Backup: El hábito digital que aún ignoramos

Kingston advierte que no respaldar datos sigue siendo un riesgo crítico en la era digital.

Redacción T21 / 30.03.2026 / 1:12 pm

En el marco del World Backup Day, Kingston Technology advierte sobre los riesgos de no respaldar la información y comparte recomendaciones prácticas para evitar la pérdida de datos.

En un entorno donde la vida personal y profesional depende cada vez más de la información digital, la pérdida de datos sigue siendo un riesgo latente. Desde archivos de trabajo hasta fotos personales, gran parte de la información que generamos a diario no cuenta con un respaldo adecuado, lo que expone a usuarios y empresas a pérdidas irreversibles.

A pesar de la creciente digitalización, la cultura del backup aún no está completamente incorporada en los hábitos de los usuarios. Factores como la falta de planificación, el exceso de confianza en la nube o el desconocimiento de alternativas de respaldo contribuyen a que la protección de la información siga siendo una tarea postergada.

“Muchas personas creen que almacenar archivos en la nube es suficiente, pero la realidad es que ningún sistema es infalible. La mejor estrategia es combinar distintas soluciones para garantizar que la información esté protegida en todo momento”, señala Francisco Silva, Country Manager Chile-Perú de Kingston Technology.

Más allá de la nube: el rol del almacenamiento externo

Si bien las soluciones en la nube han simplificado el respaldo de información, depender únicamente de ellas puede ser un riesgo. Tal como advierte Kingston, contar con una estrategia de respaldo híbrida —que combine nube y almacenamiento físico— permite mayor control, accesibilidad y seguridad sobre los datos.

En este contexto, el almacenamiento externo —como SSDs portátiles, USBs o tarjetas de memoria— se posiciona como una alternativa clave, especialmente por su portabilidad, velocidad y confiabilidad.

“Las soluciones de almacenamiento externo permiten a los usuarios tener acceso inmediato a su información, sin depender de conexión a internet y con mayores niveles de seguridad y control.”, añade Silva.

5 recomendaciones para evitar la pérdida de información:

En el marco del World Backup Day, Kingston comparte algunas buenas prácticas para proteger los datos:

Define qué información es crítica

Prioriza documentos de trabajo, fotos, videos y archivos irremplazables.

Prioriza documentos de trabajo, fotos, videos y archivos irremplazables. Establece una rutina de backup

Dependiendo del uso, puede ser diaria, semanal o mensual.

Dependiendo del uso, puede ser diaria, semanal o mensual. Aplica la regla 3-2-1

Mantén tres copias de tu información en al menos dos dispositivos diferentes y una en una ubicación separada.

Mantén tres copias de tu información en al menos dos dispositivos diferentes y una en una ubicación separada. No dependas de una sola solución

Complementa la nube con almacenamiento externo para reducir riesgos.

Complementa la nube con almacenamiento externo para reducir riesgos. Automatiza tus copias de seguridad

Configurar backups automáticos reduce errores humanos y asegura consistencia.

Un hábito clave en la era digital

La protección de la información ya no es solo una práctica recomendada, sino una necesidad. En un contexto donde los datos son uno de los activos más valiosos, incorporar el backup como un hábito regular puede marcar la diferencia entre una contingencia manejable y una pérdida irreversible.