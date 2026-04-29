Binance convierte a Lima en la capital cripto regional

La segunda edición de Binance Day Perú reunirá a los gigantes del blockchain y acelera el liderazgo financiero digital del país.

Redacción T21 / 29.04.2026 / 8:30 am

La cita consolida a Lima como epicentro del ecosistema blockchain de América Latina

Lima, 28 de mayo de 2026.- Binance, empresa extranjera internacional y proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, anuncia la segunda edición del Binance Day Perú, que se celebrará el próximo 8 de mayo en Lima. Tras el histórico debut de 2025, que reunió a más de 400 asistentes, Binance regresa con una propuesta ampliada para acercar la industria blockchain y web3 a la comunidad peruana, sus líderes y sus principales referentes.

El evento reunirá a figuras del ecosistema global y local en una jornada de dos bloques temáticos. Por la mañana, el programa incluirá keynotes y masterclasses sobre el estado del mercado cripto en Perú y América Latina, el rol de las stablecoins en las finanzas del futuro y las herramientas disponibles para operar con seguridad en el ecosistema digital. Por la tarde, paneles de conversación abierta abordarán los casos de uso reales de la tecnología blockchain, las oportunidades de negocio y empleo que genera, y el crecimiento del movimiento de educación cripto en el país. La jornada cerrará con una sesión de networking y un Pizza Party para toda la comunidad.

Entre los oradores confirmados se encuentran representantes de Binance, Circle, Chainalysis y BNB Chain, junto a merchants, KOLs y emprendedores del ecosistema peruano que compartirán sus experiencias en primera persona.

Según el informe Geography of Cryptocurrency 2025 de Chainalysis, América Latina registró un crecimiento del 63% interanual en volumen de transacciones cripto, posicionándose como la segunda región de mayor crecimiento en el mundo. Las stablecoins se consolidan como herramienta de protección de valor para el ahorro y las transferencias en la región.

"Perú es uno de los mercados más vibrantes de la región y el éxito del primer Binance Day así lo confirmó. Este año volvemos con una agenda más ambiciosa, más voces locales y un mensaje claro: las criptomonedas no son el futuro, son el presente, y están transformando la vida financiera de millones de peruanos. Binance Day es el espacio donde esa transformación se vuelve visible", señaló Daniel Acosta, General Manager North Latam de Binance.

El registro de entradas ya se encuentra disponible en la plataforma oficial del evento. La capacidad es limitada.