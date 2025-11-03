Kingston FURY Revoluciona con su SSD NVMe PCIe 5.0 de 8TB
La mayor capacidad de SSD Gen5 para alto rendimiento en trabajo y entretenimiento.
Redacción T21 / 03.11.2025 / 11:56 am
- SSD Gen5 con velocidades de hasta 14,800 MB/s
Kingston Technology Company, Inc., líder mundial en productos de memoria y soluciones de almacenamiento, anunció hoy que ha completado su línea de SSD´s Kingston FURY Renegade G5, con una nueva capacidad de 8192GB (8T), convirtiéndola en el producto ideal para usos de alto rendimiento como edición de video, renderizado 3D, videojuegos, entre otros.
Optimizada para usuarios que requieren un sistema capaz de cumplir sus necesidades de trabajo y juego, el SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 Kingston FURY™ Renegade G5 utiliza el controlador PCIe Gen5 x 4 más reciente y 3D TLC NAND para alcanzar velocidades de lectura/escritura1 de hasta 14,800/14,000 MB/s y más de 2 millones de IOPS, a fin de brindar rendimiento y resistencia extremos. Además, ahora ofrece más de 8TB para almacenar los videojuegos y archivos multimedia favoritos de los usuarios sin afectar la capacidad de respuesta del sistema.
“Ya sea para trabajar o jugar, los usuarios necesitan más potencia y espacio”, dijo Keith Schimmenti, gerente del negocio de Unidades SSD en Kingston. “Nos alegra que esta incorporación de 8 TB a la SSD Kingston FURY Renegade G5 cumpla las necesidades tanto de los usuarios expertos como de los entusiastas del hardware.”.
Kingston FURY Renegade G5 está disponible en capacidades2 de 1024 GB a 8192 GB y cuenta con garantía limitada de cinco años3, soporte técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston.
Esta SSD está diseñada para utilizarse en cargas de trabajo de computadora de escritorio y portátil y no debe utilizarse en ambientes de servidor.
1 Basado en el “rendimiento listo para usar”, L/E secuencial con CPU Ryzen5 7600X PCIe 5.0 y placa base X670E, L/E aleatoria con Intel Ultra7 y placa base Z890. La velocidad puede variar según el hardware anfitrión, el software y el uso.
2 Parte de la capacidad indicada en un dispositivo de almacenamiento Flash se utiliza para formatear y otras funciones, de modo que no está disponible para el almacenamiento de datos. Por lo tanto, la capacidad real disponible para el almacenamiento de datos es menor que la indicada en los productos. Para más información, consulte la Guía de memoria Flash de Kingston en kingston.com/flashguide.
3 Garantía limitada de 5 años o “Porcentaje de uso”, que se puede conocer a través de Kingston SSD Manager (Kingston.com/ SSDManager). Para las SSD NVMe, un nuevo producto no utilizado mostrará un valor de Porcentaje de uso 0, mientras que un producto que alcance su límite de garantía mostrará un valor de Porcentaje de uso mayor o igual a cien (100). Para más detalles Kingston.com/wa.
T21
Área de notas de prensa del medio Tecnología 21, especializado en tecnología y negocios.
Damos prioridad al contenido exclusivo y anticipado.