Consejos para aprovechar tu gratificación extra

Cómo usar tu grati para mejorar tu salud financiera y planificar tu futuro.

Redacción T21 / 16.12.2025 / 10:44 pm

La gratificación es uno de los ingresos extra más esperados por los trabajadores peruanos, ya que permite cubrir gastos, saldar deudas o destinar fondos al ahorro. Sin embargo, este ingreso extra también puede convertirse en una oportunidad para dar el primer paso hacia una mejor salud financiera y un futuro más sólido.

Hoy, invertir no es sinónimo de grandes capitales: el mercado ofrece opciones accesibles para distintos perfiles y objetivos. “Utilizar nuestras gratificaciones de manera estratégica es clave. Ahorrar, invertir y planificar nos ayuda a equilibrar nuestras finanzas y, pensando en la jubilación, puede incluso ayudarnos, mediante los aportes voluntarios a construir un fondo más robusto”, señala Oscar Zapata, Gerente del Área Comercial, Segmentos y Ventas de Prima AFP.

¿Buscar aprovechar tu grati? Prima AFP comparte 4 recomendaciones:

Prioriza el pago de deudas. Cancelar obligaciones con altas tasas de interés, como tarjetas de crédito, reduce la carga financiera y mejora el historial crediticio. “Convertir la gratificación en una aliada del bienestar financiero es una decisión inteligente”, afirma Zapata.

Ahorra con objetivos claros. Destina un porcentaje a un fondo de emergencia (idealmente entre 3 y 6 meses de gastos) o a metas específicas: estudios, vivienda o vacaciones. Esto te motivará a seguir ahorrando y cumpliendo pequeñas metas que sumen en la construcción de objetivos más grandes.

Empieza a invertir. Incluso con montos pequeños, empezar a invertir de forma temprana ofrece grandes ventajas a largo plazo, aprovechando el poder del interés compuesto, haciendo que el dinero crezca con el tiempo sin necesidad de grandes aportes iniciales.

Aportes voluntarios. ¿sabías que al realizar aportes voluntarios en tu AFP no solo aumentas tu ahorro, sino que también inviertes en fondos con exposición a empresas líderes en tecnología y sectores diversos a nivel global? Se trata de una oportunidad para hacer crecer tu patrimonio aprovechando el potencial de compañías que marcan tendencia en innovación y estabilidad. Toma en cuenta que existen 2 opciones, con y sin fin previsional, y en ambas tienes la posibilidad de acceder a una rentabilidad comparable a los aportes obligatorios.

El pago de la grati puede convertirse en una oportunidad para construir estabilidad financiera, por ello, ahorrar, invertir y aprovechar oportunidades y herramientas, nos puede ayudar a construir un futuro más seguro financieramente.