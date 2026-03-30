Pantallas 4K y LED redefinen la experiencia visual

LG impulsa en Perú soluciones corporativas que transforman la comunicación, eficiencia y experiencia en múltiples sectores.

Redacción T21 / 30.03.2026 / 12:53 pm

LG Electronics anunció su línea de pantallas corporativas que buscan transformar la comunicación visual y mejorar la experiencia en distintos sectores empresariales.

LG Electronics presentó su nuevo portafolio de Pantallas Corporativas (Information Display), una propuesta integral orientada a potenciar la comunicación visual, agilizar procesos y mejorar la experiencia de los usuarios en distintos sectores como retail, educación, hotelería, transporte, corporativo y entretenimiento. Esta línea se posiciona como un eje clave dentro de su estrategia de innovación, destacando por su calidad de imagen, resistencia y soluciones de gestión remota.

Entre las principales novedades, la compañía dio a conocer su línea de pantallas profesionales UHD (4K), diseñadas para operar de forma continua, incluso las 24 horas del día. Estas gestionan contenidos de manera remota a través de una plataforma en la nube, facilitando la actualización de información en tiempo real desde cualquier lugar. A ello se suma su conectividad, debido a que se integra fácilmente en distintos entornos corporativos, desde salas de reuniones hasta espacios comerciales.

Asimismo, la compañía surcoreana exhibió sus nuevas pantallas LED modulares, pensadas para generar experiencias visuales de alto impacto tanto en interiores como exteriores. Estas soluciones destacan por su rápida instalación y flexibilidad, adaptándose a distintos tamaños y formatos sin complicaciones. También se incluyen los Video Walls con bordes ultradelgados, prácticamente imperceptibles, que permiten visualizar contenido como si se tratara de una sola pantalla, ideales para centros de control, tiendas y señalización empresarial.

Por otro lado, la propuesta se complementa con soluciones diseñadas para hoteles y centros educativos, que facilitan el control de todos los equipos desde un solo lugar, permiten adaptar la interfaz con la identidad de cada institución y suman herramientas interactivas que enriquecen la experiencia de huéspedes, alumnos y usuarios. Este ecosistema de innovaciones se integra con el software LG Business Cloud, que gestiona contenidos, supervisa el funcionamiento de los dispositivos y asegura su óptimo desempeño.

“Apostamos por el desarrollo de soluciones que no sólo respondan a las necesidades actuales de las empresas, sino que también eleven los estándares de la industria. Este portafolio reúne tecnología de alto nivel, diseñada para ofrecer rendimiento, durabilidad y una experiencia visual superior, acompañando a todos los usuarios en sus procesos de transformación y crecimiento”, señaló Juan Rodriguez, Sr Manager IT ID Sales de LG Electronics.

Con este lanzamiento, LG Electronics continúa apostando por el mercado peruano, acercando herramientas que combinan innovación, eficiencia y facilidad de gestión. De esta manera, la marca se consolida como un aliado estratégico para empresas que buscan modernizar su comunicación y generar experiencias más dinámicas y efectivas.