Kaspersky refuerza la resiliencia digital global

El informe destaca más amenazas APT, 155 patentes, cooperación internacional y nuevas capas de seguridad para economías más protegidas.

Redacción T21 / 09.07.2026 / 8:59 am

El reporte destaca los avances de la compañía en sostenibilidad digital, innovación responsable, cooperación internacional y fortalecimiento de la resiliencia cibernética frente a un entorno de amenazas cada vez más complejo.

Kaspersky publicó su Informe de Sostenibilidad 2024-2025, que describe cómo la empresa está trabajando para un futuro digital más seguro y resiliente. El informe refleja el compromiso de Kaspersky con prácticas empresariales responsables: proteger a las personas y organizaciones de las amenazas cibernéticas, apoyar la cooperación con autoridades internacionales, invertir en tecnologías seguras y ayudar a fortalecer la resiliencia digital de las sociedades y las economías.

En 2024-2025, con el apoyo de cinco Centros de Experiencia dedicados, la empresa siguió avanzando con su agenda de sostenibilidad digital y fortaleciendo su resiliencia cibernética global, reduciendo los impactos operacionales, las pérdidas financieras y los riesgos sociales causados por incidentes cibernéticos. En 2024, el número de grupos y operaciones avanzadas de amenazas persistentes (APT) detectadas aumentó significativamente: 74% más que en 2023. En 2025, Kaspersky detectó 500 nuevos archivos maliciosos por día, comparado con 411 al día el año anterior.

Construyendo un mundo cibernético más seguro

Una parte significativa del impacto social de Kaspersky está relacionada con la cooperación de la empresa con organizaciones y fuerzas de seguridad internacionales. Durante el período que abarca el informe, la compañía contribuyó a operaciones conjuntas con INTERPOL y AFRIOPOL que resultaron en la detención de más de 2.600 personas sospechosas de delitos cibernéticos. Desde una perspectiva de sostenibilidad, esto reduce las oportunidades que los atacantes pueden explotar, haciendo que los entornos digitales sean más seguros para los gobiernos, empresas e individuos, y reduciendo, en el largo plazo, los costos económicos y sociales asociados con los incidentes cibernéticos.

Durante el período que abarca el informe, Kaspersky formalizó su asociación con AFRIPOL a través de un acuerdo de cinco años y proporcionó capacitación en ciberseguridad para agentes de seguridad pública de 23 países africanos sobre los fundamentos de los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) y operaciones y técnicas avanzadas de caza de amenazas. Este esfuerzo de empoderamiento también genera un efecto adicional: a medida que los equipos locales se vuelven más capaces de detectar y responder a las amenazas de manera independiente, la resiliencia general del ecosistema digital aumenta, y los costos y la duración de los incidentes cibernéticos tienden a disminuir con el tiempo.

Implementación de la tecnología del futuro

Para proteger eficazmente a las personas, empresas e instituciones públicas de la evolución de las amenazas cibernéticas, Kaspersky perfecciona sus soluciones de seguridad e invierte continuamente en investigación para estar siempre un paso por delante de los atacantes. En 2024-2025, la compañía obtuvo 155 patentes, entre ellas 135 relacionadas con IA. Su equipo global de investigación y desarrollo, que incluye cerca de 3.000 empleados, también ha producido 373 publicaciones de investigación. En conjunto, estas iniciativas ayudan a mejorar los parámetros de las tecnologías de seguridad disponibles para el mercado. Esto reduce la vulnerabilidad sistémica en la infraestructura digital y favorece la adopción de tecnologías más estables.

Las estructuras de innovación responsables refuerzan aún más este efecto. Al unirse al Pacto de IA de la Comisión Europea y apoyar el Pacto Digital Global de las Naciones Unidas, Kaspersky ha alineado sus prácticas de desarrollo con los nuevos estándares de gobernanza global. Esto contribuye a la sostenibilidad al ayudar a reducir los riesgos asociados con la implementación insegura de IA, por ejemplo, por el mal uso, sesgo o explotación de las vulnerabilidades del sistema, que podrían socavar la confianza en la transformación digital.

El enfoque de ciberinmunidad de la empresa, implementado a través de Kaspersky OS, añade otra capa de impacto a la sostenibilidad a largo plazo, reemplazando la protección reactiva por la resiliencia arquitectónica de seguridad. En lugar de corregir repetidamente las vulnerabilidades, los sistemas están diseñados para ser inherentemente resistentes a la intrusión, lo que reduce el costo de mantenimiento, los riesgos del ciclo de vida y la ineficiencia de las características de protección del entorno digital.

Entre los lanzamientos de nuevos productos, Kaspersky eSIM Store ha ampliado la cartera de la empresa más allá de la ciberseguridad, marcando su entrada en la industria de la conectividad móvil. Al reducir la dependencia de los chips físicos y facilitar el acceso a la conectividad móvil mundial, la solución puede contribuir a experiencias digitales y viajes más sostenibles. Además, Kaspersky ha lanzado Kaspersky Cloud Workload Security, destinada a proteger las cargas de trabajo en la nube, independientemente de dónde estén alojadas: en servidores, máquinas virtuales o entornos privados, públicos o híbridos.

“En Kaspersky, pensamos en la ciberseguridad no solo como un tema tecnológico, sino también social. Todos los días, las personas dependen de servicios digitales para trabajar, comunicarse, estudiar, recibir servicios y gestionar sus vidas, y necesitan poder hacer todo esto de manera segura. Es por eso que nuestra agenda de sostenibilidad comienza con nuestra experiencia central: proteger a las personas, organizaciones y sistemas críticos de las amenazas cibernéticas. Pero va más allá: con innovación responsable, transparencia, asociaciones y apoyo comunitario. Este informe muestra cómo nuestras tecnologías, investigación y cooperación con socios se traducen en efectos prácticos: menos riesgo, más resiliencia y un entorno digital más seguro para todos", dijo Maria Losyukova, directora de ESG y sostenibilidad en Kaspersky.

El informe completo está disponible en este enlace.