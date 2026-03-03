Samsung redefine la IA: Ecosistema conectado Galaxy S26

Conoce la visión de Samsung para un futuro conectado con Galaxy AI en MWC 2026.

Redacción T21 / 03.03.2026 / 5:25 pm

Impulsada por Unpacked, Samsung presenta la serie Galaxy S26 y su visión de Agentes de IA, con experiencias más profundas en el ecosistema a través de la serie Galaxy S y los dispositivos wearables.

Samsung Electronics presentó su exhibición ampliada en el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebra en Fira Gran Via en Barcelona, España, del 2 al 5 de marzo. El espacio de exhibición de Samsung se apoya en el impulso de Galaxy Unpacked, yendo más allá del ámbito móvil para demostrar cómo Galaxy AI evoluciona hacia un verdadero sistema de Agentes de IA, ofreciendo experiencias más personalizadas, intuitivas y perfectamente conectadas en todo el ecosistema Galaxy. Además de estos avances en movilidad, Samsung también destaca sus innovaciones en redes impulsadas por IA, mostrando un liderazgo integral que abarca todo el ecosistema de conectividad.

En el centro de esta evolución se encuentra la serie Galaxy S26, el smartphone de tercera generación con IA de Samsung, presentado junto con nuevas innovaciones del ecosistema como la serie Galaxy Buds4. Al presentar estos productos en conjunto, Samsung demuestra cómo Galaxy AI funciona de manera integrada entre dispositivos móviles y wearables para anticipar las necesidades de los usuarios y mejorar las experiencias cotidianas.

“MWC es una oportunidad para mostrar no solo dónde está Galaxy AI hoy, sino hacia dónde se dirige”, afirmó TM Roh, Chief Executive Officer, presidente y responsable de la División Device eXperience (DX) en Samsung Electronics. “Desde la serie Galaxy S26 hasta nuevos formatos emergentes como Galaxy XR y TriFold, estamos ampliando los límites de lo que puede ser la tecnología móvil, manteniendo la experiencia del usuario en el centro de cada innovación.”

Serie Galaxy S26: el smartphone Galaxy AI más intuitivo hasta ahora

La serie Galaxy S26 es un smartphone con IA desarrollado sobre una base de alto rendimiento y diseñado para ofrecer simplicidad. Las experiencias inmersivas de Samsung demuestran cómo Galaxy S26 utiliza Galaxy AI para simplificar las tareas cotidianas al comprender la intención, anticipar necesidades y actuar en nombre del usuario.

Los principales aspectos destacados incluyen:

Privacy Display[1] integrado, pionero en la industria para dispositivos móviles: brinda a los usuarios mayor control sobre lo que es visible en su dispositivo sin comprometer la experiencia de visualización en el uso diario.

Rendimiento potente: desarrollado con el hardware más avanzado jamás incorporado en la serie Galaxy S, manteniendo capacidades avanzadas funcionando de manera fluida en segundo plano. Chipset móvil personalizado: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ofrece un rendimiento de primer nivel en el Galaxy S26 Ultra. Vapor Chamber rediseñada en el Galaxy S26 Ultra: garantiza estabilidad térmica para capacidades de IA de nivel insignia.



El sistema de cámaras Galaxy líder en la industria integra captura, edición y uso compartido en una experiencia fluida y unificada.

La cámara más brillante hasta ahora en Galaxy : aperturas más amplias en el Galaxy S26 Ultra permiten fotos más claras y con mayor nivel de detalle en condiciones de poca luz, incluso con zoom.

: aperturas más amplias en el Galaxy S26 Ultra permiten fotos más claras y con mayor nivel de detalle en condiciones de poca luz, incluso con zoom. Nightography en video mejorado : grabaciones en baja iluminación más nítidas y vibrantes, con reducción de ruido optimizada.

: grabaciones en baja iluminación más nítidas y vibrantes, con reducción de ruido optimizada. Super Steady mejorado : opción de bloqueo horizontal que ofrece estabilidad cinematográfica con encuadre consistente.

