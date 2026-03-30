Backup: Protege tu información sin riesgos

Tres prácticas clave para evitar pérdidas de datos y fortalecer tu seguridad digital personal y profesional.

Redacción T21 / 30.03.2026 / 12:49 pm

ASUS recuerda la importancia de realizar copias de seguridad periódicas para evitar la pérdida de información ante riesgos digitales.



En Perú, la pérdida o la exposición de información digital es un riesgo creciente. Solo entre enero y septiembre de 2025, se registraron más de 31 mil denuncias por delitos informáticos, según datos de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público, muchos de ellos vinculados a fraude digital y acceso indebido a datos.

En ese contexto y en el marco del Día Mundial del Backup (31 de marzo), es clave resaltar la importancia de respaldar la información almacenada en dispositivos como laptops y computadoras personales. Por ello, ASUS, marca líder en tecnología, comparte tres aspectos clave para proteger tus datos:

Realiza copias de seguridad periódicas y automatiza respaldos: muchos dispositivos cuentan con funciones automáticas que, al activarlas, prevendrán pérdidas de información. Además, es ideal realizar copias una vez por semana si se manejan archivos importantes o se actualizan constantemente documentos, fotos o proyectos. Aplicar la regla 3-2-1 del backup: contar con tres copias de los datos, en dos tipos de almacenamiento distintos (por ejemplo, nube y disco externo) y al menos una fuera del dispositivo principal. De esta manera, tu copia estará siempre disponible. Realizar pruebas periódicas de restauración: verificar que las copias de seguridad funcionan correctamente es una práctica esencial. Se recomienda recuperar archivos de prueba con regularidad para asegurar la integridad de los respaldos.

“La prevención es clave. Respaldar la información es un hábito de éxito dentro de la formación digital. Proteger tu información debe ser tan natural como cerrar la puerta de tu casa. Hoy existen herramientas sencillas y accesibles que nos ayudan a mantener todo en orden”, comentó Bruno Albín, especialista en tecnología de ASUS Perú.

Ante los crecientes riesgos digitales, contar con estrategias de respaldo efectivas se vuelve indispensable. Por ello, se requiere fomentar una cultura de prevención y gestión responsable de los datos, recordando que la mejor estrategia frente a la pérdida de información es la anticipación y la preparación constante.