Compras de último minuto impulsan pedidos en Rappi esta Navidad 2025

Rappi estima un crecimiento del 40% en pedidos y un fuerte aumento en entregas ultrarrápidas.

Redacción T21 / 16.12.2025 / 10:40 pm

Rappi estima un crecimiento de alrededor de 40 % en sus pedidos durante la campaña navideña 2025.

Las compras de canastas navideñas, pavos, vinos y panetones registran un crecimiento cercano al 30 % frente al mismo periodo del año pasado.

Rappi Turbo se posiciona como la opción favorita para compras de último minuto en categorías como licores, snacks y farmacia.

La Navidad se consolida como una de las temporadas más intensas para el delivery en el Perú. Para esta campaña, Rappi ha revelado que proyecta un incremento de alrededor de 40 % en los pedidos, impulsado por usuarios que buscan resolver regalos, compras de supermercado y preparativos de Nochebuena sin salir de casa, aprovechando promociones especiales y entregas rápidas.

Según la superapp, durante el mes de diciembre, las compras de último minuto registran uno de los mayores repuntes del año, especialmente entre el 22 y el 24, cuando muchas personas buscan resolver pendientes sin desplazarse.

Ante esta dinámica, Rappi Turbo, el servicio de entregas ultrarápidas de Rappi, incrementa su demanda, ofreciendo entregas en minutos y disponibilidad extendida —incluso 24/7 en diversas zonas— con un portafolio que prioriza licores, snacks, productos de farmacia y otros esenciales que suelen agotarse en la víspera.

De manera paralela, las categorías vinculadas a la campaña navideña, como panetones, pavos, vinos, canastas, licores y chocolates, ya muestran un crecimiento en los pedidos cercano al 30 % respecto al año pasado, impulsado por compras corporativas y la organización anticipada de reuniones familiares. En respuesta, RappiMall y Supermercados han fortalecido su surtido en hogar, tecnología, moda, flores y juguetes, incorporando nuevas marcas y presentaciones especiales para acompañar la alta demanda estacional.

“Para esta Navidad, hemos reforzado nuestra oferta y activado promociones en todas nuestras categorías, con descuentos de hasta 40 %, además de cashback de hasta 99 % y cupones junto a aliados, para que los usuarios puedan encontrar en un solo lugar todo lo que necesitan para las fiestas y recibirlo en tiempos competitivos incluso en los días más demandantes de diciembre”, señaló Miguel Niño, Head de Ecommerce de Rappi Perú.

Además de las compras habituales por delivery, el servicio de Courier también gana relevancia en esta campaña, con un incremento aproximado de 20 % en sus pedidos. Este servicio permite que los usuarios envíen objetos físicos de un punto a otro de la ciudad a través de un repartidor, sin necesidad de desplazarse. Cada vez más usuarios lo utilizan para enviar regalos, detalles corporativos y paquetes personales evitando el tráfico navideño, convirtiendo al envío de Navidad a través de Rappi en una alternativa práctica para conectar a las personas en estas fechas.