Consejos para aprovechar tu gratificación extra
Cómo usar tu grati para mejorar tu salud financiera y planificar tu futuro.
Redacción T21 / 16.12.2025 / 10:44 pm
La gratificación es uno de los ingresos extra más esperados por los trabajadores peruanos, ya que permite cubrir gastos, saldar deudas o destinar fondos al ahorro. Sin embargo, este ingreso extra también puede convertirse en una oportunidad para dar el primer paso hacia una mejor salud financiera y un futuro más sólido.
Hoy, invertir no es sinónimo de grandes capitales: el mercado ofrece opciones accesibles para distintos perfiles y objetivos. “Utilizar nuestras gratificaciones de manera estratégica es clave. Ahorrar, invertir y planificar nos ayuda a equilibrar nuestras finanzas y, pensando en la jubilación, puede incluso ayudarnos, mediante los aportes voluntarios a construir un fondo más robusto”, señala Oscar Zapata, Gerente del Área Comercial, Segmentos y Ventas de Prima AFP.
¿Buscar aprovechar tu grati? Prima AFP comparte 4 recomendaciones:
- Prioriza el pago de deudas. Cancelar obligaciones con altas tasas de interés, como tarjetas de crédito, reduce la carga financiera y mejora el historial crediticio. “Convertir la gratificación en una aliada del bienestar financiero es una decisión inteligente”, afirma Zapata.
- Ahorra con objetivos claros. Destina un porcentaje a un fondo de emergencia (idealmente entre 3 y 6 meses de gastos) o a metas específicas: estudios, vivienda o vacaciones. Esto te motivará a seguir ahorrando y cumpliendo pequeñas metas que sumen en la construcción de objetivos más grandes.
- Empieza a invertir. Incluso con montos pequeños, empezar a invertir de forma temprana ofrece grandes ventajas a largo plazo, aprovechando el poder del interés compuesto, haciendo que el dinero crezca con el tiempo sin necesidad de grandes aportes iniciales.
- Aportes voluntarios. ¿sabías que al realizar aportes voluntarios en tu AFP no solo aumentas tu ahorro, sino que también inviertes en fondos con exposición a empresas líderes en tecnología y sectores diversos a nivel global? Se trata de una oportunidad para hacer crecer tu patrimonio aprovechando el potencial de compañías que marcan tendencia en innovación y estabilidad. Toma en cuenta que existen 2 opciones, con y sin fin previsional, y en ambas tienes la posibilidad de acceder a una rentabilidad comparable a los aportes obligatorios.
El pago de la grati puede convertirse en una oportunidad para construir estabilidad financiera, por ello, ahorrar, invertir y aprovechar oportunidades y herramientas, nos puede ayudar a construir un futuro más seguro financieramente.
T21
Área de notas de prensa del medio Tecnología 21, especializado en tecnología y negocios.
Damos prioridad al contenido exclusivo y anticipado.