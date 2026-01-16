Claves para iniciar el 2026 con salud financiera

Hábitos simples para tomar mejores decisiones económicas.

Redacción T21 / 16.01.2026 / 7:19 pm

Conocer tu historial crediticio a través de misentinel.com.pe es clave para planificar con inteligencia y trazar metas financieras alcanzables.

Está por finalizar el 2025, un año con múltiples desafíos económicos, y no hay mejor forma de empezar el 2026 que tomando decisiones financieras informadas. Organizar las finanzas personales no solo ayuda a evitar el sobreendeudamiento, sino que también abre nuevas oportunidades de acceso al crédito y bienestar económico.

En este contexto, revisar el historial crediticio es fundamental. En los últimos meses de 2025, se registraron más de 335 mil consultas mensuales en Mi Sentinel, plataforma gratuita de Experian que permite a las personas conocerlo, recibir alertas para prevención del fraude y acceder a herramientas para planificar sus finanzas.

¿Por qué es importante? Revisar la información ayuda a detectar errores, prevenir fraudes y entender cómo lo ven las entidades otorgadoras, lo que facilita tomar decisiones inteligentes y mejorar el acceso al crédito.

Por eso, Experian comparte seis recomendaciones esenciales para arrancar el 2026 con el pie derecho:

Revisa tu historial crediticio: Ingresa a www.misentinel.com.pe para conocer tu información financiera, detectar errores, prevenir fraudes y entender cómo lo ven las entidades. Este es el primer paso para planificar metas y mejorar el acceso al crédito. Usa herramientas inteligentes para tu presupuesto: Aprovecha soluciones digitales y herramientas con inteligencia artificial que te ayuden a organizar ingresos, egresos y proyectar escenarios. Estas tecnologías facilitan la planificación y ayudan a anticipar imprevistos. Revisa tus gastos: Haz un balance del 2025. Identifica qué gastos puedes optimizar o eliminar. Reconocer tus hábitos de consumo te permitirá planificar con mayor claridad. Evalúa tus fuentes de financiación: Planea cómo financiarás tus metas para el 2026. Si usas crédito, revisa la tasa de interés, el número de cuotas y asegúrate de que el bien adquirido sea duradero. Evita financiar consumos no esenciales. Organiza tus prioridades: En enero, enfócate en disminuir el saldo de tus obligaciones, sobre todo las de alto interés como tarjetas de crédito. Esto mejora tu puntaje y reduce el estrés financiero. Establece metas financieras claras: Define objetivos específicos como crear un fondo de emergencia, estudiar, invertir, viajar o adquirir vivienda. Las metas bien trazadas permiten tomar mejores decisiones.

Recuerda: tu historial crediticio es como una hoja de vida financiera, mantener buenos hábitos te hará más visible ante el sistema financiero.

Sigue estos consejos y prepárate para que el 2026 sea un año de crecimiento, estabilidad y mejores decisiones para tu bienestar financiero. Ingresa hoy a www.misentinel.com.pe y empieza con información confiable y segura.