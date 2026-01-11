Empresas impulsan salud preventiva y acceso oportuno

Innovación empresarial que integra tecnología y bienestar social.

Redacción T21 / 11.01.2026 / 3:55 pm

Cómo LG Electronics da vida a la IA en hogares, movilidad e infraestructura a través de la Inteligencia Afectiva

LG Electronics presentó su enfoque de “IA en Acción” durante LG World Premiere, el evento anual previo a CES que la compañía realiza en Las Vegas. Durante la presentación, LG destacó tres pilares fundamentales que sustentan su estrategia: la Inteligencia Afectiva, productos líderes en la industria basados en una excelencia tecnológica fundamental; y un ecosistema perfectamente orquestado que se extiende más allá del hogar hacia los vehículos y los espacios comerciales, todo ello enfocado en ofrecer valor tangible y cotidiano al consumidor.

Realizado bajo el lema “Innovation in tune with you”, el evento reunió a aproximadamente 1,000 invitados, entre medios globales, expertos de la industria y socios estratégicos, además de una audiencia internacional que se conectó vía transmisión en vivo.

Como tradición anual en la antesala de CES, LG World Premiere funciona como una plataforma para que LG presente sus últimas innovaciones y su visión de largo plazo. El evento de este año reafirmó el compromiso de la compañía con una innovación centrada en el cliente, orientada a mejorar genuinamente la vida de las personas.

De la Inteligencia Afectiva a la IA en acción

LG presentó el siguiente capítulo de su concepto de Inteligencia Afectiva, introducido por primera vez hace dos años. En esta edición de World Premiere, la compañía mostró cómo su IA ahora pone la inteligencia en acción: una IA que va más allá de la conversación para orquestar activamente dispositivos, espacios y servicios, haciendo que la vida diaria sea más cómoda, eficiente e intuitiva.

Valor tangible para el cliente a través de la IA en Acción de LG

El evento inició con la participación del CEO Lyu Jae-cheol, quien planteó la pregunta:

“¿Qué pasaría si la IA pudiera salir de la pantalla y empezar a trabajar por nosotros en la vida real?”

Lyu explicó que el enfoque de LG hacia la IA en Acción se basa en tres pilares:

Excelencia en los dispositivos, sustentada en tecnologías clave

Un ecosistema perfectamente conectado

La expansión de soluciones impulsadas por IA más allá del hogar

Esta estrategia se materializa en la visión del Zero Labor Home de LG: un futuro en el que los dispositivos inteligentes se convierten en electrodomésticos-agente, operando como un único sistema de IA que gestiona las tareas diarias en nombre del usuario. El objetivo es devolver a las personas su recurso más valioso: el tiempo.

Como expresión física de esta visión, LG presentó LG CLOiD, descrito como un “agente especializado para el hogar”, capaz de realizar tareas con sus dos brazos y manos de cinco dedos, aprender del entorno doméstico y optimizarlo de forma continua.

“Como líder global en electrodomésticos, nuestro profundo conocimiento del estilo de vida de los consumidores es una ventaja clave”, señaló el CEO Lyu, quien compartió su ambición de “establecer un nuevo estándar para la vida en el hogar del futuro a través de diversas soluciones, incluidos los robots”.

Añadió además que espera que la experiencia de IA del usuario “no se limite al hogar, sino que se conecte con distintos espacios como vehículos, lugares de trabajo y entornos comerciales, convirtiéndose en una parte integral de su vida”.

Excelencia en dispositivos impulsada por una innovación excepcional

LG también presentó una amplia gama de productos clave, destacando innovaciones tecnológicas, como su televisor OLED evo W6 Wallpaper TV que posee un diseño ultradelgado de 9 milímetros con tecnología True Wireless, convirtiéndolo en el televisor OLED inalámbrico más delgado del mundo. También presentó su línea LG Signature, donde destacaron el refrigerador con IA conversacional, el cual comprende el lenguaje natural y ofrece recomendaciones personalizadas; y la cocina LG Signatura, con la función de Gourmet AI que identifica ingredientes y recomienda entre más de 80 recetas curadas, transformando la cocina diaria en una experiencia guiada e intuitiva.

Expansión de soluciones impulsadas por IA hacia vehículos y espacios comerciales

LG también explicó cómo su Inteligencia Afectiva se está extendiendo más allá del hogar para generar cambios significativos en vehículos, lugares de trabajo y espacios comerciales, con el objetivo de construir un ecosistema completamente conectado.

Soluciones para vehículos impulsadas por IA de LG: LG transforma los vehículos en espacios inteligentes y personalizados mediante su plataforma de IA generativa multimodal integrada en el dispositivo. Esto incluye sistemas de seguimiento de la mirada, entretenimiento continuo entre el hogar y el vehículo, y pantallas adaptativas.

HVAC para la era de la IA: las soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de LG están siendo potenciadas con IA. La compañía refuerza su rol en sistemas de enfriamiento de alta eficiencia para centros de datos de IA, incluyendo proyectos B2G en Medio Oriente y colaboraciones con empresas como GRC(enfriamiento por inmersión) y Flex (infraestructura para centros de datos).

Para cerrar el evento, LG CLOiD reflejó la promesa de marca Life’s Good de LG:

“El futuro que compartimos hoy es uno en el que la tecnología apoya silenciosamente a las personas de maneras significativas. Con el enfoque de LG hacia la IA en Acción, la vida cotidiana se vuelve mejor, más significativa y más humana.”