Cajeros BCP: Retiro de soles fácil para visitantes extranjeros

Los turistas extranjeros pueden retirar soles a través de más de 2,000 cajeros BCP con un tipo de cambio claro.

Redacción T21 / 24.02.2026 / 6:46 pm

Para los extranjeros que visitan el Perú, el BCP ofrece el servicio de retiro de soles a través de los más de 2,000 cajeros con los que cuenta la entidad financiera a nivel nacional, gracias a su servicio de Conversión Dinámica de Divisas (DCC, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, los clientes foráneos que cuentan con una tarjeta Visa pueden retirar soles en los cajeros BCP utilizando el tipo de cambio que le ofrece la entidad financiera. Cabe destacar que el cliente extranjero visualizará el monto total que se le cargará convertido en la moneda origen de la tarjeta para facilitar su experiencia de retiro, brindándole claridad de los montos a retirar.

Emely Rivera, Gerente del Canal ATM del BCP, comenta los pasos para que los visitantes foráneos pueden retirar soles a través de los cajeros BCP:

Ingresar la tarjeta extranjera Visa en cualquier cajero BCP.

Elegir la opción de “Retiro”.

Seleccionar el monto de retiro.

Revisa los montos a retirar, elige “Confirmar” y listo.

Los extranjeros podrán retirar un mínimo de S/50 y máximo S/700 soles a través de los cajeros BCP, a cualquier hora del día, los 7 días de la semana.