: opción de bloqueo horizontal que ofrece estabilidad cinematográfica con encuadre consistente. Photo Assist [2] : permite a los usuarios describir con sus propias palabras los cambios que desean realizar, como transformar escenas de día en noche o restaurar partes faltantes de un objeto, como una mordida en un pastel, todo mediante interacciones de voz natural.

permite a los usuarios describir con sus propias palabras los cambios que desean realizar, como transformar escenas de día en noche o restaurar partes faltantes de un objeto, como una mordida en un pastel, todo mediante interacciones de voz natural. Creative Studio[3]: permite transformar imágenes en distintos estilos y convertir ideas en sets personalizados de stickers y fondos de pantalla, unificando creación y personalización.

Experiencias de IA proactivas y adaptativas que hacen que las tareas cotidianas sean más rápidas y eficientes, sentando las bases para los Agentes de IA.

Now Nudge [4] : sugerencias relevantes en el momento oportuno que se adaptan al contexto en tiempo real, como recomendar automáticamente imágenes de la Galería cuando un amigo solicita fotos.

sugerencias relevantes en el momento oportuno que se adaptan al contexto en tiempo real, como recomendar automáticamente imágenes de la Galería cuando un amigo solicita fotos. Now Brief: resumen personalizado basado en la agenda diaria del usuario, destacando contenido relevante y habilitando recordatorios oportunos para eventos importantes según el contexto individual.

resumen personalizado basado en la agenda diaria del usuario, destacando contenido relevante y habilitando recordatorios oportunos para eventos importantes según el contexto individual. Marcar para Buscar con Google [5] : búsqueda inteligente basada en imágenes que explora múltiples partes de una imagen al mismo tiempo, permitiendo búsquedas más rápidas e intuitivas.

búsqueda inteligente basada en imágenes que explora múltiples partes de una imagen al mismo tiempo, permitiendo búsquedas más rápidas e intuitivas. Bixby mejorado: agente conversacional del dispositivo que facilita una interacción más sencilla e intuitiva con los dispositivos Galaxy para navegar y ajustar configuraciones mediante lenguaje natural.

agente conversacional del dispositivo que facilita una interacción más sencilla e intuitiva con los dispositivos Galaxy para navegar y ajustar configuraciones mediante lenguaje natural. Elección de agentes: junto con Bixby, Gemini y Perplexity optimizan tareas diarias como búsquedas y coordinación de acciones entre aplicaciones en nombre del usuario, todo accesible desde un único y sencillo punto de entrada.

Expansión de la Experiencia del Ecosistema Galaxy

La presencia de Samsung en el MWC demuestra que, con una integración más profunda entre productos, Galaxy AI mejora la conveniencia, la continuidad y la personalización en cada punto de contacto.

Los aspectos destacados del ecosistema incluyen:

La posibilidad de que los visitantes exploren las funciones de Galaxy AI con Agentes de IA que potencian la comodidad del usuario a través de la serie Galaxy Buds4 .

. Demostraciones prácticas con los recién lanzados Galaxy Book6 Pro y Galaxy Book6 Ultra , que destacan alto rendimiento y productividad optimizada.

, que destacan alto rendimiento y productividad optimizada. Galaxy Tab S11 , que ofrece experiencias de IA mejoradas, optimizadas para visualización en pantalla grande y multitarea.

, que ofrece experiencias de IA mejoradas, optimizadas para visualización en pantalla grande y multitarea. Experiencias de salud con la serie Galaxy Watch8, brindando información más personalizada e interacciones de bienestar para correr, dormir y mindfulness.

Infraestructura Inteligente

Samsung está ampliando su estrategia de Agentes de IA más allá de los dispositivos de consumo hacia la infraestructura inteligente, extendiendo su liderazgo desde la innovación móvil hacia la manufactura impulsada por IA y la salud conectada.

