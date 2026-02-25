Cadena de frío 2026: Visibilidad total, cero margen

Seis tendencias redefinen el transporte refrigerado: IoT predictivo, control multitemperatura, electrificación, DTC y eficiencia energética.

Redacción T21 / 25.02.2026 / 10:09 pm

Hoy en día, la logística de transporte refrigerado se ha vuelto un factor crítico dentro de cadenas de suministro cada vez más exigentes, altamente reguladas y permanentemente expuestas al escrutinio del mercado. Alimentos frescos, productos ultracongelados, biológicos, vacunas y fármacos de alto valor dependen de sistemas de refrigeración que, además de operar correctamente, deben demostrar alto desempeño, garantizar trazabilidad total y optimizar la eficiencia energética.

El dinamismo del mercado confirma esta creciente relevancia, ya que el transporte refrigerado habría pasado de 14,600 mdd en 2024 a 15,710 mdd en 2025, lo que representaría una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.6%, según estimaciones de The Business Research Company, que atribuye esta expansión a la globalización de la cadena de suministro alimentaria, el aumento en la demanda de productos frescos, la ampliación de la infraestructura de cadena de frío, el endurecimiento de las regulaciones sanitarias y el incremento en el comercio de mercancías perecederas.

Bajo estas circunstancias, anticipar las tendencias en la cadena de suministro en frío se vuelve una ventaja competitiva. “Comprender hacia dónde se dirige la logística de transporte refrigerado es clave para los actores de la cadena de suministro, ya que les permite adelantarse a cambios regulatorios, tomar decisiones de inversión más informadas, fortalecer la confiabilidad operativa y proteger el valor de las mercancías que transportan”, señala José Carlos Gómez, director de Ventas LAR Norte de Thermo King.

Hablar de tendencias en la cadena de suministro en frío, especialmente del transporte refrigerado no es solo describir nuevas tecnologías o equipos, sino entender cómo está cambiando la lógica operativa del sector. Las empresas de logística y transporte ya no compiten únicamente en costos o cobertura geográfica, sino en su capacidad para ofrecer visibilidad total, reducir mermas, anticipar riesgos y cumplir con objetivos de sustentabilidad sin comprometer la integridad de la carga.

Considerando la importancia del tema, el directivo de Thermo King explora las principales tendencias que están marcando el rumbo del transporte refrigerado, y ofrece claves para comprender cómo estas dinámicas están redefiniendo las decisiones de los operadores logísticos, responsables de cadena de frío y líderes de operaciones.

Hacia la climatización inteligente. Cada vez más, los sistemas de refrigeración dejarán de operar como equipos aislados para convertirse en nodos inteligentes dentro de un ecosistema digital, permitiendo pasar de una cadena de frío reactiva a una predictiva y autónoma que anticipe fallas en los equipos, desviaciones térmicas y pérdidas de eficiencia.

Sensores IoT (Internet de las cosas), telemetría avanzada e inteligencia artificial permitirán el monitoreo de temperatura en tiempo real, además de permitir el monitoreo de variables críticas como humedad, consumo energético, aperturas de puertas, patrones de conducción y desempeño del equipo, convirtiendo estos datos en alertas predictivas y recomendaciones operativas.

Visibilidad total en tiempo real. El transporte de carga refrigerada avanza hacia un modelo de control continuo, impulsado por soluciones de monitoreo de temperatura en tiempo real, además de aplicaciones que permiten dar seguimiento preciso a la ubicación y el desempeño de los equipos de refrigeración durante todo el trayecto. “Esta capacidad de supervisión permanente ayudará a anticipar desviaciones, reducir mermas y fortalecer la trazabilidad, elevando los estándares de eficiencia y confiabilidad en la cadena de frío para alimentos, fármacos y productos sensibles”, señala. Electrificación y nuevas arquitecturas energéticas. La presión regulatoria y los compromisos de descarbonización están acelerando la transición hacia unidades de control de temperatura eléctricas e híbridas. Así que otra de las tendencias en la cadena de suministro en frío será un mayor impulso y adopción de equipos con cero emisiones directas y arquitecturas energéticas más eficientes que combinan baterías de alta densidad, sistemas inteligentes de recuperación de energía y gestión inteligente de carga térmica.

