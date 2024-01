CES 2024: La visión de Samsung con "IA para todos"

Samsung muestra su estrategia de cómo utilizar la tecnología de inteligencia artificial para hacer que la experiencia del dispositivo conectado sea más segura, más inclusiva y energéticamente más eficiente.

Redacción T21 / 10.01.2024 / 12:02 pm

Samsung Electronics presentó su visión de cómo la tecnología de inteligencia artificial (IA) permitirá a las personas experimentar sus dispositivos de manera más intuitiva y conveniente que nunca. Al presentar estas ideas en una conferencia de prensa en CES 2024, Samsung hizo acuerdos con aliados clave para describir la tecnología detrás de esta visión y cómo los nuevos productos y servicios utilizan las capacidades de IA para hacer la vida más fácil.

Jong-Hee (JH) Han, vicepresidente, director ejecutivo y director de la división Device eXperience (DX) de Samsung, abrió la conferencia de prensa describiendo cómo la IA permitirá que las tecnologías conectadas mejoren la vida diaria de las personas sin dejar de ser no intrusivas y “en un segundo plano”. La estrategia que él y otros describieron se centró en el papel de la IA para mejorar las experiencias conectadas permitiendo que sean a la vez simples y útiles. A lo largo de la conferencia de prensa, Samsung presentó una serie de productos y servicios que ayudan a lograr estos objetivos.

"Con el surgimiento de la inteligencia artificial, experiencias mejores y más inteligentes redefinirán la forma en que vivimos", afirmó Han. "La amplia cartera de potentes dispositivos de Samsung, junto con la búsqueda de una colaboración abierta, ayudarán a llevar la IA y la hiperconectividad a todos".

Los productos de visualización y los dispositivos digitales habilitados para IA traen nuevas experiencias en el hogar

Durante la conferencia de prensa de CES, Jonathan Gabrio, director del Connected Experience Center de Samsung Electronics America, describió las formas en que la tecnología de inteligencia artificial está transformando la forma en que se utilizan los productos de visualización visual y los dispositivos digitales. Por ejemplo, Samsung Neo QLED 8K QN900D cuenta con un procesador de IA integrado, NQ8 AI Gen 3, equipado con una red neuronal de IA 8 veces mayor y una NPU dos veces más rápida que su predecesor.

Gracias al procesador NQ8 AI Gen3, Samsung Neo QLED 8K mejora automáticamente el contenido de baja resolución para brindar a los usuarios una experiencia de visualización de calidad de hasta 8K y mejora la nitidez de las imágenes en rápido movimiento a través de AI Motion Enhancer Pro. El Samsung Neo QLED 8K también cuenta con Active Voice Amplifier Pro, que analiza la voz y el ruido de fondo mediante IA para optimizar la experiencia auditiva televisiva y que se pueda disfrutar de diversos contenidos como si se estuviera en la primera fila de un estadio o sala de cine. Samsung Neo QLED 8K también cuenta con Tizen OS Home, que ofrece las últimas aplicaciones, servicios, contenido personalizado y recomendaciones de servicios para mejorar la experiencia de entretenimiento.

En cuanto a los espectadores con diferentes necesidades, Samsung también les ofrece funciones de accesibilidad innovadoras. Una función de lenguaje de señas en Samsung Neo QLED se puede controlar fácilmente con gestos para personas con problemas de audición, y una función de subtítulos de audio convierte los subtítulos de texto en palabras habladas en tiempo real para personas con baja visión.

Además, Samsung presenta el nuevo The Premiere 8K, un proyector que no solo cuenta con una pantalla de 150 pulgadas, sino también la primera transmisión inalámbrica 8K del mundo para un proyector. Con The Premiere 8K, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia visual a gran escala como la del cine en la comodidad de sus hogares.

En cuanto al sonido, Samsung también presentó Music Frame, un altavoz con cubierta personalizable que se integra perfectamente en los hogares de los usuarios. A través de Q-Symphony, Music Frame se sincroniza con televisores y soundbars Samsung, brindando graves enriquecidos y sonido envolvente de dos woofers incorporados al hogar con el mínimo esfuerzo.

