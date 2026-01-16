Nosotros      Publicidad
Ciberseguridad y soberanía de datos: Retos clave de la minería

La minería 4.0 exige redes seguras y resilientes.

Redacción T21 / 16.01.2026 / 7:25 pm

  • InterNexa advierte sobre los retos y prioridades para proteger los datos y las operaciones de la minería 4.0

La acelerada digitalización del sector minero peruano está impulsando un crecimiento sin precedentes en demanda de conectividad segura, automatización y protección de datos. Según el Estudio Minería 4.0 en el Perú elaborado por KPMG por encargo de InterNexa, las empresas mineras destinan entre 4% y 8% de sus ingresos anuales a tecnología, proyectando una inversión de USD 51 a 90 millones para 2025–2026 en soluciones de TI y TO, orientadas principalmente a infraestructura de red, servicios en la nube y ciberseguridad.

El informe revela además que el 85% de las compañías mineras terceriza la gestión de sus redes, buscando continuidad operativa y mayor especialización técnica, especialmente en operaciones remotas donde la disponibilidad de energía, la redundancia y la seguridad digital son factores críticos.

Minería digital expuesta a ciberamenazas

La minería peruana vive un punto de inflexión. Todos los eslabones de la cadena —exploración, extracción, procesamiento y transporte— están incorporando tecnologías como SCADA, PLCs, sensores IoT, vehículos autónomos y plataformas en la nube, aumentando la dependencia de datos sensibles de producción, logística y seguridad.

Hoy la minería peruana opera sobre plataformas digitales que deben mantenerse disponibles, seguras y preparadas para crecer. La protección de datos, la resiliencia de las redes y la integración tecnológica entre TI y TO serán factores decisivos para la competitividad del sector en 2026. Nuestro compromiso es acompañar a las empresas con soluciones que fortalezcan su infraestructura crítica y garanticen operaciones más seguras en un entorno cada vez más conectado”, comentó Juan Fernando Mejía, director de Ingeniería y Expansión de InterNexa Perú.

Recomendaciones para el sector minero en 2026

InterNexa empresa líder en soluciones de conectividad y tecnología, advierte que la soberanía de datos y la resiliencia tecnológica deben ser las prioridades estratégicas para las compañías del sector energético-minero de cara al 2026 y plantea una hoja de ruta clara que ayude a las empresas mineras a preparar sus operaciones ante las amenazas de los ciberdelincuentes:

  1. Migrar hacia arquitecturas de red seguras, redundantes y de baja latencia: Especialmente para operaciones en zonas altoandinas y/o rurales donde la fibra óptica aún presenta limitaciones.
  2. Integrar TI y TO en un solo modelo de ciberseguridad: Las amenazas actuales ya no distinguen entre producción, logística o administración.
  3. Implementar monitoreo predictivo con IA: Para anticipar fallas en equipos críticos y evitar pérdidas millonarias asociadas a mantenimiento no planificado.
  4. Estandarizar la gestión en la nube y gobernanza de datos: Permite continuidad, trazabilidad, recuperación ante desastres y acceso seguro desde centros remotos para garantizar que la información crítica solo sea visible para los actores autorizados.
  5. Crear Centros Integrados de Operaciones (CIO) con dashboards unificados: La consolidación de KPIs operativos en tiempo real es una prioridad para la minería 4.0.
  6. Capacitación constante en ciberseguridad aplicada a TO: El 90% de incidentes en minería comienzan con errores humanos o brechas de procedimiento.

A esto se suman oportunidades clave: la migración a la nube para almacenamiento seguro, adopción de infraestructuras híbridas (SD-WAN, MPLS, radioenlaces, satelital) y la necesidad de consolidar data de múltiples sistemas en dashboards integrados que permitan tomar decisiones en tiempo real.

T21

Área de notas de prensa del medio Tecnología 21, especializado en tecnología y negocios.

Damos prioridad al contenido exclusivo y anticipado.

