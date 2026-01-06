Cinco propósitos para blindar tu vida digital en 2026

Cinco hábitos clave para reducir riesgos y proteger datos, cuentas y dispositivos este nuevo año.

Redacción T21 / 06.01.2026 / 1:09 pm

Cifras de Kaspersky muestran que los usuarios en América Latina no saben cómo protegerse de la ciberdelincuencia. Expertos comparten los propósitos digitales clave para mantenerse seguros este nuevo año.

Como si fuera una serie, la vida digital de los usuarios está por iniciar una nueva temporada. El problema es que muchos llegan al estreno sin saber cómo protegerse. Un estudio de Kaspersky revela que más de la mitad de las personas en América Latina no sabe cómo blindarse contra la ciberdelincuencia, lo que significa que muchos empiezan el año sin los hábitos, conocimientos ni herramientas necesarias para enfrentar un panorama de amenazas que avanza cada vez más rápido.

Hoy, los estafadores automatizan y personalizan sus trampas, encontrando nuevas formas de infiltrarse en la vida digital de las personas, a medida que incorporan más servicios en línea, dispositivos inteligentes y plataformas digitales a su rutina. Esa mayor conectividad simplifica la vida cotidiana, pero también aumenta la exposición a riesgos que pueden ir desde la filtración de información y accesos no autorizados a cuentas hasta el robo de identidad e infección y control de equipos para cometer más ataques.

Arrancar 2026 sin orden en la vida digital es como hacer una serie sin guion, donde la historia se enreda sola. Por eso, expertos de Kaspersky recomiendan a los usuarios establecer cinco propósitos digitales para mantener su entorno digital más seguro y sin escenas imprevistas:

Eliminar personajes secundarios que ya no aportan a la historia, como las suscripciones que ya no usas. En promedio, el 57% de los latinoamericanos tiene al menos una suscripción activa en plataformas de música y TV en streaming. Al cancelar las que ya no usas, reduces la cantidad de datos personales, como correo electrónico, nombre, número de teléfono y datos de pago, circulando en servicios que podrían comprometerlos si quedan inactivos; además de que evitas seguir pagando algo que no necesitas más. Existen herramientas que te ayudan a administrar tus suscripciones, pausarlas o cancelarlas fácilmente. No repetir capítulos, tampoco lo hagas con tus contraseñas y actualízalas. 13% de peruanos no recuerda cuándo cambió por última vez la clave de su correo o redes sociales, lo que probablemente significa que llevan meses o incluso años sin renovarlas, haciéndolas más fáciles de adivinar o susceptibles a filtraciones. Reemplázalas por versiones fuertes y únicas; un administrador de contraseñas puede ayudarte a generarlas y guardarlas. Revisa si alguna de tus claves ha sido comprometida, empezando por tus cuentas críticas: banca, correo y redes sociales. Evitar dramas de final de temporada y respaldar tu información. Aunque el 59% de los peruanos respalda en la nube fotos, contactos y chats de sus smartphones, muchos desconocen que esas copias también deben protegerse para impedir que alguien más acceda a ellas. Guarda más de una copia, por ejemplo, en la nube y en un dispositivo externo, y actualízalas regularmente para tener siempre la versión más reciente de tus archivos. Soluciones como Kaspersky Premium te permiten elegir qué documentos respaldar y almacenarlos de forma automática y cifrada. No dejar que los villanos tomen el protagónico de tus dispositivos móviles. Solo en el último año, Perú registró 18 mil ataques troyanos bancarios, un malware que roba información financiera y que, junto con otras amenazas, apunta directo a los teléfonos, donde cada vez realizamos más transacciones y actividades clave. Además de datos sensibles, los criminales también buscan tu número, porque muchos servicios envían códigos de verificación por SMS y, si lo controlan, pueden entrar a cuentas donde lo tengas registrado. Mantén tus dispositivos actualizados, protégelos con un PIN y un software de seguridad. Que nadie más controle la historia, siempre es mejor asegurar tu hogar inteligente. El 59% de los latinoamericanos tiene al menos un dispositivo inteligente o de Internet de las Cosas (IoT) en casa: asistentes de voz, cámaras, focos, televisiones o refrigeradores conectados que son cada vez más comunes y pero subestimados en su seguridad. Si alguien accede a ellos, puede ver lo que graba una cámara, manipular otros dispositivos o usarlos para acceder a tu red. Recuerda que puedes ajustar su privacidad cambiando las contraseñas preconfiguradas y limitando los permisos de las apps que los controlan.

“El inicio de un nuevo año es como el arranque de una nueva temporada de nuestra vida digital, y vale la pena detenernos a revisar el guion con el que vamos a protegerla. Hoy, muchas personas siguen conectándose sin saber cómo cuidar sus datos y dispositivos frente a amenazas que evolucionan tan rápido como nuestra forma de consumir servicios y plataformas en internet. Establecer propósitos digitales permite pasar de ser espectadores a protagonistas de nuestra propia seguridad en línea, porque no solo reduce el riesgo de robo de información o accesos no autorizados a nuestras cuentas, también nos da mayor control y confianza sobre cómo interactuamos con el ecosistema digital del que somos parte”, comenta Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor en América Latina de Kaspersky.