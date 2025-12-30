Captura los mejores recuerdos de Año Nuevo con IA

Mejora tus fotos de Fin de Año usando la iluminación y enfoque inteligente con IA.

Redacción T21 / 30.12.2025 / 11:06 am

Crea los mejores recuerdos de las celebraciones de Fin de Año gracias al uso de iluminación inteligente y enfoque predictivo con IA.

Con la llegada del 2026, los peruanos tienden a celebrar con viajes improvisados, reuniones familiares, amanecidas en la playa y creando recuerdos que muchos buscan inmortalizar en fotografías, ya sea para la posteridad o para las redes sociales. Si bien los smartphones son nuestra primera opción para atesorar esos momentos, las condiciones reales como la luz cambiante, el movimiento constante o los espacios llenos de gente suelen complicar la obtención de imágenes nítidas, equilibradas y verdaderamente memorables.

Por ello, Jhair Olave, especialista de entrenamiento de vivo Smartphone, brinda algunas recomendaciones, basadas en técnicas actuales de fotografía móvil y en las nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que incorporan los dispositivos modernos, con el objetivo de ayudar a los usuarios a lograr fotos impresionantes para las celebraciones de Año Nuevo.

Iluminación para fotos equilibradas

La iluminación es el factor más determinante en una buena fotografía, y hoy la inteligencia artificial permite compensar sus variaciones de forma casi inmediata. Durante celebraciones nocturnas, cenas familiares o ambientes con luces mezcladas, la IA analiza la dirección, la temperatura y la intensidad lumínica para equilibrar la exposición sin que la imagen pierda naturalidad. En dispositivos actuales, como el vivo V60 Lite, funciones como la Luz de Aura IA añaden un realce automático y sutil al rostro, suavizando sombras y resaltando detalles incluso en escenas complicadas.

Contraluz optimizado

Las fotos a contraluz suelen resultar problemáticas. Sin embargo, los sistemas actuales de IA reconocen estas situaciones y ajustan la iluminación de forma selectiva para mantener visible tanto el fondo como el sujeto. Al detectar luces intensas detrás del objeto principal, el software redistribuye el rango dinámico, evitando que el rostro quede completamente en sombra o que el cielo aparezca quemado. Esto permite jugar con siluetas creativas durante los amaneceres en la playa o capturar a las personas frente a fuegos artificiales sin perder detalle.

Composición asistida y encuadre automático

Anteriormente, obtener una buena composición para una foto implicaba conocer ciertas reglas y tener un ojo casi prodigioso para la fotografía. Actualmente, los sistemas inteligentes detectan rostros, líneas y objetos para sugerir encuadres más estéticos, corrigiendo inclinaciones o centrando elementos relevantes. Esto facilita aplicar principios como la regla de tercios sin intervención del usuario. Esta función es especialmente útil cuando se quiere capturar un momento en donde aparecen muchas personas o cuando se realizan tomas improvisadas durante las celebraciones.

Enfoque para escenas en movimiento

Existen momentos en donde estar quietos no es una opción. Una fiesta de año nuevo implica mucho movimiento, ya sea por un baile, gente disfrutando de la noche, o realizando una de las cábalas para la buena suerte. Son esas ocasiones las que impiden tener fotos bien enfocadas. Por suerte, la IA anticipa desplazamientos y mantiene la nitidez en situaciones dinámicas, reduciendo el riesgo de imágenes movidas. Además, ajusta la exposición para evitar zonas demasiado oscuras o sobreexpuestas. Con ello, las capturas se vuelven más estables incluso en entornos cambiantes.

Edición inteligente con IA

Finalmente, el último paso para mejorar una imagen: la edición. Y que mejor que los editores impulsados por IA, los cuales optimizan color, nitidez y luz en segundos, además de eliminar elementos distractores sin afectar la naturalidad de la imagen. También permiten reiluminar retratos o mejorar rasgos faciales con un acabado suave y equilibrado. Esto facilita convertir una foto espontánea en una imagen lista para compartir.

Con estas herramientas y funciones impulsadas por IA, la fotografía móvil permite capturar la energía y emoción de las celebraciones de Año Nuevo con mayor claridad y estilo. Dispositivos como el vivo V60 Lite potencian aún más este proceso al ofrecer mejoras inteligentes que transforman momentos espontáneos en imágenes mejor iluminadas y llenas de detalle.