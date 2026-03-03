BCP revoluciona la gestión de pagos con automatización bancaria

Simplifica la gestión financiera de tu empresa con las soluciones API y Host to Host del BCP.

Redacción T21 / 03.03.2026 / 7:50 pm

BCP impulsa la automatización de tesorería empresarial con integración bancaria en tiempo real.

En el último año, el número de empresas con conexión directa al banco casi se ha duplicado.

Comprometido con el desarrollo de la digitalización, el BCP viene impulsando dos servicios que conectan directamente a las empresas con los sistemas del banco, generando un impacto significativo en la reducción de la carga operativa asociada a los pagos y transferencias corporativas.

Actualmente, muchas compañías aún deben extraer archivos desde sus plataformas internas, conocidas como ERPs, cargarlos manualmente en portales bancarios y validar operación por operación. Este proceso no solo consume tiempo, sino que también incrementa la exposición a errores.

Para simplificar este flujo y reducir fricciones, el BCP ofrece soluciones como Host to Host y APIs, que permiten integrar el banco con el ERP de la empresa. Un ERP es el sistema central con el que las compañías administran procesos como contabilidad, inventarios, compras, pagos y otras funciones críticas.

“Las áreas de tesorería están migrando rápidamente hacia la automatización porque elimina actividades repetitivas y expuestas a error. Nuestro foco es ayudar a las empresas a operar con mayor eficiencia, seguridad y trazabilidad. Esto permite operar con el banco de manera segura sin tener que ingresar a la web o a la aplicación”, afirmó Pamela Pásara, Tribe Leader de Canales Digitales para Empresas del BCP.

Estas soluciones permiten automatizar pagos masivos a proveedores y planillas, transferencias BCP e interbancarias, planillas de factoring, validación de cuentas y consultas de movimientos diarios e históricos. Solo en el último año, la cantidad de empresas del BCP que utilizan estos servicios digitales creció más de 75%.

“La integración financiera con el banco es mucho más que eficiencia operativa; es la base de un nuevo estándar de gestión empresarial. Las compañías que adopten este modelo estarán mejor preparadas para competir en una economía cada vez más digital, automatizada e interconectada. Nuestro compromiso es ser el socio estratégico que construya junto a ellas esa infraestructura desde hoy”, señaló Alejandro Torres, Head de Open Finance y Open Economy del BCP.

El BCP ofrece estas soluciones para empresas de todo tamaño y nivel de madurez tecnológica, desde corporaciones hasta Pymes, un segmento que viene adoptando de manera creciente estas capacidades digitales.