El cibercrimen entra en su fase industrial en 2026

La IA automatiza ataques y redefine la ciberseguridad empresarial.

Redacción T21 / 11.01.2026 / 4:05 pm

Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE: 4704), empresa global en ciberseguridad, ha presentado su Informe Anual de Predicciones de Seguridad para 2026, en el que advierte que el próximo año marcará la verdadera industrialización del cibercrimen. La inteligencia artificial (IA) y la automatización ya están permitiendo a los actores maliciosos ejecutar campañas completas de forma autónoma, desde el reconocimiento hasta la extorsión, creando una velocidad, escala y complejidad sin precedentes para los defensores empresariales.

Ryan Flores, líder de Investigación de Amenazas Prospectivas en Trend, afirmó: “2026 será recordado como el año en que el cibercrimen dejó de ser una industria de servicios para convertirse en una completamente automatizada. Estamos entrando en una era en la que agentes de IA descubrirán, explotarán y monetizarán vulnerabilidades sin intervención humana. El desafío para los defensores ya no es solo detectar ataques, sino mantenerse al ritmo del tiempo de amenazas impulsado por máquinas”.

El informe destaca cómo la IA generativa y los sistemas agénticos están transformando la economía del cibercrimen. Campañas de intrusión autónomas que se adaptan en tiempo real, malware polimórfico que reescribe constantemente su propio código y la ingeniería social impulsada por deepfakes se convertirán en herramientas estándar para los atacantes. Esta misma automatización también amenaza con inundar a las empresas con código sintético, modelos de IA envenenados y módulos defectuosos ocultos dentro de flujos de trabajo legítimos, difuminando la línea entre la innovación y la explotación.

Se espera que los entornos de nube híbrida, las cadenas de suministro de software y las infraestructuras de IA sean los principales objetivos en 2026. Los paquetes open source envenenados, las imágenes de contenedores maliciosas y las identidades en la nube con privilegios excesivos se convertirán en vectores de ataque comunes, mientras que los grupos patrocinados por Estados recurrirán cada vez más a estrategias de “recolectar ahora, descifrar después” (harvest-now, decrypt-later) para proteger el espionaje frente al avance de la computación cuántica.

El ransomware está evolucionando hacia un ecosistema impulsado por IA, capaz de autogestionarse, por ejemplo, identificando víctimas, explotando vulnerabilidades e incluso negociando con los objetivos mediante “bots de extorsión” automatizados. Los investigadores de amenazas de Trend anticipan que estas campañas serán más rápidas, más difíciles de rastrear y más persistentes, impulsadas por datos y no únicamente por el cifrado.

Trend recomienda a las organizaciones de todo el mundo pasar de una defensa reactiva a una resiliencia proactiva, incorporando la seguridad en cada capa de la adopción de IA, las operaciones en la nube y la gestión de la cadena de suministro. Aquellas organizaciones que integren el uso ético de la IA, defensas adaptativas y supervisión humana estarán mejor posicionadas para tener éxito en el futuro.

Las predicciones de Trend para 2026 delinean un camino a seguir basado en la visibilidad, la automatización con validación humana y un cambio cultural que concibe la seguridad como una infraestructura estratégica. Quienes innoven de manera segura —equilibrando velocidad con gobernanza e inteligencia con ética— establecerán el estándar de confianza y resiliencia en un mundo cada vez más autónomo.