BCP premiará historias que transforman comunidades

La tercera edición reconocerá iniciativas peruanas con impacto social y premios de hasta S/30,000.

Redacción T21 / 22.06.2026 / 3:53 pm

El BCP lanza la tercera edición de “Peruanos que Suman”, una iniciativa en alianza con El Comercio, que busca identificar y reconocer a personas que con su esfuerzo, compromiso e innovación están generando un impacto positivo en sus comunidades y en el país. El primer puesto se llevará S/30,000 y el segundo puesto S/10,000.

En el Perú existen miles de emprendedores, líderes sociales y ciudadanos de distintas regiones que impulsan proyectos sociales, acciones solidarias e iniciativas que contribuyen al desarrollo del país. Este concurso busca visibilizar y reconocer esas historias que muchas veces no se conocen, pero que están transformando vidas.

Pueden postular todos los peruanos mayores de edad que tengan una historia que esté ayudando a construir un Perú mejor, a través de la web www.viabcp.com/peruanos-que-suman hasta el 14 de setiembre. Además, también se puede nominar a otra persona, como un familiar, amigo o vecino que esté generando un impacto positivo en su comunidad.

“Hay muchos peruanos con historias que inspiran por su capacidad para crear oportunidades, transformar realidades y demostrar que el cambio es posible y creemos que merecen visibilidad y reconocimiento. Invito a todos a postular a esta iniciativa que busca seguir motivando a más peruanos a sumar a nuestro país”, Diego Cavero, gerente general del BCP.

Los postulantes pasarán por un proceso en el que un jurado elegirá a 9 finalistas, quienes luego competirán en una etapa de votación abierta al público para definir a los ganadores.

La iniciativa no solo busca premiar estas historias, sino también inspirar a más peruanos a hacer la diferencia desde sus propias comunidades y demostrar que, cuando se suman esfuerzos, se pueden lograr grandes cambios en el país.