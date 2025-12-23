Cuida tu gratificación: Protege tu información de fraudes digitales

Experian comparte claves para proteger tu identidad financiera y evitar estafas en esta temporada navideña.

Redacción T21 / 23.12.2025 / 11:18 pm

Durante el fin de año, aumentan las compras y transacciones en línea, así como los intentos de estafa. Por ello, Experian Perú comparte claves de prevención para cuidar la información financiera y evitar fraudes.

La gratificación de diciembre representa para millones de peruanos una oportunidad para realizar las compras navideñas, aliviar gastos y adelantar compras importantes para el nuevo año. Sin embargo, este ingreso adicional también incrementa la exposición al fraude digital, ya que el aumento de transacciones en línea, pagos electrónicos y compras en plataformas digitales crea un escenario especialmente atractivo para los ciberdelincuentes.

El estudio “Radiografía de la seguridad digital en Lima: perspectivas para 2025” de Experian Perú confirma que el fraude digital es una preocupación creciente: 9 de cada 10 limeños (90 %) manifiestan preocupación por el fraude digital, mientras que el 44 % reconoce sentirse desinformado frente a las amenazas digitales. Esta combinación de mayor circulación de dinero y brechas de conocimiento crea un entorno de alta vulnerabilidad durante esta temporada.

Durante la campaña navideña, modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, el hackeo de cuentas y las compras en plataformas falsas se intensifican, con ciberdelincuentes buscando capturar datos personales y financieros en cuestión de minutos. Por eso, proteger los datos es fundamental: verificar la autenticidad de los sitios web, evitar compartir información sensible y monitorear el historial crediticio son acciones simples que marcan la diferencia.

¿Por qué somos más vulnerables en esta temporada?

El cierre del año concentra un alto volumen de transacciones digitales, promociones agresivas y mensajes fraudulentos que simulan provenir de bancos, comercios o servicios conocidos. La falta de educación financiera y digital, sumada al uso intensivo de canales digitales, incrementa la probabilidad de compartir información sensible o caer en engaños que comprometan la estabilidad financiera.

Claves para proteger la gratificación y la información financiera

Frente a este escenario, el especialista de Experian Perú recomienda cinco medidas concretas para reducir riesgos:

Educación digital: comprender cómo funcionan los entornos digitales y reconocer los fraudes más comunes permite tomar mejores decisiones y reducir el riesgo de compartir información sensible. Verificación de autenticidad: antes de realizar compras o ingresar datos personales, es clave confirmar que los sitios web sean seguros, revisar que cuenten con “https://” y desconfiar de ofertas que resulten poco creíbles. Hábitos de ciberseguridad: el uso de contraseñas seguras, la activación de la autenticación en dos pasos y la revisión periódica de movimientos financieros fortalecen la protección frente a accesos no autorizados. Monitoreo del historial crediticio: revisar el historial de forma regular ayuda a detectar a tiempo la apertura de créditos o productos no reconocidos. Alertas preventivas: activar notificaciones ante movimientos inusuales permite reaccionar rápidamente frente a posibles intentos de fraude.

En ese sentido, Mi Sentinel es una plataforma digital de información financiera personal que permite a los peruanos conocer, monitorear y fortalecer su salud crediticia de forma segura y transparente, brindándoles acceso a su información crediticia, alertas y monitoreo en tiempo real de cualquier cambio en su historial. Esta visibilidad no solo facilita la detección temprana de posibles señales de fraude, como la suplantación de identidad o el uso indebido de la información financiera, sino que también permite llevar un registro claro de la salud crediticia, ayudando a las personas a tomar mejores decisiones.