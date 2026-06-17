ROG trae a Perú la laptop gamer de doble OLED

La Zephyrus Duo combina 21 pulgadas visuales, RTX 5090 e IA local para juego, streaming y creación móvil.

Redacción T21 / 17.06.2026 / 7:39 pm

ASUS Republic of Gamers redefine el alto rendimiento y la creación de contenido con la primera laptop de 16 pulgadas en el mundo que integra dos paneles OLED, ofreciendo potencia insignia y versatilidad multitarea sin precedentes.

KEY POINTS

Visualización superior: Primera laptop Gamer de 16" con doble pantalla ROG Nebula HDR OLED (3K, 120Hz), proporcionando un espacio visual total de más de 21 pulgadas.

Primera laptop Gamer de 16" con doble pantalla ROG Nebula HDR OLED (3K, 120Hz), proporcionando un espacio visual total de más de 21 pulgadas. Rendimiento gráfico y potencia de IA insignia: Equipada con un procesador Intel Core Ultra 9 386H y gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 de 24GB con 150W de TGP y 1824 TOPS para IA.

Equipada con un procesador Intel Core Ultra 9 386H y gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 de 24GB con 150W de TGP y 1824 TOPS para IA. Diseño único con un toque personal: Chasis ultra-premium de aluminio CNC en color Stellar Grey con sistema de iluminación Slash Lighting de 35 zonas y teclado magnético desmontable.

Chasis ultra-premium de aluminio CNC en color Stellar Grey con sistema de iluminación Slash Lighting de 35 zonas y teclado magnético desmontable. Productividad para Profesionales: Para aquellos usuarios enfocados en la productividad y movilidad extrema, también se encuentra disponible la nueva ASUS Zenbook DUO (UX8407), fabricada en Ceraluminum™ y optimizada para el multitasking profesional.

ASUS Republic of Gamers (ROG) se enorgullece en anunciar el lanzamiento local de la ROG Zephyrus Duo (2026) GX651, una máquina de categoría ultra-premium diseñada para gamers, streamers y creadores de contenido que no aceptan compromisos.

Esta nueva y poderosa laptop gamer integra dos de las mejores pantallas OLED táctiles para Gaming en un solo dispositivo, rompiendo las barreras de la multitarea móvil, permitiendo jugar, transmitir y crear de forma simultánea con la eficiencia de una estación de trabajo de escritorio.

Equipada con el último procesador Intel Core Ultra 9 386H con 16 núcleos, los gráficos más potentes para laptops NVIDIA GeForce RTX 5090 y 64GB de memoria RAM ultrarrápida, la ROG Zephyrus DUO combina su factor de forma versátil con rendimiento líder para videojuegos, software creativo y desarrollo basado en IA.

Rendimiento líder, revolución visual y diseño premium

La nueva laptop destaca por combinar un rendimiento de alta gama con un innovador diseño de doble pantalla OLED. Equipada con un procesador Intel Core Ultra 9 y una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, ofrece potencia para videojuegos AAA, creación de contenido y aplicaciones de inteligencia artificial, alcanzando hasta 1824 TOPS de procesamiento de IA local sin depender de la nube.

Para garantizar un desempeño sostenido, incorpora el sistema de refrigeración ROG Intelligent Cooling, que utiliza una cámara de vapor personalizada, metal líquido y materiales aislantes avanzados para optimizar la disipación del calor. Al no depender de ventilación en el teclado, el diseño permite una circulación de aire optimizada que mantiene el rendimiento máximo incluso en las sesiones de juego más intensas.

En el apartado visual, integra dos pantallas ROG Nebula HDR OLED de 3K y 120 Hz, con alta precisión de color, certificación VESA DisplayHDR™ True Black 1000 y brillo de hasta 1100 nits, brindando una experiencia inmersiva y de alta fidelidad tanto para gamers como para profesionales creativos.

Su diseño versátil permite utilizarla en cinco modos diferentes gracias a una bisagra especial y un soporte integrado: desde el Modo Dual Screen, que duplica el espacio de trabajo a más de 21 pulgadas, hasta el Modo Libro para programadores y el Modo Carpa, exclusivo de este modelo, que permite experiencias de Gaming multijugador. Además, incluye un teclado magnético desmontable que puede utilizarse de forma inalámbrica mediante Bluetooth o acoplado al equipo, ofreciendo mayor flexibilidad para trabajo, creatividad y entretenimiento.

Disponibilidad y Precios

La nueva ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 ya está disponible Hiraoka y en la web de ASUS Perú a un precio de S/ 25,999.

La laptop, con rendimiento insignia, combina un potente procesador Intel Core Ultra 386H, con gráficos NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptops con 24GB de VRAM GDDR7, junto con 64GB de memoria RAM ultrarrápida, 2TB de almacenamiento SSD ampliables mediante un slot extra disponible con soporte para unidades m.2 PCIe 4.0/5.0 de hasta 2TB.