automáticamente del saldo disponible en Yape, en la fecha elegida al momento de obtener el crédito. Además, los yaperos pueden adelantar sus pagos o cancelar su crédito antes, directamente desde la sección Créditos en la app de Yape.

Casareto agregó que, a la fecha, más de 400 mil yaperos han realizado compras en Yape Tienda y que el ticket promedio es de S/300. Entre los productos más vendidos destacan los celulares, los equipos de audio, los televisores y los electrodomésticos.

Actualmente, Yape Tienda cuenta con más de 200 comercios afiliados, entre los que se encuentran Samsung, Xiaomi, Coolbox, Carsa y Tiendas Efe, lo que permite a los usuarios acceder a una amplia variedad de marcas y productos en un solo lugar.