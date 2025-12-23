Bitel avanza hacia el 5G con la asignación de la banda 3.5 GHz

Bitel expandirá su cobertura 5G en Perú, cerrando brechas digitales y mejorando la conectividad rural.

Redacción T21 / 23.12.2025 / 10:08 pm

La firma de contratos de concesión impulsará la conectividad de última generación, la expansión de cobertura en zonas rurales y el cierre de brechas digitales en el país.

En el marco de la firma de contratos de concesión realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la prestación de servicios públicos móviles con tecnología 5G, Bitel resaltó este hito como un paso clave para fortalecer la conectividad a nivel nacional y acelerar la transformación digital del Perú.

La asignación de la banda 3.5 GHz, considerada fundamental para el desarrollo de redes 5G, permitirá llevar conectividad de última generación a todo el país, mejorando la calidad y capacidad del servicio, así como el acceso a Internet en zonas rurales y de difícil acceso.

Como resultado del proceso liderado por el MTC, Bitel asumió el compromiso de llevar, por primera vez, servicios móviles 5G a 1056 instituciones educativas, 49 universidades, 51 centros médicos, 615 km de carreteras, 658 centros poblados. Esta expansión representa un avance concreto en el cierre de brechas digitales en las zonas más alejadas del país.

Asimismo, el proceso contempla la cobertura de 2,230 kilómetros de carreteras nacionales, fortaleciendo la conectividad en los principales ejes viales y mejorando las condiciones de comunicación, seguridad y desarrollo económico.

La asignación del espectro está sujeta al cumplimiento de Compromisos Obligatorios de Inversión (COI), que deberán ejecutarse en un plazo máximo de cuatro años, con al menos un 25 % de avance durante el primer año, asegurando el despliegue progresivo de infraestructura y cobertura móvil en localidades rurales y tramos de carreteras que aún no cuentan con conexión. En conjunto, estos compromisos garantizan una inversión mínima de USD 506 millones.

Adicionalmente, las empresas concesionarias ejecutarán Compromisos Adicionales de Inversión para desplegar cobertura 5G en puntos estratégicos de alto impacto social, como colegios, universidades públicas, hospitales, sedes de los Juegos Panamericanos y el Estadio Nacional, cuya implementación deberá completarse en un plazo de dos años, priorizando las sedes deportivas durante el primer año.

“En Bitel vemos este avance como una oportunidad para seguir acompañando el crecimiento del país y reforzar nuestro compromiso con la inclusión digital. Nuestro objetivo es que más peruanos, sin importar su ubicación, puedan acceder a servicios móviles de calidad que impulsen su desarrollo”, señaló Mr. Chi, Gerente Comercial de Bitel.

Con una visión orientada a la conectividad inclusiva y sostenible, Bitel reafirma su rol como aliado estratégico del Estado en el desarrollo de las telecomunicaciones y en la construcción de un país más conectado.