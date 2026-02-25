Xiaomi 17: Barcelona enciende la nueva era Leica

Lanzamiento global en vivo: fotografía flagship con Leica, potencia premium e IA; Perú lo vive en tiempo real.

Redacción T21 / 25.02.2026 / 10:17 pm

Xiaomi presentará oficialmente su nueva generación de smartphones flagship este sábado 28 de febrero a las 8:00 a. m. (hora Perú), en una transmisión en vivo desde Barcelona - España, a través de mi.com y las redes oficiales de la marca.

La innovación móvil entra en una nueva etapa. Xiaomi invita a su comunidad en Perú y a todos los entusiastas de la tecnología a conectarse a la transmisión en vivo del lanzamiento global de su nueva serie de smartphones flagship Xiaomi 17 Ultra y Xiaomi 17, además de sus productos del ecosistema, en un evento que marcará un nuevo capítulo en su sólida y estratégica alianza con Leica.

La presentación se realizará este sábado 28 de febrero a las 8:00 a. m. (hora Perú) y será transmitida en directo a través de mi.com y las redes oficiales de Xiaomi.

El siguiente capítulo en fotografía móvil y rendimiento premium

La Serie Xiaomi 17 llega para consolidar la evolución de la compañía en la gama premium, integrando avances en fotografía móvil, potencia de procesamiento, autonomía y experiencia de usuario. El evento pondrá especial énfasis en la experiencia fotográfica profesional, resultado de la alianza estratégica de 4 años con la empresa alemana de fotografía Leica, que continúa elevando los estándares de imagen móvil mediante una experiencia flagship completa, con capacidades líderes en fotografía y video como eje central.

Un evento global, abierto para Perú

La transmisión permitirá a los usuarios peruanos conocer en tiempo real todos los detalles sobre la Serie Xiaomi 17, incluyendo diseño, capacidades de cámara, innovaciones en inteligencia artificial y el ecosistema conectado que acompaña a esta nueva generación. Así como también, sus productos que complementan la experiencia flagship de usuario.

Xiaomi invita a todos los usuarios, medios de comunicación, creadores de contenido y seguidores de la marca a conectarse y descubrir La Nueva Era Fotográfica.

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Hora: 08:00 a. m. (Hora Perú)

Plataformas de transmisión en vivo: mi.com y Facebook