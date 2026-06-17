BCP activa pagos blockchain 24/7 con J.P. Morgan

El banco peruano será el primero de Latinoamérica en usar Kinexys para acelerar transferencias internacionales empresariales.

Redacción T21 / 17.06.2026 / 2:26 pm

El Banco de Crédito del Perú (BCP) continúa liderando la transformación del sistema financiero del país al comenzar a trabajar con Kinexys de J.P. Morgan, la unidad de negocio líder en blockchain de la firma, convirtiéndose en el primer banco de Latinoamérica en implementar esta tecnología para pagos internacionales.

Al aprovechar las Cuentas de Depósito en Blockchain de Kinexys (Kinexys’ Blockchain Deposit Accounts), BCP permitirá a sus clientes realizar transferencias al exterior en tiempo casi real, disponibles 24/7, incluso en fines de semana y feriados, eliminando tiempos de espera tradicionales y marcando un antes y un después en la experiencia de pagos transfronterizos (cross-border).

“El uso de Kinexys de J.P. Morgan nos permite incursionar en el uso de tecnología blockchain en pagos internacionales, posicionando al BCP como un banco que adopta procesos más modernos, eficientes y alineados a tendencias globales. Todo ello representa un hito estratégico dentro de la transformación de los pagos transfronterizos del banco”, señaló Giovanni Terzano, Gerente de División de Productos y Canales Digitales para Empresas del BCP.

Este nuevo servicio impactará a clientes que realizan transferencias al exterior, específicamente aquellos que operan a través del Telecrédito, en su mayoría importadores que pagan sus obligaciones a proveedores extranjeros mediante este tipo de operaciones.

El uso de Kinexys de J.P. Morgan permitirá pagos on‑chain en tiempo casi real, incluyendo transferencias multimoneda entre bancos. “En BCP seguimos avanzando en nuestro propósito de modernizar y fortalecer los negocios internacionales, buscando ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes”, agregó Terzano Orfanides.

“Nos impulsa un fuerte enfoque en construir infraestructura financiera de próxima generación, respaldada por una profunda experiencia en la industria para nuestros clientes. Nos complace apoyar a BCP en sus esfuerzos por fortalecer su oferta de pagos transfronterizos para sus clientes y esperamos con interés continuar nuestra colaboración en la región, dijo Zack Chestnut, Global Head of Commercial, Kinexys de J.P. Morgan.

Esta implementación confirma el ADN innovador del BCP y lo pone al mismo nivel de bancos mundiales de gran renombre que ya operan en esta plataforma.