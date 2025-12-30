LG redefine el gaming 5K con UltraGear EVO y tecnología IA

La nueva línea de monitores UltraGear EVO amplía la resolución 5K con escalado por IA, ofreciendo inmersión y rendimiento sin igual.

Redacción T21 / 30.12.2025 / 11:00 am

Ampliando los límites del gaming de alta resolución con una nueva línea que abarca formatos OLED, New MiniLED y ultra-wide

LG Electronics (LG) anunció hoy el lanzamiento global de su nueva marca premium de monitores para videojuegos, UltraGear evo, que debutará en CES 2026. Sobre la base del liderazgo consolidado de LG en pantallas gaming 5K y 5K2K, UltraGear evo amplía los límites del gaming de alta resolución con un portafolio de monitores 5K y superiores que abarca formatos OLED, New MiniLED y ultra-wide, combinando ultra alta definición, velocidad e inmersión en múltiples factores de forma. La línea inaugural de UltraGear evo incluye tres modelos insignia —39GX950B, 27GM950B y 52G930B.

En el corazón de esta evolución se encuentra el compromiso de LG con una calidad de imagen sin concesiones, reforzada por una nueva solución de IA integrada en el dispositivo. Esta tecnología propietaria impulsa la primera tecnología de escalado 5K con IA del mundo*. Esta innovación logra una impresionante claridad de nivel 5K sin la necesidad de actualizar la GPU y permite a los gamers disfrutar de una gama más amplia de contenidos en alta definición, superando los límites de la resolución original.

Monitor Gaming OLED 5K2K de 39 pulgadas con escalado 5K con IA

El LG UltraGear evo GX9 de 39 pulgadas (39GX950B) se basa en el legado de la serie GX9 como un monitor gaming OLED 5K2K de 39 pulgadas que ofrece una calidad visual sin concesiones y una experiencia de juego inmersiva. Sobre esta base, la nueva solución de IA integrada analiza y mejora el contenido en tiempo real antes de que llegue al panel, ofreciendo una claridad impresionante de nivel 5K sin requerir actualizaciones de GPU.

El rendimiento visual se ve potenciado por la tecnología Primary RGB Tandem OLED de LG, que ofrece mayor brillo, precisión de color y mayor vida útil del panel, con negros perfectos y colores realistas. Diseñado para adaptarse a distintos géneros de videojuegos, la función Dual Mode permite cambiar sin interrupciones entre 165Hz a resolución 5K2K y 330Hz en WFHD, respaldado por un ultrarrápido tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG), lo que permite a los jugadores priorizar la fidelidad visual o una experiencia competitiva ultra fluida.

La pantalla ultra-wide curva 1500R en formato 21:9 mantiene la altura vertical de una pantalla de 32 pulgadas, mientras amplía la inmersión horizontal tanto para gaming como para multitarea. Con una densidad de píxeles de 142 PPI y certificación VESA DisplayHDR True Black 500, el monitor ofrece detalles precisos y negros profundos incluso en las escenas más oscuras.

El primer monitor New MiniLED 5K del mundo que resuelve el blooming

El LG UltraGear evo GM9 de 27 pulgadas (27GM950B) establece un nuevo estándar para los monitores gaming de 27 pulgadas como el primer monitor New MiniLED 5K del mundo, diseñado para mejorar de forma significativa el control del blooming. Al minimizar eficazmente los efectos de halo que suelen afectar a las pantallas MiniLED de alta resolución, el monitor ofrece una precisión 5K de nivel profesional con una claridad óptica excepcional.

Al igual que el GX9 de 39 pulgadas, el 27GM950B incorpora la solución de IA integrada, habilitando escalado 5K con IA, Optimización de Escena con IA y Sonido con IA para mejorar imagen y audio en tiempo real sin sobrecargar la GPU.

Para un rendimiento gaming versátil, el monitor es compatible con Dual Mode, permitiendo cambiar entre 165Hz a resolución 5K y 330Hz en QHD, junto con un rápido tiempo de respuesta de 1 ms (GtG).

El monitor gaming 5K2K de 52 pulgadas y 240Hz más grande del mundo

El LG UltraGear evo G9 de 52 pulgadas (52G930B) introduce una nueva categoría de pantallas gaming de gran formato como el monitor gaming 5K2K más grande del mundo, ofreciendo a los jugadores una gama sin precedentes de opciones de tamaño de pantalla dentro de la línea UltraGear evo.

“El nuevo UltraGear evo marca un punto de inflexión definitivo, señalando el fin de los compromisos en el rendimiento de los monitores gaming. Con innovaciones como el escalado 5K con IA, líder en la industria, la línea garantiza que, ya sea que los gamers prefieran negros perfectos, un brillo inigualable o una escala expansiva, puedan disfrutar del mismo alto estándar de rendimiento, claridad e inmersión en alta resolución”, afirmó Lee Choong-hwoan, director del negocio de pantallas de LG Media Entertainment Solution Company. “Esto refleja nuestra excelencia al ofrecer tecnología de alta resolución no solo al mercado B2C de gaming, sino también a través de soluciones B2B impulsadas por la precisión, como los monitores médicos”.

* AI features, including 5K AI Upscaling, AI Scene Optimization and AI Sound, are exclusively available on the 39GX950B and 27GM950B models equipped with the on-device AI solution.