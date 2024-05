Las mejores ubicaciones para trabajadores híbridos y remotos

Sólo asegúrate de considerar el costo, acceso a Wi-Fi, privacidad, comodidad y el nivel de ruido al elegir un lugar.

Redacción T21 / 03.05.2024 / 7:55 pm

Hoy muchos empleadores y empleados están interesados en mantener la tendencia del trabajo remoto. De hecho, según Forbes, el 98% de los trabajadores a tiempo completo encuestados en 2023 dijeron que les gustaría trabajar de forma remota al menos a tiempo parcial. Teniendo en cuenta esto, es seguro decir que el trabajo remoto llegó para quedarse.

Algunos trabajadores se consideran completamente remotos, lo que significa que nunca van a una oficina, mientras que otros siguen un modelo híbrido. Los trabajadores híbridos dividen su tiempo entre la oficina y los lugares de trabajo remotos. Esto les permite disfrutar de muchos de los beneficios del trabajo remoto, manteniendo al mismo tiempo una conexión física con la oficina.

Los estilos de trabajo remoto e híbrido son más populares entre los trabajadores de entre 24 y 35 años, así como entre aquellos que han completado niveles educativos más altos. En 2024, las principales industrias para el trabajo remoto incluyen TI, marketing, contabilidad y finanzas, gestión de proyectos, medicina y salud, recursos humanos y contratación, y servicio al cliente.

En una encuesta reciente realizada por Indeed, los trabajadores identificaron una amplia gama de beneficios del trabajo remoto e híbrido. Estos incluían ahorrar tiempo y dinero, no tener que desplazarse, un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral y una mayor productividad. De manera similar, los empleadores han descubierto que permitir el trabajo remoto e híbrido mejora la moral, atrae a los mejores talentos y reduce los costos, la rotación y el ausentismo.

Sin embargo, el trabajo remoto e híbrido también presenta desafíos. La encuesta también identificó una serie de inconvenientes, incluida una menor colaboración, falta de camaradería y menos acceso al liderazgo. El trabajo remoto también requiere un alto nivel de autodisciplina y puede hacer que los trabajadores se sientan aislados, abrumados y desconectados.

A eso se suma la capacidad para elegir las herramientas perfectas: "En Acer, sabemos que para los profesionales que trabajan de manera remota, la elección de la laptop adecuada es fundamental. Recomendamos modelos como nuestra Acer Swift Go, habilitada con inteligencia artificial y disponible ya en el mercado, que se destaca por su larga duración de batería, permitiendo trabajar horas sin depender de un enchufe. Con un peso ligero y un diseño compacto, es ideal para trasladarse fácilmente de casa a un café o biblioteca. Además, incluye pantalla táctil y flexibilidad de uso, manteniendo la conectividad esencial para el profesional híbrido. La portabilidad no sacrifica rendimiento, asegurando que nuestros usuarios no solo trabajen de manera eficiente, sino también cómodamente en cualquier entorno", asegura Becket Barrionuevo, Country Manager de Acer en Perú

¿Cuáles son los mejores lugares para trabajar a distancia?

Una forma de combatir algunos de los desafíos del trabajo remoto e híbrido es salir de casa. Muchos lugares públicos ahora permiten trabajadores remotos, y probar nuevas ubicaciones puede ser una excelente manera de cambiar las cosas. Éstos son algunos de los mejores lugares de trabajo remoto para 2024.

Bibliotecas: tranquilas y bien iluminadas, las bibliotecas suelen ofrecer Wi-Fi gratuito, enchufes eléctricos, cubículos y una gran cantidad de materiales de investigación. También disponen de salas privadas disponibles para llamadas y reuniones. Coffee shops: suelen tener un ambiente animado y mucho espacio en las mesas para instalar tu bebida favorita. Son un gran lugar para reuniones informales o trabajo independiente. Espacios de coworking: los espacios de coworking ofrecen escritorios y cubículos en alquiler, así como salas de reuniones y otros espacios colaborativos. Se proporcionan Wi-Fi y electricidad. Por lo general, se encuentran disponibles pases diarios y membresías mensuales. Campus universitarios: suelen tener Wi-Fi gratuito, bibliotecas y patios de comidas, así como salas de estudio privadas. Consejo profesional: asegúrate de investigar las opciones de estacionamiento antes de tu llegada. Salas VIP de aeropuerto: las salas VIP de los aeropuertos suelen incluir Wi-Fi, enchufes eléctricos y asientos cómodos, además de servicios como bares o buffets. Es posible que se requieran millas de viajero frecuente o estatus de membresía para poder ingresar. Parques o patios públicos: suelen estar ubicados cerca de restaurantes, tiendas y edificios gubernamentales, y los bancos o mesas del parque pueden ser un excelente espacio de trabajo al aire libre. Es posible que se necesite un teléfono inteligente o un punto de acceso para Wi-Fi. Centros comerciales: suelen incluir zonas de comidas y salas de usos múltiples para uso público. También cuentan con calefacción y aire acondicionado, y pueden ser un gran lugar para caminar durante los descansos. Hoteles o resorts: los hoteles y complejos turísticos cuentan con habitaciones, suites y salas de conferencias, así como salones, restaurantes y cafeterías que pueden utilizarse como espacios de trabajo. También hay disponibles servicios como piscinas, spas y campos de golf para entretener a colegas o clientes. Gimnasios: los gimnasios suelen tener espacios sociales o de trabajo conjunto disponibles para que los miembros los utilicen entre sesiones de entrenamiento. Generalmente se requiere una membresía. Museos y galerías: muchos museos y galerías ofrecen un entorno tranquilo e inspirador ideal para tareas independientes y centradas. La mayoría requiere una suscripción anual, pero esté atento a los días de entrada gratuita.

Otras ideas para lugares de trabajo remotos incluyen librerías, centros comunitarios y espacios de oficina alquilados. Sólo asegúrate de considerar el costo, acceso a Wi-Fi, privacidad, comodidad y el nivel de ruido al elegir un lugar.