Samsung también realizó importantes actualizaciones en Ballie, el robot rodante con inteligencia artificial presentado por primera vez en CES 2020. Ballie ahora se ha convertido en el compañero de IA capaz de interactuar con otros dispositivos inteligentes para brindar servicios personalizados, como encargarse de tareas o proyectar imágenes y videos en las paredes para que los usuarios puedan ver información clave para su vida diaria, como el clima u cualquier otra información relevante u otro contenido dondequiera que estén.

Para mejorar las experiencias de cocina y comida, Samsung presenta el frigorífico Bespoke 4-Door Flex™ con IA Family Hub™+[1][2]. Este frigorífico se destaca por su pantalla de 32 pulgadas que cuenta con la nueva IA Vision Inside[3], que utiliza una cámara interna para reconocer hasta 33 alimentos diferentes que se ponen y se sacan del frigorífico sugiriendo además recetas con esos ingredientes. Los usuarios también pueden establecer “fechas de caducidad” en la pantalla del frigorífico Bespoke 4-Door Flex™ con IA Family Hub™ para alimentos, lo que luego permite que el frigorífico envíe una notificación cuando se acerca la fecha establecida. Al ayudar eficientemente a ahorrar dinero por reducir el desperdicio de alimentos, estas funciones de IA permiten estilos de vida más conscientes con el medio ambiente. La gama Anyplace Induction lleva la conectividad IA un paso más allá, ya que las recetas guardadas en Samsung Food se pueden compartir en la pantalla de 7 pulgadas de la estufa para que los usuarios puedan seguirlas fácilmente mientras cocinan.

La tecnología de inteligencia artificial de Samsung también se extiende a los electrodomésticos más allá de la cocina. El nuevo Bespoke IA Laundry Combo™, una lavadora y secadora todo en uno, cuenta con IA Hub[4], que es una pantalla LCD de 7 pulgadas que actúa como un centro de control intuitivo para administrar la ropa, permitiendo a los usuarios disfrutar de una experiencia sencilla de lavado y secado. También personaliza el lavado y el secado recordando los hábitos de los usuarios y utilizando el aprendizaje automático para sugerir ciclos. Mientras tanto, el próximo robot aspirador y trapeador de Samsung, el Bespoke Jet Bot Combo™[5], utiliza tecnología de inteligencia artificial para brindar una experiencia de limpieza más conveniente y efectiva. Con AI Object Recognition (reconocimiento de objetos por IA) actualizado con respecto a la línea anterior de robots limpiadores, podrá distinguir más objetos, así como detectar manchas y espacios[6]. El Bespoke Jet Bot Combo™ también reconoce el tipo de suelo que encuentra, junto con la longitud de la alfombra, y ajusta su configuración en consecuencia.

Samsung presenta el Galaxy Book4 como la serie de laptop más preparada para IA de la empresa hasta el momento

Samsung ha estado elevando lo que una PC puede hacer y ha estado colaborando con Microsoft para crear experiencias de conexión nuevas y ágiles. Ahora, estas experiencias están avanzando aún más con nuevas características de conectividad que hacen que la serie Galaxy Book4 sea más rápida, inteligente y adaptable, reforzando el compromiso de Samsung y Microsoft de brindar la mejor experiencia de PC posible.

Utilizando capacidades de IA inteligentes e intuitivas, Microsoft Copilot[7] conecta la serie Galaxy Book4 con el smartphone Samsung Galaxy para que funcionen juntos a la perfección, de modo que se sienta como un solo dispositivo. Microsoft Copilot puede buscar, leer o resumir mensajes de texto desde el smartphone Galaxy de un usuario e incluso crear y enviar mensajes automáticamente en nombre de un usuario directamente desde la PC. Sin tener que encender el smartphone y abrir cada aplicación individual, la serie Galaxy Book4 puede acceder a las funciones y la información del smartphone de manera más rápida e inteligente.

