CEO de LG habló sobre la meta “Future vision 2030”

Los visitantes podrán conocer las últimas innovaciones de LG en su stand del CES #16008 en el Centro de Convenciones de Las Vegas, del 9 al 12 de enero.

Redacción T21 / 13.01.2024 / 1:15 pm

William Cho, CEO de LG Electronics (LG), y los principales ejecutivos de la compañía presentaron durante una conferencia de prensa las estrategias que LG está implementando para alcanzar su objetivo "Future Vision 2030",

El CEO señaló que LG ha identificado tres grandes puntos de inflexión -la electrificación, la servitización y la digitalización- que reestructurarán el negocio y la experiencia del cliente. "Si 2023 fue el año en el que marcamos el rumbo de los nuevos cambios, haremos de 2024 el año en el que realmente aceleraremos estos cambios", comentó William Cho.

Future Vision 2030 es el objetivo a largo plazo de LG de transformarse en una "Smart Life Solution Company" que pueda conectar y ampliar la experiencia del cliente en diversos espacios, como el hogar, el comercio, la movilidad y lo virtual.

Reforzar la futura competitividad mediante la inversión

El CEO estableció ‘Break through Limits’ como frase clave y filosofía de la empresa en 2024. LG ampliará la inversión en función de sus prioridades estratégicas. Este 2024, la empresa destinará US$8 billones* a Investigación y Desarrollo y otras áreas para reforzar la competitividad.

Los negocios principales de alto crecimiento y alta rentabilidad también verán una mayor inversión, como categorías B2B, componentes de vehículos, HVAC, electrodomésticos integrados y señalización digital, así como el negocio de la plataforma webOS. LG ha anunciado planes para invertir más de US$40 billones* para el 2030 con el fin de transformar su cartera para un crecimiento cualitativo. Además, LG buscará fusiones, adquisiciones y alianzas.

El CEO destacó la recién creada Overseas Sales and Marketing Company como un activo valioso para ayudar a LG a "romper los límites”, además de que representa aproximadamente dos tercios de las ventas totales de la empresa. LaOverseas Sales and Marketing Company aplica estrategias especializadas que tienen en cuenta las características únicas de cada región y mercado.

Alcanzando los objetivos "triple siete"

Con servicios basados en plataformas o B2B, LG busca alcanzar su objetivo del "Triple Siete": una tasa media de crecimiento y un margen operativo del 7% o más, así como un valor empresarial que se traduzca en un ratio EBITDA de siete.

En los últimos cinco años, la tasa compuesta de crecimiento anual de los negocios B2B de LG ha superado fácilmente los dos dígitos. La compañía tiene como objetivo aumentar el volumen de ventas a más de US$32 billones* (el doble del nivel actual) para 2030 mediante el lanzamiento de una variedad de nuevas soluciones.

Vehicle Component Solutions (VS) también se ha convertido en un negocio clave para LG, con unas ventas anuales de US$8 billones* en su décimo año. Se espera que la transición mundial a los vehículos eléctricos aumente la demanda de piezas de alto valor, una de las principales áreas de especialización de la empresa VS.

El negocio de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), está creciendo rápidamente en mercados emergentes como Asia y América Central y del Sur, mientras que en los mercados avanzados, incluidos Europa y América del Norte -donde la demanda de productos ecológicos de alta eficiencia es fuerte- sigue descubriendo nuevas oportunidades.

LG también acelerará la evolución de su modelo de negocio global, entrando en áreas no relacionadas con el hardware, como contenidos, servicios y suscripciones. En línea con este cambio, Home Entertainment (HE) aspira a convertirse en una empresa de plataformas de medios y entretenimiento y acelerar el crecimiento de su negocio de plataformas webOS.

Home Appliance and Air Solution (H&A) Company, cuyo éxito está desempeñando un papel preeminente, también está desarrollando soluciones domésticas que combinan servicios y suscripciones. Su objetivo es hacer realidad su visión "Zero Labor Home, Makes Quality Time".

Asimismo, LG está ampliando su negocio de telemedicina en cooperación con Amwell, y también estudiará la viabilidad de ofrecer servicios en ámbitos como la prevención, el diagnóstico y la recuperación.

A través de la transformación digital (DX), LG ofrecerá a sus clientes experiencias F.U.N. (First, Unique and New) y mejorará aún más su sistema de gestión centrado en el cliente.

Los esfuerzos de DX de LG van más allá, buscando mejorar la eficiencia de la cadena de valor, desde las compras y la fabricación hasta la entrega y las ventas. El año pasado, LG incrementó la productividad y la eficiencia por más de US$240 millones*.

Difundiendo los valores y la filosofía de "Life's Good"

Unidos bajo la promesa de marca Life's Good, a partir del 2024 se iniciarán diversas actividades integradas, que abarcan el marketing, ESG y la Responsabilidad Social Corporativa. LG, que se autodenomina "optimista valiente", es una compañía que cree en la búsqueda de oportunidades de mejora y encuentra soluciones escuchando y prestando atención a sus clientes y al mercado.

