Perú destaca en capacitación tecnológica en IA en Latinoamérica

El país ocupa el sexto lugar en la región con 1.8 millones de estudiantes interesados en Inteligencia Artificial.

Redacción T21 / 24.02.2026 / 6:37 pm

Según el último reporte de competencias digitales, nuestro país registra 1.8 millones de estudiantes interesados en temas de IA

Los avances tecnológicos están redefiniendo las reglas del mercado laboral y las competencias digitales dejaron de ser un diferencial para convertirse en una condición básica de empleabilidad en el Perú como en Latinoamérica. Según el último Informe Global de Competencias 2025 de Coursera nuestro país figura en el top six de naciones en la región con más estudiantes capacitándose en contenidos de IA Generativa.

El Perú registra 1.8 millones de estudiantes que vienen llevando cursos de IA, esta cifra representa un incremento del 13% versus lo registrado en el 2024. El ránking es liderado por México (8 millones de estudiantes), luego vienen Brasil (7.1 M), Colombia (4.4 M), Argentina (2.1 M) y Chile (1.8 M).

El informe revela que uno de cada cuatro empleos vinculados con la tecnología ya exige conocimientos en Inteligencia Artificial (IA). Las inscripciones en contenidos de IA Generativa crecieron 195% a nivel global y 425% solo en LATAM, liderando el interés mundial en este tema. De esta manera, se podría prever que más organizaciones buscarán profesionales capaces de comprender, aplicar y escalar soluciones basadas en IA. Para 2030, la IA no sólo desplazará empleos, sino que se proyecta la creación de 170 millones de nuevos roles, haciendo de la capacitación en temas de IA un imperativo económico.

“En toda América Latina, los estudiantes están tomando el control de su futuro al desarrollar habilidades que pueden poner en práctica, combinando conocimientos digitales con capacidades humanas críticas para prosperar en un mundo en constante cambio”, afirmó Dorota Zawistowska, Head of Enterprise para América Latina en Coursera. «A medida que la IA transforma la forma en que se realiza el trabajo, ampliar el acceso a una educación de alta calidad es clave para ayudar a las personas a crecer con confianza, acceder a nuevas oportunidades y contribuir de manera significativa a sus comunidades y economías. ”

De esta forma, la Inteligencia Artificial se consolida como el principal motor de transformación global. Sin duda las habilidades humanas, tecnológicas y de IA con mayor demanda durante el 2025 fueron: AI and Big Data, Networks and Cybersecurity, Tech Literacy, Creative Thinking, and, Resilience, Flexibility and Agility.

RETOS Y OPORTUNIDADES

Asimismo, el informe presentado por Coursera muestra que existe una falta de talento en el tema de ciberseguridad y ello evidencia una brecha urgente que debe ser atendida con formación continua. Actualmente, existe una escasez global de profesionales en ciberseguridad cercana a 5 millones. Solo en Latinoamérica, la brecha alcanza 1.3 millones de profesionales, lo que ha impulsado un aumento del 106% en inscripciones en esta área.

Otro detalle a considerar es la brecha en educación digital. Si bien la región cuenta con un ritmo de capacitación con mayor dinámica con más de 27.8 millones de estudiantes que llevan cursos de IA en la plataforma de Coursera, aún existe una brecha de género, ya que solo el 30% participa en formación en IA Generativa.