La serie Galaxy Book4 ahora puede convertir la potente cámara de smartphone Samsung Galaxy en una cámara web para PC[8], usándolo para videollamadas en aplicaciones de conferencias virtuales. Los usuarios pueden cambiar libremente entre las cámaras frontal y trasera con solo un clic en su PC, y también ofrece una variedad de funciones en los smartphones Galaxy, incluido el desenfoque de fondo y el encuadre automático, que ayudan a enfocarse en la imagen del orador en cualquier entorno.

A través de una estrecha y continua colaboración entre Samsung y Microsoft, se seguirán haciendo posibles capacidades más inteligentes en la serie Galaxy Book4, y las funciones de conectividad mencionadas anteriormente estarán disponibles a partir de marzo.

Además, la serie Galaxy Book4 se puede emparejar con otros dispositivos Galaxy además de los smartphones. Tab S9 Ultra se puede usar como monitor de PC adicional y los usuarios pueden disfrutar de una calidad de sonido nítida con latencia reducida cuando la PC está conectada con Galaxy Buds2 Pro. Con todas estas capacidades y más, la serie Galaxy Book4 está diseñada para ofrecer la mejor experiencia de PC posible.

Conectar mejor a los usuarios y a los dispositivos a través de la inteligencia espacial

Jaeyeon Jung, vicepresidente ejecutivo y director de SmartThings, destacó las nuevas e interesantes formas en que la tecnología de IA está impactando la relación entre los usuarios y sus dispositivos, incluida la visión de Samsung para SmartThings: Cuantos más dispositivos Samsung utilice un cliente, más inteligentes se volverán y mejor podrán comprender y soportar su vida diaria.

La IA espacial es la clave para hacer posible esta visión, al ayudar a los dispositivos a comprender el espacio vital y las rutinas del usuario, permitiendo así una experiencia de gestión del hogar más personalizada. SmartThings utiliza LiDAR[9] en dispositivos conectados como aspiradoras robóticas para crear planos de planta digitales para que los usuarios puedan verificar fácilmente el estado y la ubicación de todos sus dispositivos. Y en marzo, SmartThings lanzará la vista de mapa 3D mejorada para una experiencia más detallada en los smartphones y Smart Tvs Samsung. Además, un simple código QR permitirá a los usuarios agregar familiares y amigos a su ecosistema SmartThings, para que cada miembro del hogar pueda crear sus propias rutinas.

Utilizando sensores inteligentes e inteligencia artificial, SmartThings podrá detectar circunstancias inusuales, como una caída, y enviar alertas a los familiares y cuidadores designados[10]. Además, gracias a Galaxy SmartTag2, los usuarios pueden rastrear las actividades de sus mascotas y almacenar digitalmente información de identificación colocando la etiqueta en un collar o arnés[11].

Otro punto que discutió el vicepresidente ejecutivo Jung fue cómo el asistente de voz Bixby está permitiendo que los hogares inteligentes se vuelvan más dinámicos con sus capacidades mejoradas de inteligencia artificial. Bixby ahora puede enrutar comandos automáticamente a los dispositivos más apropiados basándose en la comprensión de la ubicación y las actividades del usuario. Tecnologías clave como Multi Device Wakeup combinadas con un protocolo de comunicación compartido permiten a Bixby escuchar comandos con todos los dispositivos en una habitación, pero luego solo realizar la acción solicitada en el dispositivo más relevante. Entonces, si un usuario está en la cocina viendo un video de una receta en su Family Hub™, puede gritar: “¡Oye, Bixby! ¡Reproducir música!" En ese momento, se reproducirá música desde el parlante inteligente del usuario, pero el vídeo de la receta seguirá reproduciéndose en Family Hub™, sin interrupciones.

