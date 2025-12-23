BCP y ALPAYANA firman primer depósito para financiamiento sostenible

El BCP y ALPAYANA impulsan proyectos con impacto socioambiental positivo a través de un depósito sostenible.

Redacción T21 / 23.12.2025 / 10:29 pm

Comprometido con el impulso de las finanzas sostenibles el BCP y grupo minero ALPAYANA anunciaron la firma del primer depósito sostenible de un banco peruano. Los fondos estarán destinados exclusivamente a proyectos con impacto socioambiental positivo, como iniciativas orientadas a promover actividades económicas más resilientes e inclusivas.

“Este primer depósito sostenible refleja nuestro compromiso de impulsar instrumentos financieros que promuevan la sostenibilidad y desarrollo en el país, a través de nuestros clientes. Estamos orgullosos de acompañar a ALPAYANA en este camino de responsabilidad y sostenibilidad hacia un futuro aún más sostenible”, afirmó Gerardo Moreno, Gerente de Banca y Finanzas Corporativas del BCP.

Con esta operación, ALPAYANA se convierte en la primera empresa en utilizar este producto financiero, reafirmando su enfoque en transformar el entorno a través de decisiones que integran sostenibilidad y eficiencia. Además, la compañía accederá al ecosistema sostenible del BCP, que incluye acompañamiento estratégico en sostenibilidad, asesorías especializadas, participación en eventos sectoriales y productos financieros como financiamientos, confirming y cartas fianza verdes, entre otros.

“Para ALPAYANA, este instrumento representa un hito en nuestra estrategia de integrar sostenibilidad, eficiencia y creación de valor en cada decisión financiera. Como compañía minera, creemos en impulsar proyectos que generen impacto real y positivo más allá de nuestras operaciones”, señaló Fernando Arrieta, CEO de ALPAYANA.

Sobre ALPAYANA: ALPAYANA es un grupo minero de capitales peruanos que busca convertirse en un referente en la región, guiados por su propósito y por una cultura que impulsa la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de las personas. Su estrategia de sostenibilidad se enfoca en la preservación del medio ambiente, el crecimiento socialmente responsable y en situar a las personas como el eje central de cada decisión. Además, la compañía se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido, consolidando operaciones y expandiendo su presencia en Perú y México, siempre con el compromiso de generar valor para las comunidades, su gente y el entorno.