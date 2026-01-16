Carreras flexibles para quienes no pueden detenerse

Estudia a distancia y titúlate sin dejar de trabajar.

Redacción T21 / 16.01.2026 / 6:43 pm

La nueva propuesta académica es 100% a distancia, con horarios flexibles te permite obtener un título profesional en solo 3 años. Además, brinda la opción de obtener una maestría en un año.

En un contexto donde trabajar, estudiar y sostener la vida personal se ha convertido en un desafío constante, la Escuela Superior Toulouse Lautrec presenta Carreras para gente que trabaja, un programa académico que rompe con el modelo tradicional y propone una experiencia educativa flexible, realista y alineada con los diferentes estilos de vida de las personas.

El perfil del estudiante ha cambiado, de acuerdo con el INEI el 10.5% de la población de 15 a 29 años estudia y trabaja. Esta situación genera que muchas veces las personas abandonen sus estudios porque se les complica lograr un balance entre sus actividades. Frente a esta realidad Toulouse Lautrec plantea una modalidad pensada para jóvenes desde los 21 años que inician o retoman su formación profesional sin renunciar a su trabajo ni a su vida personal. Este programa está pensado para las personas que quieren avanzar profesionalmente, obtener un título o reinventarse, pero que sus estilos de vida y necesidades no se alinean al sistema educativo tradicional que les exige adaptarse a horarios rígidos, procesos largos y otros inconvenientes.

Una propuesta pensada para quienes no pueden detenerse

Carreras para personas que trabajan ofrece programas 100% a distancia, con horarios nocturnos y de fin de semana, combinando clases en vivo con actividades asíncronas que permiten organizar el tiempo con mayor libertad. La estructura académica considera la carga real de responsabilidades de quienes trabajan, brindando acompañamiento permanente, soporte académico y herramientas digitales que intervienen en el momento justo para evitar el abandono y reducir la ansiedad.

El modelo atiende los principales dolores de este público: horarios laborales incompatibles con los estudios, dificultad para ascender por falta de un título, presión económica, sobrecarga de responsabilidades, poco acceso a educación de calidad desde provincias y la necesidad constante de seguir siendo competitivos en un entorno cambiante.

Carreras con enfoque en innovación y mundo real

El programa ofrece las siguientes carreras de grado, orientadas a la creatividad, la innovación y los negocios:

Arquitectura de Interiores

Dirección y Diseño Gráfico

Marketing Estratégico e Innovación

Publicidad y Marketing Digital

Dirección de Negocios Digitales e Innovación

Dirección de Innovación y Transformación Empresarial

Todas las carreras tienen una duración de tres años, se desarrollan en nueve ciclos académicos y cuentan con cuatro certificaciones progresivas que permiten al estudiante ver resultados concretos durante su formación. Además, cada curso incluye desafíos creativos vinculados al mundo real e incorpora un componente internacional.

Opción de continuidad académica

El modelo pone al estudiante en el centro porque atiende a sus necesidades específicas y ofrece una calidad educativa equiparable a la modalidad presencial, con clases activas, docentes dinámicos y dominio tecnológico continuo. El programa tiene tres inicios al año —enero, mayo y septiembre— y desde el inicio el estudiante recibe un calendario completo, con cursos y horarios preestablecidos que facilitan la planificación a largo plazo.

Además, las carreras están diseñadas para continuar, de manera opcional, con una maestría integrada en el cuarto año, gracias a un convenio con la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), que ofrece un 30% de descuento sobre su tarifa vigente. Una alternativa pensada para quienes buscan seguir avanzando sin interrumpir su desarrollo profesional.

Lograr el salto profesional es posible, para más información sobre las carreras visita https://www.toulouselautrec.edu.pe/pregrado/carreras-para-gente-que-trabaja/