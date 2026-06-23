El talento T-shaped redefine el trabajo con IA

Red Hat destaca perfiles capaces de unir criterio humano, automatización y visión de negocio para mejorar proyectos tecnológicos.

Redacción T21 / 23.06.2026 / 9:45 am

Red Hat analiza los nuevos paradigmas laborales donde la sinergia entre la inteligencia humana y artificial redefine la productividad.

El modelo organizacional que conocíamos quedó atrás. En los últimos años, el auge de la inteligencia artificial ha impulsado uno de los mayores cambios de paradigma desde el inicio de la transformación digital. Existe hoy un nuevo sistema de trabajo que combina inteligencia humana y artificial actuando en sinergia para lograr mayor productividad, optimización de recursos y entregas de alta calidad.

El nuevo equilibrio en los proyectos de TI

El concepto del profesional "T-shaped", popularizado originalmente en la década de 1990 por Tim Brown (ex CEO de la consultora global de innovación IDEO), cobra una relevancia crítica con la automatización de procesos. La barra vertical de la "T" representa la profundidad de conocimientos en una disciplina particular, mientras que la barra horizontal simboliza la habilidad de colaborar transversalmente entre diversas áreas y comprender el impacto global de la tecnología en la organización.

"En la actualidad, los proyectos tecnológicos ya no se gestionan de forma aislada en los laboratorios de sistemas, sino que impactan de manera directa en las operaciones y las finanzas de las compañías", explicó Andrea Cavallari, Field CTO para Latinoamérica en Red Hat. La ejecutiva destacó que la sinergia es la nueva clave del éxito operativo: "Las metodologías de trabajo modernas exigen perfiles capaces de actuar como traductores culturales dentro de las organizaciones, facilitando la adopción ágil de arquitecturas abiertas y garantizando que la innovación se traduzca en resultados reales de negocio".

Mitigación de riesgos en la era agéntica

La necesidad de estos perfiles mixtos se ha acelerado drásticamente debido a la masificación de las herramientas de automatización. Una investigación reciente de la consultora internacional McKinsey revelan que el 78% de las organizaciones globales ya utiliza la inteligencia artificial en al menos una función de negocio, influyendo en decisiones cada vez más críticas. En este nuevo entorno dominado por agentes de IA autónomos, el talento humano enfoca su valor en la supervisión estratégica.

De acuerdo a un reciente informe de McKinsey sobre la organización agéntica, incluido en los análisis sectoriales aportados por Red Hat, se señala que los profesionales de perfil amplio son fundamentales en la era agéntica para reinventar flujos de trabajo, gestionar las excepciones operativas y asegurar la calidad de las entregas automatizadas. Su intervención experta contribuye a mitigar una tendencia recurrente en el mercado: la adopción apresurada de agentes de IA para la totalidad de los procesos, sin un análisis previo y minucioso que evalúe la verdadera necesidad, viabilidad y eficiencia de dicha tecnología.

Infraestructura para la innovación sostenible

El ecosistema de TI del futuro perfila un horizonte donde las empresas que deseen seguir innovando y creciendo de manera sostenible necesitarán, de forma obligatoria, talento con la flexibilidad de moverse fluidamente entre lo técnico y lo estratégico. Para Red Hat, las organizaciones deben reestructurar sus planes de capacitación y cultura interna hacia modelos colaborativos que fomenten el pensamiento crítico y la flexibilidad metodológica. Al situarse en la intersección de personas, procesos y plataformas, el profesional multifacético se consolida como la pieza de infraestructura humana indispensable para transformar el potencial tecnológico en un motor de valor continuo y sostenible.