El televisor, con el servicio Samsung Daily+, se convertirá cada vez más en una central para gran parte de esta funcionalidad del hogar inteligente, al tiempo que otorgará acceso a una variedad de servicios adicionales. Estos incluyen videollamadas a través de ConnecTime, servicios de videoconsultas veterinarias[12], y Workout Tracker, a través del cual los datos del entrenamiento se pueden transferir a los smartwatchs de Samsung. Samsung también anunció el nuevo servicio Samsung Now+, que muestra información útil sobre los hogares de los usuarios, como el clima o una cámara de seguridad en vivo desde un sistema de seguridad del hogar sin siquiera encender el televisor. Como es el caso de las funciones de SmartThings, los usuarios también pueden acceder a esta información mediante un comando de voz.

Acercando el hogar y el automóvil con Home-to-Car

Samsung también anunció avances en la industria automotriz, comenzando con una asociación con Hyundai Motor Group. Samsung y Hyundai firmaron un memorando de entendimiento (MOU), que se anunció antes de CES 2024. Según el acuerdo, los usuarios tendrán acceso a los servicios Home-to-Car y Car-to-Home, cortesía de la conectividad SmartThings. Haeyoung Kwon,Jefe del Centro de Desarrollo de Infoentretenimiento y SDV[13] en la Subdivisión de Ejecución de Hyundai Motor Group pronunció comentarios sobre la colaboración.

"Al utilizar el vehículo definido por software de Hyundai Motor Group, SmartThings ahora funcionará con los vehículos Hyundai, Kia y Genesis a través de la aplicación", dijo Kwon. "Todos nosotros en Hyundai Motor Group apreciamos nuestra asociación con Samsung y estamos entusiasmados con las nuevas características que estamos incorporando a sus vehículos a través de una conectividad más inteligente".

A través de SmartThings, los usuarios podrán utilizar comandos de voz para realizar de forma remota funciones en su automóvil, como calentarlo con anticipación o abrir y cerrar ventanas. La conectividad SmartThings también va en sentido contrario, ya que los usuarios pueden controlar las funciones del hogar desde su vehículo. Los usuarios podrán abrir y cerrar automáticamente las puertas del garaje según la ubicación del automóvil, así como regular la temperatura del hogar. Todas estas acciones se pueden realizar mediante comandos de voz.

Además, Samsung ha profundizado aún más la alianza de largo tiempo con HARMAN para mejorar la forma en que los usuarios experimentan la conducción. Michelle Gattuso, vicepresidenta de gestión de productos de HARMAN, analizó cómo las dos empresas están desarrollando nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de conducir.

“El liderazgo de Samsung en tecnología de consumo, junto con la experiencia automotriz de HARMAN, ha abierto la puerta a experiencias revolucionarias como HARMAN Ready Care, Ready Vision y Ready Display”, afirmó Gattuso. “Pero ahora, el trabajo que hacemos con Samsung se está integrando aún más. Samsung y HARMAN están trabajando al unísono para brindar experiencias aún más impactantes a todo el ecosistema de la cabina”.

Ready Care de HARMAN, que se centra en la seguridad del conductor, implementa técnicas de redes neuronales de aprendizaje profundo para monitorear el movimiento y el estado de alerta cognitivo del conductor, y puede proporcionar recordatorios y alertas personalizados. Además, Ready Care ahora puede identificar si los pasajeros son adultos o niños y ajustar la configuración de despliegue de la bolsa de aire en consecuencia.

Además, Ready Vision trae una pantalla intuitiva directamente a los parabrisas (cortesía de realidad aumentada) en la línea de visión de los conductores, justo cuando la necesitan. Por ejemplo, los conductores tienen acceso a un mapa que se actualiza según las rutas en tiempo real, así como recomendaciones de la ruta más rápida o de dónde parar a tomar un café. Otro producto HARMAN, Ready Upgrade, permite a los fabricantes de automóviles actualizar con frecuencia el hardware y el software de sus vehículos. Esto mantiene los vehículos sobresalientes, modernos y eficientes durante más tiempo.

