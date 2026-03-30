Nueva biblioteca transforma el aprendizaje universitario

Universidad de Lima inaugura un espacio colaborativo que impulsa innovación, pensamiento crítico y creación de conocimiento.

Redacción T21 / 30.03.2026 / 1:01 pm

En el Día Mundial de la Educación, la Universidad de Lima reafirma su modelo educativo centrado en aprendizaje experiencial y tecnologías avanzadas al estrenar un espacio que convierte la biblioteca tradicional en un hub de aprendizaje colaborativo y generación de ideas con impacto público.

¿Qué ocurre cuando el libro se convierte en el punto de partida de proyectos con impacto real? Deja de ser un soporte de consulta y se transforma en una herramienta de creación, en un generador de ideas y en el inicio de procesos que trascienden desde el aula para conectar con los desafíos globales.

Bajo esta premisa y en el marco del Día Mundial de la Educación, la Universidad de Lima presenta la Fiesta del Libro, una iniciativa que rompe el molde tradicional para entender la lectura como una herramienta de acción y pensamiento crítico. Esta propuesta se integra con la inauguración de la nueva Biblioteca Antonio Pinilla, un espacio diseñado bajo el modelo Learning Commons que entierra el concepto de “depósito de libros” para convertirse en un laboratorio de generación colaborativa de conocimiento.

“Las bibliotecas no son solo un espacio de acceso a información o realizar consultas sobre un tema en específico, sino que son un entorno donde esta información se interpreta, se discute y transforma en conocimiento. No hay conocimiento sin información confiable y no hay información confiable sin biblioteca. Ese es el verdadero valor de la lectura en la formación académica”, destaca Cristina García Calderón Orbe, directora de la Biblioteca de la Universidad de Lima.

En línea con esta transformación, la nueva Biblioteca adopta el modelo Learning Commons, una tendencia global implementada en universidades como el Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico de Costa Rica, University of Iowa, NC State University, la Universidad de Hong Kong y Marywood University. Este enfoque integra espacios flexibles, tecnología y acompañamiento académico para fomentar el aprendizaje activo, la colaboración interdisciplinaria y la creación de contenido con impacto.

“Hoy más que nunca, las universidades tienen la responsabilidad de formar no solo profesionales competentes, sino ciudadanos capaces de analizar su entorno y generar propuestas que contribuyan al desarrollo del país. Espacios como la Biblioteca Antonio Pinilla reflejan nuestro compromiso con una educación que promueve el pensamiento crítico, la innovación y el aprendizaje a lo largo de la vida”, señala Patricia Stuart, rectora de la Universidad de Lima.

Como parte de esta apuesta, la Fiesta del Libro se llevará a cabo el 22 y 23 de abril en el nuevo edificio de la Biblioteca, ubicado en el campus de la Universidad de Lima. Incluirá conversatorios con docentes y egresados que son autores de libros, el impacto de la inteligencia artificial en la producción editorial y las nuevas formas de narrar en entornos digitales. Así, la lectura deja de ser una práctica aislada para convertirse en una experiencia compartida que impulsa la generación de ideas y el intercambio de conocimiento.

De esta manera, la Universidad de Lima celebra sus 64 años reafirmando su rol como un ecosistema de aprendizaje donde el conocimiento se construye en diálogo, se cuestiona y se proyecta hacia la solución de los desafíos del mundo actual.