Closing the GAP: Impulso al liderazgo femenino en Latinoamérica

Alianza regional busca cerrar la brecha de género en cargos de alta dirección con becas y formación ejecutiva.

Redacción T21 / 16.12.2025 / 10:52 pm

En Latinoamérica, el liderazgo femenino sigue avanzando más lento de lo que el talento permitiría. Aunque las mujeres representan cerca del 50% del talento profesional en la región, ocupan menos del 25% de los cargos de alta dirección y apenas entre 10% y 15% de las posiciones de CEO, según datos de la CEPAL y estudios regionales de McKinsey. La brecha persiste no por falta de capacidad, sino por barreras estructurales en acceso a oportunidades, desarrollo de liderazgo y redes de influencia.

Frente a este contexto nace Closing the GAP, una iniciativa colaborativa que reúne a organizaciones líderes del ecosistema empresarial, emprendedor y de innovación de Latinoamérica con un objetivo común: acelerar el acceso de mujeres de alto potencial a espacios de formación, acompañamiento y liderazgo de alto impacto.

Closing the GAP es una alianza entre Amazon Web Services (AWS), BBVA Spark, Blum, CESA, Endeavor Colombia, EWA Capital, Niilo y Rockstart junto a otros aliados estratégicos que comparten la convicción de que cerrar la brecha de género en liderazgo es una decisión estratégica para la competitividad y sostenibilidad de la región.

“En Latinoamérica tenemos el talento, pero seguimos perdiendo velocidad por barreras que son estructurales, no de capacidad. Closing the GAP existe para cambiar esa realidad: reunimos aliados de todo el ecosistema para acelerar el acceso de mujeres a los espacios donde se toman las decisiones que definen el futuro de nuestra región”, dijo Nicole Pérez, CEO & Founder de Blum. "No se trata solo de abrir puertas, se trata de construir los puentes, las redes y el acompañamiento que las mujeres de alto potencial necesitan para liderar con impacto en Latinoamérica”, aseguró.

La evidencia respalda esta apuesta. Estudios internacionales muestran que organizaciones con mayor diversidad de género en sus equipos directivos tienen hasta 25% más probabilidad de superar el desempeño financiero promedio de su industria. Sin embargo, el acceso a formación ejecutiva de alto nivel sigue siendo limitado para muchas mujeres, especialmente en etapas clave de crecimiento profesional.

¿En qué consiste el programa?

Como respuesta concreta, Closing the GAP otorgará: 10 becas del 80% para mujeres de alto potencial, además de un grupo adicional de becas del 30%, ampliando el alcance de la iniciativa y diversificando los perfiles participantes. Las becas permitirán a las seleccionadas participar en el Programa de Liderazgo de Alto Desempeño de Blum, una experiencia regional que ha acompañado a más de 1.300 líderes —mujeres y hombres— que hoy ocupan posiciones estratégicas en startups, scale-ups, multinacionales y organizaciones de alto impacto en Latinoamérica.

El programa es mixto por diseño, partiendo de la premisa de que el liderazgo se fortalece en entornos diversos e inclusivos. Al mismo tiempo, la iniciativa busca intencionalmente que más del 50% de los participantes sean mujeres, como una forma concreta de equilibrar el acceso femenino a espacios donde se toman decisiones críticas.

La experiencia combina seis semanas de formación intensiva, enfocadas en liderazgo, comunicación, toma de decisiones, influencia, manejo del conflicto e inteligencia emocional. Junto a seis meses de acompañamiento, con mentorías, sesiones en vivo y acceso a una comunidad activa de líderes de toda la región.

¿Quienes pueden aplicar?

La iniciativa busca mujeres líderes en cargos mid o senior en empresas desafiantes buscando mejorar resultados, profesionales en búsqueda de una transición de carrera, personas en un rol de contribuidor individual que requieran desarrollar su influencia, o líderes de HR buscando construir un equipo de alto rendimiento.

Las interesadas pueden aplicar aquí. La fecha límite para realizar este proceso es el 23 de diciembre de 2025. Las organizaciones seleccionarán a las ganadoras durante la primera semana de enero y los resultados se anunciarán en la segunda semana de enero de 2026.

“En el CESA nos complace poder apoyar iniciativas que fortalezcan el talento colombiano e impulsen a las futuras líderes del mañana a tener todo el conocimiento y las habilidades que requieren para poder alcanzar su máximo potencial, acceder a oportunidades de alto impacto y liderar la transformación que nuestra región necesita,” mencionó Jimena López, directora Centro de Innovación y Emprendimiento de CESA.

Si bien las habilidades técnicas son necesarias, hasta el 80% del desempeño profesional está determinado por capacidades de liderazgo, muchas de ellas históricamente subestimadas o poco entrenadas de forma estructurada. De esta manera, “Closing the GAP” no busca resolver la brecha desde un solo actor, sino activar un efecto dominó desde la colaboración, donde empresas, organizaciones del ecosistema emprendedor, instituciones educativas y plataformas de desarrollo de talento suman esfuerzos para generar un impacto real y medible.

“En Amazon Web Services, estamos comprometidos con cerrar no solo la brecha talento sino de género y velar por una industria más diversa, inclusiva y equitativa", aseguró Karla Wong líder de educación y sector público para el norte de América Latina. "Nuestro propósito es ayudar a que las próximas generaciones de mujeres encuentren menos barreras y más oportunidades porque cuando todas las voces son escuchadas, no solo creamos mejor tecnología, construimos un mejor futuro. Sin duda, eso nos hará diseñar mejores soluciones, pero también una mejor sociedad".

Con esta iniciativa, las organizaciones aliadas reafirman que invertir en liderazgo femenino no es solo una agenda de equidad, sino una palanca clave para la innovación, el crecimiento y la resiliencia de las organizaciones en Latinoamérica. Los grandes cambios comienzan con decisiones pequeñas, pero compartidas.