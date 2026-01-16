Huawei redefine el futuro de los plegables

Diseño, potencia y fotografía premium en un solo dispositivo.

Redacción T21 / 16.01.2026 / 6:49 pm

Huawei anuncia oficialmente la llegada a Perú de su más reciente smartphone plegable insignia, el HUAWEI Mate X7, que inicia su venta desde el 16 de enero con atractivas ofertas de preventa. Durante los últimos siete años, Huawei ha liderado la innovación y ha establecido los estándares del sector en tecnología plegable, impulsada por su incansable búsqueda de avances tanto en estructura como en rendimiento.

Con avances revolucionarios en diseño, imagen, fiabilidad y rendimiento, el HUAWEI Mate X7 logra un equilibrio ideal entre la elegancia ultrafina y la potencia sin concesiones de un dispositivo de gama alta, ofreciendo una experiencia de usuario sin igual que marca un nuevo punto de referencia en el segmento premium.

Abrazando la estética moderna: donde la innovación se une al arte

El HUAWEI Mate X7 presenta una estética sofisticada y limpia, con el nuevo diseño de módulo de cámaras denominado “puerta espacio-temporal”, que integra superficies curvas multidimensionales y un corte de cristal tridimensional que refuerzan su carácter futurista.

Disponible en tonos cautivadores como rojo y negro, el dispositivo incorpora un elegante acabado en piel sintética, permitiendo a los usuarios expresar su estilo personal con una distinción única.

Capacidades de fotografía sin igual: capturando la realidad, redefiniendo la visión

El HUAWEI Mate X7 redefine la fotografía móvil con un sistema de cámara de nivel profesional, capaz de rivalizar con los smartphones de gama alta no plegables.

Su innovadora cámara True-to-Colour logra una reproducción del color 43 % superior y un incremento del 96 % en la entrada de luz, eliminando de forma inteligente las distorsiones de color en escenarios de iluminación compleja. Desde paisajes urbanos nocturnos hasta escenas interiores desafiantes, cada imagen conserva una intensidad vibrante y una atmósfera rica en detalles.

Para una mayor claridad, la Cámara HDR de Ultra Iluminación incorpora un diseño óptico de cuatro elementos y una lente de cristal de solo 0.4 mm, permitiendo imágenes más nítidas y una exposición óptima en cualquier condición, sin comprometer el perfil ultradelgado del equipo.

Además, su cámara Macro Telefoto de 50 MP integra un sistema periscopio compacto pionero en la industria, con zoom óptico de 3.5x y capacidades macro con teleobjetivo, garantizando imágenes de alta definición desde tomas amplias hasta los detalles más minuciosos.

En video, la tecnología Ultra HDR ofrece un rango dinámico de 17.5 EV en grabación 4K, logrando resultados de nivel profesional con colores intensos y gran precisión tanto de día como de noche.

Fiabilidad inquebrantable: diseñado para ofrecer resistencia

La arquitectura plegable del HUAWEI Mate X7 ha sido diseñada para ofrecer una durabilidad excepcional. Su pantalla exterior cuenta con Crystal Armour Kunlun Glass, ultra resistente a arañazos, golpes y caídas del uso diario.

La bisagra de precisión avanzada incorpora un diseño de cinco arcos, fabricada en acero de ultra alta resistencia. A esto se suma una estructura interna compuesta de tres capas ultrarresistentes, que protege la pantalla interior frente a impactos, arrugas y el paso del tiempo. El dispositivo también cuenta con resistencia al polvo y al agua IP58 e IP59.

Rendimiento espectacular: posibilidades ilimitadas

El HUAWEI Mate X7 integra una batería de 5,600 mAh con tecnología de ánodo de silicio-carbono, compatible con HUAWEI SuperCharge de 66 W por cable y 50 W de forma inalámbrica, asegurando energía suficiente para los días más exigentes.

Disponibilidad y precios en Perú

El HUAWEI Mate X7 estará disponible en Perú en Huawei Online Store desde el 16 de enero de 2026 con grandes ofertas exclusivas por preventa. Su precio regular es de S/ 7,999, sin embargo, por introducción, Huawei ofrece un descuento especial de S/ 2,000, permitiendo a los usuarios llevarse este innovador smartphone plegable por solo S/ 5,999. Además, quienes buscan una experiencia aún más completa podrán acceder a un atractivo combo de preventa, que incluye el HUAWEI Mate X7 junto al HUAWEI Pura 80 Pro por S/ 8,999, lo que representa un ahorro de casi S/ 4,000, convirtiéndose en una oportunidad única para disfrutar de lo mejor de la tecnología premium de Huawei.