En operaciones urbanas y de última milla, la sustentabilidad en la cadena de suministro está acelerando la adopción de unidades eléctricas, que dejarán de ser una promesa para convertirse en un estándar. Gómez señala que, “aunque la inversión inicial es mayor, el costo total de operación disminuye por menor consumo energético, menos mantenimiento y mayor eficiencia por ruta”.

Microzonas térmicas y control multitemperatura. El control de temperatura y la eficiencia en la logística de productos refrigerados se han vuelto factores clave a medida que el transporte refrigerado deja de mover un solo tipo de carga por viaje. Hoy, una misma ruta puede concentrar alimentos frescos, productos congelados, fármacos y otras mercancías altamente sensibles, cada una con requerimientos térmicos específicos.

Por esto, en 2026, cobrará mayor relevancia el uso de remolques y cajas refrigeradas capaces de operar con microzonas térmicas independientes, gestionadas de manera inteligente y ajustadas en tiempo real según la naturaleza de la carga, el tramo del recorrido y las condiciones ambientales externas. Este enfoque no solo eleva la precisión del control térmico, sino que también optimiza la eficiencia operativa y energética en la logística de transporte refrigerado.

Modelo DTC impulsa la logística en frío. La integración entre retail físico y comercio electrónico está cambiando la forma en que los productos perecederos llegan al consumidor final. En 2026, el modelo Direct to Consumer (DTC) tomará fuerza como motor de crecimiento para las grandes marcas de alimentos, bebidas y productos frescos. Esta evolución no solo modifica los canales de venta, sino que exige una reconfiguración profunda de la logística en frío, incluyendo el transporte refrigerado.

Bajo el modelo DTC, la cadena de frío se fragmenta en entregas más frecuentes, rutas más cortas y pedidos altamente personalizados. “Esto obliga a repensar la climatización como una herramienta de precisión, capaz de adaptarse al ritmo del consumidor final, a ventanas de entrega cada vez más estrechas y a entornos urbanos con restricciones operativas crecientes”, señala Gómez.

Refrigeración más eficiente y sustentable. Las regulaciones ambientales, la expansión de zonas de bajas emisiones en ciudades, los compromisos ESG de grandes corporativos y la presión por cadenas de suministro más limpias están acelerando la transformación del sector. En este año, las unidades de refrigeración avanzarán hacia arquitecturas eléctricas, híbridas y multimodales, orientadas a reducir las emisiones de CO₂ y a optimizar el consumo energético.

“La sustentabilidad ya no es solo una cuestión reputacional. Está directamente ligada a la continuidad operativa en la cadena de suministro”, indica el directivo de Thermo King. Añade que “las flotas de transporte refrigerado que no migren hacia tecnologías limpias enfrentarán restricciones de acceso urbano, mayores costos regulatorios, primas de seguro más altas y una pérdida progresiva de competitividad frente a operadores más eficientes”.

Más que una evolución tecnológica, el transporte refrigerado atraviesa un cambio de mentalidad. La toma de decisiones ya no puede basarse únicamente en la urgencia operativa del día a día, sino en una visión de largo plazo que integre datos, sustentabilidad y resiliencia como factores del negocio.

Alinear la estrategia logística con estas nuevas dinámicas, no solo permitirá a los operadores estar mejor preparados para cumplir regulaciones o responder al mercado, sino que convertirán la cadena de frío en una fuente real de diferenciación y valor. El reto, hacia adelante, no será adoptar todas las innovaciones disponibles, sino saber cuáles implementar, cuándo hacerlo y con qué impacto en la operación, el cliente final y la competitividad del negocio.