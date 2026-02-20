Huawei + Android Auto: Integración sin dolores

Conecta tu Huawei al auto con un puente de servicios y permisos, y usa navegación, música y mensajes.

Redacción T21 / 20.02.2026 / 11:37 am

Usar un teléfono Huawei con Android Auto ya es posible, y es tan fácil como instalar una aplicación.

Podrás usar apps como Spotify, Google Maps, WhatsApp y más desde tu coche conectando tu teléfono Huawei.

Una de las barreras por las que algunas personas deciden no comprar un teléfono Huawei (a pesar de que su relación costo-beneficio es mejor que la de otros Android) es por el miedo a no poder usar las aplicaciones de Google, como Gmail, YouTube, Google Maps, etc. Sin embargo, ya es posible usar un teléfono Huawei con estas aplicaciones de manera fluida y sin problemas, aunque todavía existía una app que no funcionaba del todo bien en teléfonos Huawei, y esa era Android Auto, problema que ha sido resuelto gracias al esfuerzo de la comunidad de desarrolladores.

Usar Android Auto con un teléfono Huawei es más sencillo de lo que crees

Para utilizar Android Auto en un teléfono Huawei no necesitas hacer ningún proceso complicado, de hecho, es tan fácil como instalar un par de aplicaciones y aceptar unos cuantos permisos.

Abre la AppGallery, busca e instala la aplicación “Android Auto Helper”, la cual no tiene costo. Una vez abierta, la app te guiará en el proceso para la activación de permisos, pero lo primero que debes hacer es descargar las apps necesarias para completar el proceso, que son: MicroG y Gbox. Una vez descargadas las apps anteriores, tienes que instalar algunas apps de Google fundamentales para Android Auto, como: Android Auto, Speech Recognition and Synthesis from Google (para control por voz), Google y Google Maps. Estas apps se instalan desde GBox, que te da acceso a la Play Store en tu dispositivo Huawei, pero algunas también las puedes buscar y descargar directamente desde la AppGallery. El siguiente paso es otorgar permisos a las aplicaciones de Google para funcionar correctamente, sólo asegúrate de darle los permisos fundamentales a cada app, o de lo contrario podrías tener problemas para usar ciertas funciones. Puedes activar todos los permitidos, o bien, revisar en la app de Android Auto Helper qué permisos son fundamentales activar. Antes de finalizar, también es importante ir a los Ajustes del teléfono y seleccionar Batería > Gestor de inicio > Seleccionar Android Auto > y activar todas las opciones disponibles, esto para que la app pueda seguir ejecutándose en segundo plano cuando tu teléfono se conecte al coche. Ahora enciende el Bluetooth de tu teléfono y conecta el dispositivo a tu coche por medio del cable USB. Obviamente para que todo funcione debes tener un vehículo cuyo sistema de infoentretenimiento soporte Android Auto. Si tu coche no lo tiene, puedes comprar por separado un sistema que sí lo incluya.

Con esto debería ser suficiente para que tu teléfono Huawei ahora sí funcione con Android Auto y puedas usar apps como Google Maps, Spotify, Waze, WhatsApp y más en tu coche mientras conduces, todo con instrucciones de voz.