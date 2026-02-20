Carga inversa: Tu teléfono como power bank premium
El Magic8 Lite convierte su batería Silicon-Carbon en energía para otros dispositivos, incluso en condiciones extremas.
Redacción T21 / 20.02.2026 / 10:36 am
La carga inversa es una tecnología cada vez más demandada, ya que permite a un smartphone suministrar energía a otros dispositivos en cualquier momento y lugar. HONOR, marca líder en dispositivos y ecosistemas basados en IA, ha incorporado esta funcionalidad en muchos de sus teléfonos, pensando en las necesidades y exigencias de los usuarios actuales.
Uno de los equipos más recientes que destaca, entre otras cosas, por esta característica es el HONOR Magic8 Lite, un smartphone que no solo ofrece una potente batería capaz de durar aproximadamente hasta tres días, dependiendo de su uso, sino también por su resistencia extrema, que le permitió conseguir un Récord Guinness por la caída más alta sobrevivida por un teléfono (6.133 metros), marcando un hito en la industria tecnológica.
Pero no nos quedemos ahí, el HONOR Magic8 Lite incorpora carga inversa alámbrica de 7.5W, transformando el smartphone en una potente power bank portátil. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden cargar otros teléfonos, tablets, audífonos, relojes inteligentes y accesorios compatibles, sin necesidad de estar pegados al enchufe en una pared.
Esta función resulta especialmente útil en emergencias, viajes, actividades al aire libre o cualquier situación donde no haya acceso a un tomacorriente. Todo esto es posible gracias a la batería Silicon-Carbon de 8,300mAh, que combina gran capacidad con un diseño ligero y delgado, sin sacrificar autonomía.
A diferencia de las baterías convencionales de iones de litio, las baterías de Silicon-Carbon ofrecen una autonomía superior, manteniendo el teléfono activo durante varios días. Asimismo, integran un algoritmo antienvejecimiento que asegura que la batería conserve hasta un 80% de su capacidad incluso después de seis años de uso.
La batería del HONOR Magic8 Lite está protegida por un blindaje muy resistente, con certificación IP69K. Esto garantiza soporte a salpicaduras, inmersión en agua aciertas profundidades y por limitado tiempo, chorros de agua a alta presión y temperaturas, por ejemplo de -30°C o un calor extremo a más de 50°C, además de soportar condiciones extremas de uso, asegurando que la función de carga inversa y la integridad del dispositivo permanezcan intactas en los entornos más exigentes.
Complementando ello, el dispositivo cuenta con la plataforma Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, que combina velocidad y eficiencia energética para un desempeño ágil en todas las tareas. Su tecnología RAM Turbo permite ampliar la memoria hasta 16GB (8GB físicos + 8GB virtuales), garantizando fluidez incluso al ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente.
En el apartado fotográfico, incorpora una cámara principal Ultra-Sensing de 108MP, con apertura f/1.75 y doble estabilización OIS + EIS, certificada con CIPA 5.0 para capturas más estables y definidas. Además, cuenta con funciones de IA, como borrado inteligente, recorte y expansión de imágenes, ampliando las posibilidades creativas del usuario.
El HONOR Magic8 Lite ya está disponible en Perú en colores Verde Esmeralda, Dorado Amanecer y Negro Medianoche. Los usuarios pueden adquirir el dispositivo en las 16 Tiendas HONOR a nivel nacional, principales operadores, tiendas por departamento, supermercados en la nueva HONOR Store Online.
