Cirion lidera la revolución digital en Perú

Redacción T21 / 01.09.2025 / 6:29 pm

Con LIM1 y LIM2, Cirion apuesta por impulsar la transformación digital del país con infraestructura de clase mundial, eficiencia energética y capacidad para la nueva era de los datos.

Durante el DataCenter 4U Summit – Perú Session, Juan José Calderón, Data Center Business Manager de Cirion Technologies, presentó la visión de la empresa frente a la nueva revolución industrial impulsada por la inteligencia artificial, el big data y la creciente demanda de infraestructura digital.

Calderón subrayó que los data centers son hoy la columna vertebral de la transformación tecnológica, ya que habilitan soluciones críticas para empresas y gobiernos. En ese sentido, destacó la relevancia de las operaciones de Cirion en el Perú:

LIM1: Ubicado en Lima, está conectado a 53 sistemas autónomos y 14 proveedores de servicios de red. Cuenta con una capacidad de 4,7 MW y más de 200 clientes corporativos, incluyendo empresas globales de telecomunicaciones, tecnología y servicios financieros.

LIM2: Primer data center en el país adecuado para trabajar cargas de inteligencia artificial, se ubica a más de 25 km de la capital. Tendrá capacidad para más de 1,000 racks, una potencia proyectada de 20 MW escalables y un PUE líder en el mercado regional, asegurando eficiencia energética y resiliencia operativa. Cuenta con un diseño de última generación, sistemas de energía redundante, conectividad de baja latencia y altos estándares de seguridad, posicionándolo como uno de los proyectos más avanzados de la región. Este nuevo centro de datos de última generación diseñado para responder al crecimiento exponencial de la demanda digital en el país.

“Estamos viviendo una nueva revolución industrial en la que los datos son el motor de la innovación. En Cirion, nuestra misión es proveer la infraestructura crítica que impulse a las empresas peruanas hacia el futuro digital, con operaciones resilientes, seguras y sostenibles”, señaló Calderón.

Con 25 años de experiencia en 7 países de América Latina, Cirion opera la plataforma de Data Centers más interconectada de la región: 12 data centers principales carrier-neutral, 3 de ellos en construcción, además de una infraestructura que incluye 10 data centers edge. De esta manera, Cirion refuerza su compromiso con el Perú, consolidando al país como un hub estratégico dentro del ecosistema digital latinoamericano.