Samsung se centra en la seguridad y la privacidad en todos los dispositivos

En este futuro de dispositivos profundamente interconectados y habilitados para IA, Samsung reconoce que la seguridad y la privacidad son primordiales. Shin Baik, del equipo de seguridad de Mobile eXperience, analizó las soluciones de seguridad de la empresa como base para la era hiperconectada.

Una de esas soluciones es Samsung Knox Matrix, que ahora proporciona encriptado de extremo a extremo en muchos smartphones y Smart TVs Samsung Galaxy. La tecnología permitirá que los dispositivos se monitoreen entre sí para identificar y aislar amenazas a la seguridad. Knox Vault, que ayuda a mantener seguros los datos de los usuarios en algunos de los dispositivos más populares de Samsung, se ha ampliado para cubrir más dispositivos conectados mediante SmartThings, como los televisores Samsung Neo QLED 8K. Además, las alianzas de Samsung con importantes empresas de tecnología permiten a los usuarios experimentar seguridad y privacidad de una manera adaptada a sus necesidades específicas.

Samsung avanza en materiales responsables, gestión de energía y accesibilidad

Mientras tanto, Inhee Chung, vicepresidenta del Centro de Sostenibilidad Corporativa de Samsung, destacó los planes de Samsung para una economía más circular. Como parte de estos planes, Samsung incorpora cada vez más materiales reciclados en sus productos, incluido el plástico reciclado procedente de redes de pesca desechadas en los dispositivos Galaxy[14], plástico reciclado en televisores y aluminio reciclado en frigoríficos Bespoke[15]. Además, el programa Certified ReNewed de la compañía, disponible en EE. UU. y algunos países europeos, ofrece teléfonos reacondicionados asequibles, mientras que Galaxy Upcycling permite a los consumidores reciclar o reutilizar sus teléfonos viejos de manera creativa. La compañía también planea aumentar el reciclaje y el upcycling.

En cuanto a las formas en que la tecnología de Samsung contribuye a los esfuerzos de sostenibilidad, la compañía está utilizando IA para hacer que el uso de sus productos sea más eficiente energéticamente a través de funciones como Modo AI Energy de SmartThings, que optimiza automáticamente el uso de energía para ayudar a los usuarios a ahorrar electricidad. Estas características son otro ejemplo más de cómo la tecnología de IA no sólo hará la vida más fácil, sino que también permitirá a los consumidores vivir de una manera más responsable desde el punto de vista medioambiental y económico.

Gracias a una nueva colaboración con Tesla, SmartThings Energy se está volviendo aún más útil tanto dentro como fuera del hogar. La colaboración ha integrado SmartThings Energy con productos Tesla, incluidos vehículos eléctricos (EV), la batería doméstica Powerwall, Solar Inverter y la solución de carga de EV Wall Connector. Otro beneficio es que los usuarios de SmartThings Energy pueden aprovechar la función Powerwall “Storm Watch” de la aplicación Tesla, que señala condiciones climáticas adversas a través de SmartThings no solo en la aplicación Tesla, sino también en los televisores y teléfonos móviles Samsung conectados de los usuarios. SmartThings también puede ayudar a los usuarios a prepararse para cortes de energía activando el modo AI Energy para extender el tiempo de uso de la energía de respaldo almacenada en sus Tesla Powerwalls.

Samsung está agregando nuevas funciones para aumentar la accesibilidad de los dispositivos, como dispositivos digitales que responden a gestos de manos libres. Además, los dispositivos móviles proporcionan subtítulos generados automáticamente durante las llamadas, y los televisores y pantallas ofrecen una nueva función de conversión de texto a voz habilitada por IA que convierte los subtítulos en audio hablado. Para ayudar aún más a quienes tienen baja visión, Relumino Together es un nuevo modo de visualización en los televisores Samsung que permite a usuarios de todos los niveles ver televisión juntos, con o sin ajustes visuales. Ahora todos pueden disfrutar juntos del entretenimiento en casa al mismo tiempo.

