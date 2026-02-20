Galaxy AI vuelve a clases: Rutina y estudio sin fricción

El Galaxy S25 usa IA para agenda, resúmenes, correos, edición creativa y un entorno de estudio inteligente.

Redacción T21 / 20.02.2026 / 10:40 am

Desde la organización del día a día hasta el apoyo en actividades académicas, Galaxy AI ofrece recursos inteligentes para estudiantes en el regreso a clases

El regreso a clases trae la necesidad de renovar materiales y crear estrategias prácticas y eficientes para equilibrar la vida personal y los estudios. Para ello, nada mejor que tener un dispositivo en la palma de la mano que funcione como un compañero de IA para la vida cotidiana. Con funciones que simplifican tareas reales, el Galaxy S25 combina un hardware potente y compacto con la inteligencia de Galaxy AI, ofreciendo una experiencia premium enfocada en la máxima productividad y rendimiento.

¿Cómo empezar el día lectivo sin retrasos?

La rutina matutina define la productividad del día, y el Galaxy S25 utiliza Galaxy AI para ayudar en la organización de la mañana. La función Now Brief centraliza lo esencial: en cuanto se apaga la alarma, el dispositivo presenta automáticamente el pronóstico del tiempo y los primeros compromisos de la agenda, ofreciendo una visión general de las clases del día y los trabajos sin necesidad de abrir múltiples apps.

¿Cómo transformar clases largas en resúmenes de estudio?

Tomar nota de todo lo que dice el profesor mientras se presta atención es un desafío. El S25 resuelve esto con el Asistente de Transcripción y Resumen. Durante la clase, basta con usar la Grabadora de Voz para registrar la explicación. Al final, la IA transcribe el audio a texto, identifica diferentes interlocutores (como el profesor y las preguntas de los estudiantes) y genera un resumen inteligente con los puntos clave del contenido.

¿Cómo garantizar una comunicación formal con profesores?

Escribir correos electrónicos a asesores o mensajes para el grupo de trabajo exige el tono adecuado. El Asistente de Escritura integrado al teclado Samsung actúa como un revisor de texto, sugiriendo ajustes de estilo en tiempo real y transformando un borrador informal en un mensaje pulido, para garantizar que la comunicación académica sea siempre clara y adecuada.

¿Cómo crear contenido durante los intervalos entre clases?

La barrera técnica de la edición de imágenes a menudo impide compartir momentos creativos, pero el S25 resuelve esto con herramientas de IA personal, democratizando la edición mediante Photo Assist. Con la Edición Generativa, puedes eliminar objetos no deseados, mover personas dentro del encuadre o expandir el fondo de la imagen, mientras la IA rellena los espacios vacíos con realismo.

Además, la Sugerencia de Edición analiza la fotografía y propone correcciones automáticas de luz y sombras. Para videos, Instant Slow-mo crea fotogramas adicionales mediante IA, lo que permite desacelerar cualquier grabación con suavidad y detalle cinematográfico.

¿Cómo relajarse y controlar el entorno de estudio?

El equilibrio entre estudio y ocio es vital. En los momentos de descanso, el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy con Ray Tracing garantiza que los juegos se ejecuten con gráficos de nivel consola. Y para la hora de concentrarse, el ecosistema SmartThings ofrece Map View 3D. Con él, es posible controlar la iluminación del dormitorio o la oficina tocando el plano virtual en la pantalla del celular, creando así el escenario perfecto para la concentración sin levantarse de la silla.

Galaxy S25 está disponible a un precio especial con hasta S/200 de descuento adicional pagando con tarjetas seleccionadas en samsung.com hasta el 16 de marzo[1].

Galaxy Unpacked febrero 2026

Descubre las próximas innovaciones de la serie Galaxy S en Galaxy Unpacked, que se realizará el 25 de febrero en la ciudad de San Francisco, donde Samsung dará a conocer la nueva serie Galaxy S y sus más recientes innovaciones en inteligencia artificial. El evento será transmitido en vivo a través de Samsung.com/pe, Samsung Newsroom y el canal de YouTube de Samsung a la 1:00 p.m. (hora Perú), marcando el inicio de una nueva etapa en la evolución de los smartphones Galaxy.

[1] El descuento máximo aplica al modelo Galaxy S25 128GB.