BCP ofrece tarifas especiales para transferencias internacionales

Transferencias rápidas, seguras y con tarifas promocionales a más de 150 países hasta enero de 2026.

Redacción T21 / 03.11.2025 / 12:03 pm

Este beneficio estará disponible para montos de hasta US$50,000 o su equivalente en euros hasta el 31 de enero de 2026.

Nuestra funcionalidad permite enviar dinero a más de 150 países, tanto en dólares como en euros.

Comprometidos con ampliar el acceso a los servicios financieros, el BCP ofrecerá tarifas especiales para transferencias internacionales a través de la App BCP. Este beneficio estará disponible para montos de hasta US$50,000 o su equivalente en euros hasta el 31 de enero de 2026

La funcionalidad permite enviar dinero de forma rápida y segura a más de 150 destinos internacionales, entre los que destacan Estados Unidos, China, Chile, Colombia y España, entre otros. Las tarifas promocionales en la App BCP son escalonadas y van desde los US$10 hasta los US$60, dependiendo del monto enviado.

“Las transferencias al exterior en BCP son seguras, además se pueden realizar en 4 pasos y llegar a destino rápidamente, a estos atributos le sumamos las mejores tarifas y asesoría para que nuestros clientes vivan una excelente experiencia enviando dinero al extranjero”, señaló Gissella Serrano, gerente de transferencias internacionales del BCP

Por otro lado, y pensando siempre en buscar la mejor experiencia para sus clientes, el BCP también habilitará los envíos de dinero a Colombia a través de sus Agentes BCP. Se tendrán un total de 2 mil puntos, en Lima y provincias, con el distintivo con la frase “envía y recibe tu remesa aquí” y donde podrán hacer uso de este servicio.

“Hemos activado también los envíos a Colombia directamente de soles a pesos colombianos, usando tan solo el número de celular de la persona que recibe. Por este medio se pueden enviar hasta S/1,000 por operación, incluyendo la comisión”, indicó Claudio del Aguila del BCP, Product Owner de remesas.

El proceso se realiza en cinco pasos: identificación con DNI, solicitud del envío, cotización del tipo de cambio y costo, ingreso del número de celular del destinatario, pago con tarjeta de débito BCP, y entrega del comprobante de la operación.

Para más información, visite: https://www.viabcp.com/enviar-remesas