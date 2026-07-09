BCP lleva el bloqueo bancario de emergencia a agencias 24/7

La solución ya protegió más de S/ 74 millones y suma puntos físicos nocturnos ante robos de celulares.

Redacción T21 / 09.07.2026 / 9:07 am

La solución, que ya ha protegido más de S/ 74 millones de clientes afectados por el robo o pérdida de celulares, estará disponible también en las Plataformas Digitales ubicadas en los halls de cajeros de las Agencias BCP a nivel nacional.

Frente a una problemática que afecta cada vez más a los peruanos, como el robo del celular seguido de la vulneración de las cuentas bancarias, el BCP anunció una nueva actualización de su solución Bloqueo de Emergencia, que ahora permitirá a los clientes bloquear inmediatamente todas sus tarjetas afiliadas al banco en Agencias BCP las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso durante la madrugada.

La medida responde a un riesgo cada vez más cotidiano. Según cifras de OSIPTEL, más de 3,800 celulares son robados diariamente en el Perú. Además, los casos de robo de celulares seguidos del acceso a cuentas bancarias casi se duplicaron en un año, afectando a 1 de cada 5 peruanos, de acuerdo con el Quinto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP y la consultora CHS. En muchos casos, los delincuentes solo necesitan minutos para desbloquear el dispositivo, acceder a las aplicaciones financieras de la víctima y disponer de su dinero, por lo que el tiempo de reacción resulta determinante para reducir las posibilidades de fraude.

Frente a esta problemática, el BCP lanzó el año pasado Bloqueo de Emergencia, una solución que convierte los POS de los más de 10,500 Agentes BCP a nivel nacional en puntos de bloqueo inmediato, permitiendo que los clientes bloqueen todas sus tarjetas en caso de robo o pérdida del celular utilizando únicamente su número de DNI y clave PIN. Desde su implementación, la solución ha registrado más de 14 mil bloqueos de emergencia y ha contribuido a proteger más de S/ 74 millones en saldos de clientes.

Ahora, el banco da un paso más incorporando esta funcionalidad en las Plataformas Digitales ubicadas en los halls de cajeros de sus más de 370 Agencias BCP a nivel nacional, espacios que permanecen abiertos las 24 horas del día. De esta manera, los clientes podrán acceder a un punto de bloqueo físico inmediato a cualquier hora, incluso cuando los Agentes BCP no se encuentren operativos.

“Cuando lanzamos Bloqueo de Emergencia, nuestro objetivo fue brindar a los clientes una forma rápida y sencilla de proteger su dinero frente al robo de celulares. Los resultados nos demostraron que estábamos resolviendo un problema real, pero identificamos que muchos de estos delitos ocurren durante la madrugada, cuando las opciones para reaccionar son más limitadas. Por eso damos este nuevo paso, llevando la solución a nuestras agencias para que el bloqueo físico se pueda realizar a cualquier hora del día”, señaló Andrés Flores, Gerente de Educación y Salud Financiera del BCP.

El Bloqueo de Emergencia en Agencias BCP puede realizarse en tan solo tres pasos:

Acércate a la Plataforma Digital ubicada en el hall de cajeros de cualquier Agencia BCP Selecciona la opción “Bloqueo de Emergencia” Ingresa tu número de DNI y coloca tu huella digital

Tras completar estos pasos, las tarjetas y el acceso a la Banca Móvil BCP quedarán bloqueados de manera inmediata.

“Con esta actualización, reafirmamos nuestro compromiso con desarrollar soluciones que respondan a necesidades reales de los peruanos, fortaleciendo su seguridad financiera y brindándoles herramientas para actuar de manera inmediata frente a uno de los delitos de mayor crecimiento en el país”, concluyó Diego Cavero, CEO del BCP.