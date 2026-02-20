Climatización inteligente 2026: Aire y control total

Nuevos aires conectados y academia HVAC elevan eficiencia, confort y mantenimiento predictivo en hogares y edificios.

Redacción T21 / 20.02.2026 / 11:42 am

Con esta reapertura, la marca fortalece su presencia en el país y presenta su portafolio de productos diseñados para responder a las nuevas demandas y alto desempeño en proyectos comerciales y residenciales.

LG Electronics llevó a cabo la reapertura de LG HVAC Academy Perú (Academia de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), un espacio de formación especializada que forma parte de la red global de academias de la marca, presente en 82 ubicaciones alrededor del mundo. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar capacitaciones integrales sobre la correcta instalación, operación y mantenimiento de los sistemas HVAC residenciales y comerciales de LG, contribuyendo así al fortalecimiento del ecosistema técnico a nivel nacional.

En paralelo, la compañía presentó su nueva línea de aire acondicionado y destacósu portafolio de productos HVAC, que incluyen soluciones para el segmento residencial, comercial, la línea de controles y el sistema BMS para la administración centralizada de sistemas completos en edificios.

“Este portafolio ha sido diseñado para responder a las nuevas exigencias del mercado en términos de eficiencia energética, conectividad y desempeño. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que no solo cumplan con los estándares técnicos más altos, sino que también se adapten a las necesidades reales de cada tipo de proyecto, desde el hogar hasta grandes desarrollos comerciales”, señaló Sang Uk Jeong, director de Producto de la categoría de Aire Acondicionado.

LG HVAC Academy Perú: formación especializada para el mercado local

La HVAC Academy en la sucursal de Perú operará a nivel nacional y está orientada a elevar la base de habilidades y conocimientos de técnicos, instaladores, ingenieros y partners aliados. Para este año, se estima capacitar a más de 600 profesionales del sector. Asimismo, la academia cuenta con un showroom en el que se exhibe el portafolio de soluciones residenciales, comerciales, la línea de controles y el sistema BMS, permitiendo a los participantes conocer de primera mano las tecnologías y aplicaciones de los productos en escenarios reales de uso.

Lanzamientos 2026: soluciones residenciales más conectadas e inteligentes

En el segmento residencial, LG presentó una renovada línea de equipos que combina innovación, eficiencia y diseño, potenciada por la interconectividad inteligente de la plataforma ThinQ. Entre los modelos destacados se encuentran el portátil inverter, el split de pared, el Artcool Inverter y el nuevo Dualcool AI, uno de los principales lanzamientos del portafolio 2026.

El Dualcool AI incorpora funciones avanzadas de confort inteligente, que ajustan automáticamente el flujo de aire, directo o indirecto, según las condiciones del ambiente y las preferencias del usuario, además de permitir el control remoto a través de la app ThinQ. A ello se suman las herramientas de optimización de consumo, las cuáles activan el modo ahorro de energía al identificar condiciones que podrían generar un gasto innecesario. Asimismo, el equipo integra un sistema de filtración que purifica el aire, elimina polvo y bacterias.

Soluciones comerciales para entornos de alta exigencia

Por su parte, la línea comercial de LG, dirigida a oficinas, retail, hospitales y hoteles, integra soluciones inteligentes, modulares y de alta eficiencia, como sistemas VRF, chillers inverter y bombas de calor. Este portafolio responde al crecimiento del sector, impulsado por las exigencias de confort, las políticas de eficiencia energética y la adopción progresiva de refrigerantes ecológicos.

En este contexto, la plataforma LG BECON CLOUD permite supervisar, controlar y diagnosticar los equipos de la marca en tiempo real a través de una aplicación móvil, lo que facilita el mantenimiento preventivo, optimiza la operación de los sistemas y contribuye a la reducción de costos operativos en proyectos de gran escala.

Con la presentación de su portafolio de productos 2026 y la puesta en marcha de la LG HVAC Academy Perú, LG refuerza su compromiso con el desarrollo del mercado local, apostando por la capacitación especializada y por soluciones de climatización cada vez más eficientes y orientadas a las necesidades reales de los usuarios.