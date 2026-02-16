AWS impulsa IA PyME Perú con Marketing Leaders

Programa on-demand para partners: marketing y demanda que acelera casos IA con ROI en PyMES peruanas.

Redacción T21 / 16.02.2026 / 2:13 pm

El 65% de las PyMEs en Perú planea integrar Inteligencia Artificial en sus operaciones en 2025.

Amazon Web Services (AWS) lanzó Marketing Leaders, una iniciativa diseñada para transformar los procesos de go-to-market y generación de demanda de sus partners en Perú, con el objetivo de acelerar la implementación de inteligencia artificial (IA) entre Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) y cerrar la brecha entre la innovación tecnológica y su adopción efectiva en el mercado.

En Perú, la adopción de tecnologías digitales y de IA se encuentra en un punto de inflexión. De acuerdo con el Sondeo de Adopción Digital Pymes 2025 de Movistar Empresas, el 65% de las PyMES planea integrar IA para fortalecer sus operaciones, mejorar la atención al cliente y apoyar la toma de decisiones estratégicas. Asimismo, el 96% considera que la digitalización es clave para su crecimiento, confirmando que la competitividad depende cada vez más del uso de tecnología.

Sin embargo, el mismo estudio revela importantes brechas: el 73% de las PyMEs no sabe por dónde empezar su proceso de digitalización, debido a la falta de capacitación y claridad sobre qué soluciones adoptar, y el 87% aún no cuenta con una base sólida de conocimientos para usar IA, lo que limita su implementación efectiva. Por ello, AWS arrancó esta iniciativa que brindará a los partners las herramientas y el conocimiento necesarios para escalar sus estrategias de marketing digital y maximizar su impacto en el mercado.

Marketing Leaders es una ruta de formación 100% bajo demanda, diseñada para guiar a los partners de AWS en Latinoamérica desde un nivel básico hasta uno avanzado en marketing digital. La iniciativa combina contenido didáctico, sesiones de mentoría personalizada y encuentros estratégicos, con el objetivo de profesionalizar la aproximación al mercado y generar nuevas oportunidades de negocio.

El programa se centra en el desarrollo de capacidades clave, incluyendo:

Construcción de una base sólida de conocimientos en marketing digital, desde la presencia digital hasta la gestión de redes sociales.

Estrategias y ejecución de campañas para generar demanda, atraer y calificar prospectos.

Optimización del embudo de leads a oportunidades de negocio.

Integración efectiva de los equipos de marketing y ventas.

Al finalizar el programa, se espera que los participantes fortalezcan sus capacidades para diseñar campañas y demostrar efectivamente los casos de uso con mayor retorno de inversión entre las PyMES, que forman parte de un ecosistema de más de 6.1 millones de micro y pequeñas empresas activas en el país, las cuales representan el 99.7% del total empresarial nacional (ComexPerú).

Esta iniciativa subraya el compromiso de AWS con el éxito y la evolución de su ecosistema de partners, proporcionándoles las herramientas necesarias para consolidarse como actores clave en la adopción de innovación tecnológica en la región. Al impulsar la forma en que los partners diseñan, ejecutan y optimizan sus estrategias de marketing digital, el programa busca fortalecer su capacidad para generar demanda calificada y acelerar la adopción de tecnologías clave —incluida la IA— entre las PyMES.