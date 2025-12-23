Cinco consejos para organizar las fiestas con IA

Aprovecha la inteligencia artificial de Google para hacer más fáciles las celebraciones de fin de año.

Redacción T21 / 23.12.2025 / 10:04 pm

Desde encontrar las mejores ofertas de vuelos hasta diseñar invitaciones personalizadas y gestionar presupuestos, la IA de Google se convierte en el "asistente personal" de los peruanos en estas celebraciones.

La temporada de fin de año en Perú es sinónimo de reencuentros, pero también de una carga logística considerable: compras de último minuto, planificación de cenas y la búsqueda de los mejores precios para viajar. En este contexto, Google presenta una guía utilitaria para aprovechar la Inteligencia Artificial (IA) no solo como una herramienta tecnológica, sino como un aliado práctico para ahorrar tiempo y dinero.

Planificación de viajes inteligentes con Google Flights: Para quienes buscan recibir el 2026 fuera de Lima o reencontrarse con familiares en provincias, la anticipación es clave. Mediante Google Flight Deals, la IA analiza en segundos datos de cientos de aerolíneas para mostrar las mejores opciones según tendencias históricas. La herramienta puede notificar al usuario cuál es el momento exacto para comprar el ticket, asegurando el mejor costo-beneficio.

Diseño creativo y personalizado con Nano Banana Pro: Olvídese de las tarjetas genéricas. Con Nano Banana Pro, el modelo de generación de imágenes basado en Gemini 3, cualquier persona puede crear diseños únicos. Desde invitaciones para la cena de Nochebuena hasta infografías divertidas para el "Amigo Secreto", la precisión de este modelo permite que la creatividad local no tenga límites técnicos.

Cenas a medida y gestión de presupuestos con Gemini: La IA de Gemini actúa como un estratega de cocina y economía doméstica. Los usuarios pueden solicitar menús personalizados basados en los ingredientes que ya tienen en casa o adaptados a dietas especiales (como opciones veganas o sin gluten). Además, es capaz de elaborar cronogramas detallados de tareas para el 24 de diciembre, permitiendo que la cena esté lista a tiempo y sin el estrés habitual.

El "Shopper Intencional" y la comparación de precios: El consumidor peruano de 2025 destaca por ser un "Shopper Intencional": alguien que investiga y compara antes de comprar. Google recomienda usar Google Lens para comparar precios de regalos en tiempo real. Basta con tomar una foto a un producto en una vitrina para encontrar dónde está disponible a mejor precio o leer reseñas de otros usuarios antes de concretar la compra.

Recuerdos perfectos con edición de fotos avanzada: Las fotos navideñas suelen presentar desafíos de iluminación o personas parpadeando. Gracias a la IA integrada en los dispositivos y en Google Fotos, herramientas como el Borrador Mágico o Mejorar Foto permiten rescatar momentos especiales eliminando objetos no deseados o corrigiendo detalles de forma automática, logrando resultados profesionales sin necesidad de ser un experto en edición.

Google por democratizar el acceso a la tecnología avanzada, demostrando que la IA es, ante todo, una herramienta al servicio de las personas para optimizar su recurso más valioso: el tiempo.