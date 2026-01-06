NTT DATA impulsa innovación global con Microsoft

Reconocimiento internacional por liderazgo en IA y transformación digital.

Redacción T21 / 06.01.2026 / 4:16 pm

NTT DATA, líder global en servicios de inteligencia artificial, negocios digitales y tecnología, ha anunciado hoy que ha sido nombrada Partner del Año 2025 en la categoría Global System Integrator (GSI) Growth Champion, como parte de los Premios Microsoft Partner del Año 2025.

La compañía fue reconocida entre un grupo global de destacados partners de Microsoft por demostrar excelencia en innovación e implementación de soluciones para clientes basadas en tecnología de Microsoft. Los premios se clasifican en varias categorías, y los ganadores se eligen entre más de 4,600 nominaciones en más de 100 países.

NTT DATA también recibió tres premios adicionales de Partner del Año:

Partner del Año en Comunicaciones Convergentes por su excelencia en comunicaciones convergentes.

Partner del Año en Alemania por su destacada actuación en el mercado alemán.

Partner del Año en Portugal por segundo año consecutivo, reconociendo su trabajo excepcional en Portugal.

Además, NTT DATA fue finalista en cuatro categorías: Innovación en IA, Manufactura, Migración de SAP y Sustainability Changemaker.

La noticia marca un logro significativo desde que se convirtió en Partner GSI de Microsoft en julio de 2023, lo que subraya la sólida colaboración global de NTT DATA con Microsoft y su liderazgo en la impulsión de la innovación y las implementaciones a gran escala en tecnologías de Microsoft.

"Estamos profundamente comprometidos con nuestra colaboración a largo plazo con Microsoft. Es un honor recibir el premio GSI Growth Champion y ser reconocidos en múltiples categorías", dijo Sandip Gupta, Jefe de Alianzas Estratégicas Globales de NTT DATA. "Junto con el probado portafolio de tecnología de Microsoft y nuestra profunda experiencia en el dominio, estamos impulsando la innovación real y la transformación para organizaciones en todo el mundo".

"Felicitaciones a todos los ganadores y finalistas de los Premios Microsoft Partner del Año 2025", dijo Nicole Dezen, Directora de Partners y Vicepresidenta Corporativa de Microsoft. "Este año, nuestros partners han aprovechado el poder transformador de las plataformas de Cloud y IA de Microsoft para ofrecer soluciones que redefinen los límites de la innovación. La energía y la ingeniosidad en todo nuestro ecosistema continúan inspirándonos. Los galardonados de 2025 ejemplifican lo que es posible cuando la tecnología y la visión se unen para empoderar a los clientes en todo el mundo".