[1] El nombre del producto es sólo para Norteamérica. El producto se denomina “Bespoke 4-Door French Door Refrigerator with Family Hub™+” en otras regiones.

[2] No significa que todos los servicios disponibles en el refrigerador Bespoke 4-Door Flex™ con IA Family Hub™+ sean IA o generen información o resultados utilizando IA. Los servicios/funciones que utilizan modelos de aprendizaje profundo se limitan a 1) AI Vision Inside y 2) funciones de Bixby.

[3]A partir de marzo de 2024, AI Vision Inside puede reconocer 33 alimentos como frutas y verduras frescas. Si la comida está cubierta a mano y no es reconocible, es posible que aparezca como artículo desconocido. La cámara no puede identificar ni enumerar ningún alimento en los compartimentos de la puerta del refrigerador o en el congelador. La detección e identificación de alimentos se basa en nuestro modelo de aprendizaje profundo entrenado con un conjunto predefinido de datos y puede proporcionar información incompleta o incorrecta. Es posible que ocasionalmente se introduzcan nuevos conjuntos de datos en nuestro modelo de aprendizaje para mejorar su precisión.

[4] No significa que todos los servicios disponibles en AI Hub sean IA o generen información o resultados utilizando IA. Los servicios/funciones que utilizan modelos de aprendizaje profundo se limitan a 1) AI Smart Dial 2) AI Opti Wash & Dry y 3) funciones Bixby. Los modelos de aprendizaje pueden actualizarse periódicamente y pueden generar información incompleta o incorrecta.

[5] Actualmente en desarrollo y sujeto a cambios.

[6] Se espera que AI Object Recognition (reconocimiento de objetos por IA) actualizado esté disponible en la segunda mitad de 2024.

[7] Los usuarios deben vincular su teléfono al Galaxy Book4 a través de 'Link to Windows' en el móvil y la aplicación Microsoft Phone Link en la PC y seguir las instrucciones de configuración. El smartphone Galaxy debe ser OneUI 1.0 o superior. Requiere que se use la misma cuenta de MS tanto en la PC como en el teléfono. El momento de la función y la disponibilidad pueden variar según el mercado y el dispositivo.

[8] Los usuarios deben vincular su teléfono al Galaxy Book4 a través de 'Link to Windows' en el móvil y la aplicación Microsoft Phone Link en la PC y seguir las instrucciones de configuración. El teléfono inteligente Galaxy debe ser OneUI 1.0 o superior. Requiere la misma cuenta de MS y conexión de red Wi-Fi para usarse tanto en la PC como en el teléfono. La disponibilidad puede variar según el dispositivo.

[9] Light Detection and Ranging (LiDAR) es una tecnología óptica utilizada para la detección de distancias.

[10] SmartThings podrá informar a la(s) persona(s) designada(s) de una posible emergencia si detecta indicios de una caída a través de los sensores de presencia de los colaboradores con función de detección de caídas o del Galaxy Watch. Se espera que el servicio de detección de caídas esté disponible dentro de este año.

[11] La información de contacto y el mensaje que se muestran en Lost Mode se deben registrar previamente en la aplicación SmartThings, junto con el registro de usuario mediante correo electrónico. El dispositivo del buscador SmartTag2 debe admitir la lectura NFC y estar conectado a Internet.

[12] Samsung Daily+ ofrece acceso a servicios de consulta veterinaria de terceros, como Dr. Tail.

[13] Vehículo definido por software

[14] El plástico reciclado procedente de redes de pesca desechadas se incorpora a las series Samsung Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, serie Galaxy Tab S9, serie Galaxy Tab S9 FE, serie Galaxy Book3, serie Galaxy Book4, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds FE y más.

[15] El aluminio reciclado se incorpora a los paneles de puertas de refrigeradores BESPOKE para modelos que incluyen RQ38B9981APG, RR40B9971APG, RR40B99C5AP/**, RW33B99*****, RW33B99C5TF/**, RZ38B98***** e RZ38B98C5AP/**