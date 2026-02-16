Vivo X300 Pro: Telefoto ZEISS 200 MP para nivel pro

Zoom pro, video 4K 120fps y OriginOS: un flagship para conciertos y viajes con IA creativa y resistencia IP69.

Redacción T21 / 16.02.2026 / 1:16 pm

Además, integra el sistema operativo OriginOS, que debuta a nivel global con una propuesta más fluida, intuitiva y personalizada.

Es un dispositivo ideal para las experiencias de conciertos y viajes debido a sus funcionalidades en cuanto a cámara.

El dispositivo de gama premium está disponible en Claro y Open Market desde los S/. 4,269.

Vivo Smartphones anunció el lanzamiento oficial en el mercado peruano de su nuevo smartphone insignia, el vivo X300 Pro, un dispositivo que redefine la fotografía móvil gracias a su tecnología de imagen desarrollada en colaboración con ZEISS.

Con innovaciones en cámara, rendimiento y autonomía, este modelo llega al país para ofrecer una experiencia premium enfocada en usuarios que buscan capturar cada momento con calidad profesional y contar con un equipo potente para el día a día.

Fotografía impulsada por ZEISS

Uno de los principales diferenciales del vivo X300 Pro es su avanzado sistema fotográfico. El equipo incorpora una Cámara Telefoto ZEISS APO de 200 MP con el sensor Ultra-Sensing HPB actualizado, que permite capturar imágenes con un nivel de nitidez y detalle sobresaliente incluso a largas distancias. A ello se suma su Cámara Principal ZEISS de 50 MP con estabilización tipo gimbal y certificación CIPA 5.5, diseñada para lograr tomas más estables, claras y precisas, incluso en movimiento o en condiciones de baja iluminación.

El dispositivo también integra el nuevo chip de imagen vivo VS1, que optimiza la claridad, mejora el procesamiento y reduce el ruido en cada fotografía. Además, es compatible con el kit extensor teleobjetivo vivo ZEISS 2.35x, pensado para capturar escenas lejanas con gran definición, ideal para conciertos, eventos deportivos o paisajes.

En el apartado creativo, el vivo X300 Pro ofrece funciones avanzadas para retratos como ZEISS Retrato natural, retrato multifocal y retrato nocturno que optimizan automáticamente la iluminación y los detalles del rostro. También incorpora el modo Instantánea de movimiento de largo alcance 20x y el modo teleobjetivo para flores y aves, con el característico efecto bokeh ZEISS, que aporta un acabado artístico y profesional a cada toma.

En video, el equipo permite grabar en calidad profesional con 4K a 120 fps, además de compatibilidad con Dolby Vision 4K a 120 fps y video Log en 10 bits, ofreciendo un rango dinámico cinematográfico y mayor flexibilidad en edición. Asimismo, permite capturar video retrato en 4K a 60 fps con gran estabilidad y reproducción natural de tonos de piel, convirtiéndose en una herramienta ideal para creadores de contenido.

La experiencia se complementa con herramientas impulsadas por inteligencia artificial dentro de AI Studio, como Recorte inteligente con una toma, que genera múltiples encuadres automáticamente; La función AI landscape master, que mejora fotos en condiciones climáticas desafiantes; y una de las grandes novedades, podrás borrar objetos o personas incluso de fotos en vivo, que ayuda a eliminar personas no deseadas del fondo para conservar el momento perfecto.

Potencia, autonomía y diseño premium

El nuevo smartphone de vivo incorpora una batería BlueVolt de 6510 mAh, diseñada para ofrecer mayor autonomía y confiabilidad, compatible con carga rápida FlashCharge de 90 W y carga inalámbrica. También cuenta con un sistema de gestión térmica inteligente que mantiene un rendimiento constante durante sesiones prolongadas de uso intensivo.

A nivel de software, integra OriginOS, el sistema operativo de vivo que debuta a nivel global con una propuesta más fluida, intuitiva y personalizada. Además, suma herramientas basadas en inteligencia artificial para redactar, traducir, resumir y generar contenido, junto con funciones de productividad entre dispositivos y un enfoque reforzado en privacidad, como Espacio Privado con cifrado a nivel de hardware. El equipo contará también con hasta cinco años de actualizaciones del sistema operativo, asegurando una experiencia vigente a largo plazo.

En cuanto a pantalla, el vivo X300 Pro integra un panel LTPO de 6,78 pulgadas con un brillo máximo de hasta 4500 nits, lo que garantiza una visualización clara incluso bajo luz intensa. También incorpora tecnologías de protección ocular avanzadas para un uso más cómodo durante periodos prolongados.

El equipo destaca además por su resistencia, con certificación IP68 e IP69 contra polvo y agua, cristal blindado y lector de huellas ultrasónico 3D 2.0, que permite desbloquear el equipo incluso con los dedos húmedos. A ello se suma AI SuperLink, que mejora la estabilidad de la conexión en entornos complejos, y un sistema de refrigeración eficiente que asegura un rendimiento sostenido.

A nivel de diseño, presenta un elegante cuerpo de cristal 3D Unibody que integra de forma armoniosa el módulo de cámara, acompañado de un acabado mate suave al tacto, resistente a huellas y con una estética premium pensada para quienes buscan un equipo potente sin renunciar al estilo.

El vivo X300 Pro estará disponible desde el mes de febrero en el mercado peruano en los colores Negro Obsidiana y Marrón Duna y a un precio desde S/. 4,269 en las tiendas de Claro y Open Market a nivel nacional.