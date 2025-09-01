Ciberseguridad física en los centros de datos

La seguridad física complementa la ciberseguridad digital, protegiendo la infraestructura crítica contra accesos no autorizados.

Redacción T21 / 01.09.2025 / 6:40 pm

Por Pablo Huapaya, Territory Account Manager de Panduit Perú.

En el campo de la ciberseguridad, la atención suele centrarse en las capas superiores de defensa, donde las soluciones de software cumplen una función esencial: proteger los sistemas y aplicaciones de ataques remotos, malware, troyanos y otras amenazas digitales. Sin embargo, en el ámbito corporativo, el enfoque exclusivo en estas barreras virtuales deja un flanco expuesto: la ciberseguridad física. Esta forma de protección, aunque menos mencionada, resulta vital para complementar las soluciones de software y crear un sistema de defensa completo y efectivo.

En la práctica, la seguridad física de la infraestructura es a menudo el “eslabón más débil” de la cadena, ya que, sin un acceso controlado a los elementos físicos de la red, cualquier esfuerzo en proteger la capa digital corre el riesgo de verse comprometido. Por ejemplo, el acceso físico a los puntos de red en áreas comunes de oficinas o instalaciones de servidores ofrece una puerta abierta para que un atacante pueda conectar un dispositivo externo y acceder a la red. Las soluciones de Panduit incluyen medidas de seguridad física para evitar estos accesos no autorizados. Desde bloqueos en los patch cords y puertos de red hasta sistemas de acceso controlado en gabinetes de servidores, estas medidas impiden la desconexión o intervención física no autorizada.

Además, Panduit ha diseñado canaletas de cableado seguras que protegen la infraestructura crítica de acceso no autorizado o manipulación. A diferencia de canaletas que pueden abrirse manualmente, estas no permiten un acceso sencillo a los cables, evitando manipulaciones en los sistemas de transmisión de datos que recorren toda la red. En caso de instalaciones con menor supervisión, esto es especialmente importante, ya que incluso un acceso breve a los cables podría representar una vulnerabilidad.

Una protección física robusta no se limita a los cables. En el caso de los gabinetes donde se almacena el equipo de comunicación, los sistemas de cierre de Panduit emplean tarjetas de proximidad y teclados con códigos personalizados. De esta forma, solo personal autorizado puede acceder a estos componentes esenciales. Adicionalmente, se incluyen sensores para verificar que las puertas se mantengan correctamente cerradas y registren cualquier intento de apertura no autorizada.

Es importante resaltar que la ciberseguridad física y la digital no son conceptos separados, sino elementos que se complementan. Mientras las soluciones de software ayudan a detectar y bloquear intrusiones virtuales, la seguridad física limita la posibilidad de accesos directos que podrían explotar puntos vulnerables dentro de las instalaciones. Por tanto, ambas deben integrarse en una estrategia de ciberseguridad integral que considere desde las amenazas de red más sofisticadas hasta los riesgos físicos más inmediatos.

En por todo esto que la ciberseguridad física, a menudo relegada a un segundo plano, debe adquirir un lugar prioritario en la planificación de infraestructura de redes en las empresas. Con soluciones innovadoras como las que ofrece Panduit, las organizaciones pueden asegurar que su capa física no sea un punto de entrada vulnerable, logrando así una protección integral para sus sistemas de información y reforzando el compromiso de seguridad en todos los niveles de la red.