A través de su iniciativa AI-Driven Factories, Samsung acelera su evolución hacia la manufactura autónoma basada en IA. Sobre la base de su plan para transformar sus operaciones globales en AI-Driven Factories para 2030, la compañía demuestra cómo los Agentes de IA, las simulaciones de gemelos digitales y el análisis de datos en tiempo real pueden trabajar de manera conjunta para optimizar la producción, fortalecer el control de calidad y mejorar la resiliencia operativa.

Samsung también presenta su visión de Connected Care, fortalecida por Xealth tras su adquisición en 2025. Al integrar métricas de salud en todo el ecosistema Galaxy, la compañía mejora las capacidades de Samsung Health para permitir una gestión de la salud más proactiva, personalizada y continua. A nivel clínico, Xealth permite que los sistemas de salud integren herramientas digitales, programas de atención y datos de pacientes directamente en los flujos de trabajo médicos dentro de una red de cientos de hospitales y proveedores, facilitando que los profesionales prescriban, supervisen y gestionen la atención digital de acuerdo con las necesidades reales de los pacientes.

Liderazgo e Innovación de Próxima Generación

Reforzando su herencia en diseño, Samsung presenta una visión orientada al futuro para nuevos formatos y tecnologías emergentes, subrayando su compromiso a largo plazo con la expansión de los límites de la innovación. A través de experiencias exclusivas e interactivas con Galaxy XR y Galaxy TriFold, los visitantes podrán ver cómo Samsung continúa liderando la industria en la era de la IA móvil.

La compañía también destaca la Galaxy Foundation, enfatizando su compromiso con la privacidad, la seguridad, la sostenibilidad y el desarrollo responsable, incluyendo avances en Samsung Knox y tecnologías de protección basadas en hardware.

Expansión de la Conectividad Satelital a través de Alianzas Regionales

Samsung está ampliando las capacidades de comunicación satelital para determinados smartphones Galaxy, incluida la serie Galaxy S26, mediante alianzas continuas con operadores globales de telecomunicaciones en América del Norte[6], Europa[7] y Japón[8].

Diseñada para respaldar la respuesta ante emergencias y la comunicación esencial cuando las redes móviles tradicionales no estén disponibles, Samsung ha incorporado soporte satelital en determinados smartphones Galaxy insignia y en la serie Galaxy A desde 2025, ampliando de manera continua la cantidad de modelos compatibles.

Con un despliegue gradual según la disponibilidad regional de redes y los requisitos regulatorios, Samsung continuará trabajando con operadores y proveedores satelitales para garantizar que los usuarios tengan acceso confiable a herramientas de comunicación críticas en momentos clave.

Los visitantes podrán conocer de primera mano estas innovaciones revolucionarias en IA en el Galaxy

Experience Booth de Samsung en el Hall 3 de Fira Gran Via, del 2 al 5 de marzo.

Visión de IA del Negocio de Redes: llevando la IA a cada capa de la red

Sobre la base del liderazgo de la compañía en IA en diversos portafolios de negocio, Samsung impulsa la transición hacia redes totalmente definidas por software de extremo a extremo. Al proporcionar una base flexible que integra sin fricciones plataformas de computación de alto rendimiento, incluidas CPUs y GPUs de socios clave del ecosistema, Samsung permite que los operadores desplieguen rápidamente capacidades impulsadas por IA y escalen servicios innovadores.

Este enfoque centrado en software no solo optimiza la eficiencia y el rendimiento de la red, sino que también permite a los operadores transformar su infraestructura existente en un potente motor de innovación en IA.

Samsung acelera la transición hacia redes completamente autónomas para 2027. En el centro de esta visión se encuentra Samsung CognitiV Network Operations Suite (NOS), un conjunto de soluciones de automatización de red basadas en IA que incorpora Agent Fabric. Como una capa unificada de inteligencia de decisión, Agent Fabric habilita sistemas multiagente en los que agentes especializados trabajan de forma independiente o colaborativa según su razonamiento.

Estos agentes optimizan todo el ciclo de vida de la red, desde la planificación e instalación hasta el mantenimiento, la resolución de fallas, la optimización y la gestión de la experiencia del usuario. Durante el evento se presentarán demostraciones en vivo de sistemas multiagente.

