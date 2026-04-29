Red Hat y Google Cloud aceleran la migración a la nube

OpenShift entra al corazón de Google Cloud para simplificar la modernización de aplicaciones, máquinas virtuales y cargas híbridas.

Redacción T21 / 29.04.2026 / 9:29 am

Red Hat OpenShift ahora está disponible en la consola de Google Cloud

Red Hat OpenShift Virtualization está disponible en Red Hat OpenShift Dedicated en Google Cloud

Red Hat, líder mundial en el suministro de soluciones open source, anunció hoy la expansión de su colaboración con Google Cloud para ayudar a las organizaciones a acelerar la modernización de aplicaciones y la migración a la nube. Esta expansión introduce Red Hat OpenShift en la consola de Google Cloud, permite integraciones más profundas con los servicios de Google Cloud y marca la disponibilidad general de Red Hat OpenShift Virtualization en Red Hat OpenShift Dedicated en Google Cloud.

El anuncio de hoy refuerza el compromiso compartido de ambas empresas de ofrecer una plataforma de aplicaciones integral, en la que las organizaciones puedan desarrollar, implementar, gestionar y escalar aplicaciones en contenedores, virtualizadas y de IA en Google Cloud con confianza. Los clientes pueden operar con la garantía de que tanto Red Hat como Google están comprometidos con el rendimiento, la seguridad y el éxito continuo de las aplicaciones que se ejecutan en Red Hat OpenShift en Google Cloud.

Mayor flexibilidad para las cargas de trabajo en Google Cloud

Red Hat OpenShift ahora está disponible directamente en la consola de Google Cloud. Esto facilita a los clientes encontrar la solución ideal para ejecutar sus cargas de trabajo en Google Cloud de manera más sencilla, además de proporcionar una experiencia de onboarding más fluida. Entre los principales beneficios se incluyen:

Onboarding simplificado: los usuarios de Red Hat OpenShift Dedicated pueden validar de forma nativa los prerrequisitos de Google Cloud antes de pasar a un flujo guiado de aprovisionamiento de clústeres dentro de Red Hat Hybrid Cloud Console.

los usuarios de Red Hat OpenShift Dedicated pueden validar de forma nativa los prerrequisitos de Google Cloud antes de pasar a un flujo guiado de aprovisionamiento de clústeres dentro de Red Hat Hybrid Cloud Console. Compra y facturación unificados: las organizaciones pueden utilizar un modelo flexible de pago por uso a través de Google Cloud Marketplace, contabilizando los costos de la suscripción de Red Hat OpenShift dentro de sus compromisos de consumo con Google Cloud.

las organizaciones pueden utilizar un modelo flexible de pago por uso a través de Google Cloud Marketplace, contabilizando los costos de la suscripción de Red Hat OpenShift dentro de sus compromisos de consumo con Google Cloud. Integración nativa con servicios: los usuarios de Red Hat OpenShift pueden aprovechar integraciones nativas de Google, desarrolladas y soportadas conjuntamente, con servicios como Google Cloud Secret Manager, Certificate Authority Service y Workload Identity Federation, entre otros.

Modernización de la infraestructura con Red Hat OpenShift Virtualization

Ante el aumento de costos y la complejidad creciente, las organizaciones necesitan soluciones que permitan migrar cargas de trabajo y modernizar a su propio ritmo. Red Hat OpenShift Virtualization, una característica nativa de Red Hat OpenShift, conecta la infraestructura heredada con la innovación moderna al unificar máquinas virtuales (VMs) tradicionales con contenedores y cargas de trabajo serverless en una plataforma Kubernetes consistente. Los usuarios se benefician de una única interfaz, un único conjunto de herramientas y un único modelo operativo para todos los workloads.