Samsung también presentará el poder y el potencial de “Network in a Server”, su solución de edge AI de próxima generación basada en software, que abre nuevas oportunidades de negocio para las empresas. Al consolidar múltiples funciones de red en un único servidor impulsado por los procesadores más recientes, las empresas pueden adoptar fácilmente servicios de IA, como monitoreo de seguridad y superposiciones de realidad aumentada, que requieren procesamiento local para una respuesta en tiempo real.

El stand de Samsung Networks está ubicado en el Hall 2, Stand 2M20, con acceso únicamente por invitación.

[1] La función Privacy Display controla el ángulo de visualización de la pantalla para limitar la visión lateral y puede activarse en Configuración. La activación para aplicaciones específicas también está disponible en Configuración. Pueden producirse cambios en la calidad de imagen fuera del ángulo de visualización. Parte de la información aún podría ser visible para otras personas según factores del entorno, como el ángulo o el brillo. Se recomienda precaución al mostrar información confidencial.

[2] Photo Assist requiere conexión a internet e inicio de sesión en la Cuenta Samsung. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el idioma o el modelo del dispositivo. Photo Assist puede generar una imagen redimensionada. Se superpone una marca de agua visible en la imagen al guardarla para indicar que fue generada por IA. No se garantiza la precisión ni la fiabilidad del contenido generado.

[3] Photo Assist requiere conexión a internet e inicio de sesión en la Cuenta Samsung. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el idioma o el modelo del dispositivo. Photo Assist puede generar una imagen redimensionada. Se superpone una marca de agua visible en la imagen al guardarla para indicar que fue generada por IA. No se garantiza la precisión ni la fiabilidad del contenido generado.

[4] La función Now Nudge requiere inicio de sesión en la Cuenta Samsung. Las funciones y características disponibles pueden variar según el país, la región y el idioma. Las sugerencias en mensajes de texto están disponibles en Samsung Messages y en determinadas aplicaciones de mensajería de terceros, incluyendo Google Messages, Google Chat, WhatsApp, WhatsApp Business, KakaoTalk, LINE, Signal, Instagram (DM), Tango, NTT Docomo Messages y KDDI Messages. La función de compartir fotos en Now Nudge opera mediante el análisis del contenido de imágenes disponible. No se garantiza la precisión de los resultados.

[5] Marcar para Buscar ( es una marca registrada de Google LLC. Las secuencias fueron acortadas y simuladas. Resultados solo con fines ilustrativos. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el idioma o el modelo del dispositivo. Requiere conexión a internet. Es posible que los usuarios deban actualizar Android y la aplicación de Google a la versión más reciente. Los resultados pueden variar según las coincidencias visuales o de audio. No se garantiza la precisión de los resultados. Funciona en aplicaciones y superficies compatibles y únicamente con música ambiente. No identificará música reproducida a través de auriculares ni cuando el volumen del teléfono esté desactivado. No está disponible en aplicaciones que prohíben la captura de pantalla.

[6] Las funciones de comunicación satelital pueden comenzar a implementarse en Estados Unidos de acuerdo con el plan de despliegue de cada operador. Los operadores compatibles pueden incluir Verizon y T-Mobile. La compatibilidad del dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo, la red y el mercado. La disponibilidad de la comunicación satelital puede variar según la versión del sistema operativo o de One UI.

[7] Las funciones de comunicación satelital pueden comenzar a implementarse en el Reino Unido de acuerdo con el plan de despliegue de cada operador. Los operadores compatibles pueden incluir Virgin Media O2. La compatibilidad del dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo, la red y el mercado. La disponibilidad de la comunicación satelital puede variar según la versión del sistema operativo o de One UI.

[8] Las funciones de comunicación satelital pueden comenzar a implementarse en Japón de acuerdo con el plan de despliegue de cada operador. Los operadores compatibles pueden incluir KDDI. La compatibilidad del dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo, la red y el mercado. La disponibilidad de la comunicación satelital puede variar según la versión del sistema operativo o de One UI.