Disponible en instancias bare metal C3 de Google Cloud, Red Hat OpenShift Virtualization ofrece acceso directo a CPU y memoria para workloads sensibles al rendimiento o con restricciones de licenciamiento, ayudando a hacer posible la modernización con un rendimiento predecible en la nube, lo que permite:

Modernización acelerada: Red Hat OpenShift Dedicated en Google Cloud aporta procesos y herramientas modernas de desarrollo a las VMs, permitiendo que las organizaciones modernicen las aplicaciones basadas en máquinas virtuales a su propio ritmo.

Red Hat OpenShift Dedicated en Google Cloud aporta procesos y herramientas modernas de desarrollo a las VMs, permitiendo que las organizaciones modernicen las aplicaciones basadas en máquinas virtuales a su propio ritmo. Gestión consistente en entornos híbridos: con un modelo operativo unificado, los equipos de TI pueden gestionar VMs y contenedores de forma consistente en entornos on-premises, nube y edge, aumentando la eficiencia y la flexibilidad.

con un modelo operativo unificado, los equipos de TI pueden gestionar VMs y contenedores de forma consistente en entornos on-premises, nube y edge, aumentando la eficiencia y la flexibilidad. Migración simplificada: las empresas obtienen flexibilidad para migrar desde entornos de virtualización tradicionales con un downtime mínimo, utilizando herramientas como migration toolkit for virtualization y Red Hat Ansible Automation Platform, facilitando la transición a un enfoque híbrido consistente con OpenShift y Google Cloud.

las empresas obtienen flexibilidad para migrar desde entornos de virtualización tradicionales con un downtime mínimo, utilizando herramientas como migration toolkit for virtualization y Red Hat Ansible Automation Platform, facilitando la transición a un enfoque híbrido consistente con OpenShift y Google Cloud. Escalabilidad y confiabilidad mejoradas: Red Hat OpenShift Dedicated en Google Cloud ofrece un rendimiento más predecible, escalabilidad elástica y SLAs más robustos, respaldados por una plataforma de aplicaciones completa e infraestructura altamente escalable.

Red Hat OpenShift Dedicated en Google Cloud es una plataforma de aplicaciones totalmente administrada, que permite a los clientes centrarse en la construcción y escalabilidad de aplicaciones que impulsan sus negocios. Los ingenieros globales de confiabilidad de sitio (SREs) y la automatización integrada reducen la carga operativa y aumentan la eficiencia.

Para experimentar estas nuevas capacidades y acelerar la jornada de modernización, las organizaciones pueden explorar Red Hat OpenShift directamente en la consola de Google Cloud. Además, pueden comenzar su jornada a su propio ritmo con Red Hat OpenShift Virtualization en Red Hat OpenShift Dedicated en Google Cloud.

Mike Barrett, vicepresidente y general manager, Plataformas de Nube Híbrida de Red Hat afirmó que “La visión de nube híbrida de Red Hat se basa en la consistencia: la capacidad de ejecutar cualquier carga de trabajo, en cualquier lugar, con el mismo modelo operativo. Esta colaboración ampliada con Google Cloud fortalece aún más a las organizaciones con las capacidades cloud-native integrales de Red Hat OpenShift, ya sea para acelerar el desarrollo de aplicaciones o simplificar la migración a la nube. Juntos, Red Hat y Google ofrecen un camino claro y unificado para modernizar todo el portafolio de aplicaciones, ayudando a gestionar tanto máquinas virtuales tradicionales como aplicaciones en contenedores en una única plataforma”.

Finalmente, Nirav Mehta, vicepresidente de Product Management - Google Cloud Compute Platform de Google Cloud indicó lo siguiente: “Nuestros clientes buscan constantemente formas de simplificar su infraestructura y acelerar la innovación sin comprometer el rendimiento. Nos complace profundizar nuestra colaboración con Red Hat para OpenShift en Google Cloud. Los clientes ahora cuentan con un camino más simple, que les permite ejecutar workloads virtualizadas y en contenedores de forma consistente en la infraestructura global, segura y de alto rendimiento de Google Cloud”.